Рус

Фіналіст "МастерШеф" поділився незвичайним рецептом оладок з кабачків і яблук

Дата публікації
Читати російською
Автор
24
Фіналіст "МастерШеф" поділився незвичайним рецептом оладок з кабачків і яблук Новина оновлена 25 серпня 2021, 12:31
Микола Люлько

Суперфіналіст проекту "МастерШеф" Микола Люлько розповів, як приготувати смачні оладки з кабачків.

З моменту початку сезону кабачків і до його закінчення, одними з найпопулярніших страв стають страви з ... кабачків. Все логічно. Суперфіналіст кулінарного шоу "МастерШеф" Микола Люлько теж вирішив поділитися зі своїми підписникми рецептом кабачкової страви, а саме оладок.

"Оладки з кабачка — це завжди швидко і смачно, а до того ж вельми корисно" — написав кухар на своїй сторінці в Інстаграм.

Також, крім відео рецепта, Люлько розповів 7 секретів, як зробити оладки з кабачків ще смачніше:

  1. Молоді кабачки необов’язково чистити. Те ж саме стосується і насіння.
  2. Кабачок краще натирати на середній або крупній тертці, а потім масу потрібно віджати, щоб стік зайвий сік.
  3. Якщо натерти кабачок дуже дрібно, він дасть ще більше соку і тісто вийде рідким.
  4. Тісто для кабачкових оладок має бути досить густим.
  5. Додавати сіль краще в уже готове тісто, прямо перед смаженням.
  6. Викладайте приблизно по столовій ложці тесту на сковороду з добре розігрітим маслом. Обсмажувати оладки потрібно на середньому вогні по 2-3 хвилини з кожного боку.
  7. Оладки можна приготувати і в духовці. Для цього викладіть тісто на застелене пергаментом деко і випікайте при температурі 200 ° C 10-15 хвилин. Потім переверніть оладки і готуйте ще 5-7 хвилин.

Що потрібно для приготування оладки з кабачка і яблука:

  • кабачок 240
  • Яблуко голден 150
  • м’ята 30
  • Яйце 1 шт
  • сіль 3
  • борошно 40

Раніше, "Телеграф" ділився трьома перевіреними рецептами приготування смачного лечо : з кабачків і болгарського перцю, в мультиварці і морквою.

Керувати Кривим Рогом після загибелі мера буде Вілкул
Політика
Керувати Кривим Рогом після загибелі мера буде Вілкул
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Керувати Кривим Рогом після загибелі мера буде Вілкул
Керувати Кривим Рогом після загибелі мера буде Вілкул
Дата публікації
Категорія
Кучма застеріг Зеленського від образ на адресу Путіна і пояснив, чому
Кучма застеріг Зеленського від образ на адресу Путіна і пояснив, чому
Дата публікації
Категорія
"Ви не підходите...": президент Естонії розговорилася, кажучи про перспективи України в ЄС
"Ви не підходите...": президент Естонії розговорилася, кажучи про перспективи України в ЄС
Дата публікації
Категорія
Як Україна відсвяткувала День незалежності і чим її вітали у світі: головні події свята (фото, відео)
Як Україна відсвяткувала День незалежності і чим її вітали у світі: головні події свята (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
"Пам'ятаємо про минуле, діємо сьогодні, думаємо про майбутнє!": повний текст промови Володимира Зеленського з нагоди 30-ї річниці Незалежності України
"Пам'ятаємо про минуле, діємо сьогодні, думаємо про майбутнє!": повний текст промови Володимира Зеленського з нагоди 30-ї річниці Незалежності України