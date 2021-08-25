Фіналіст "МастерШеф" поділився незвичайним рецептом оладок з кабачків і яблук
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Суперфіналіст проекту "МастерШеф" Микола Люлько розповів, як приготувати смачні оладки з кабачків.
З моменту початку сезону кабачків і до його закінчення, одними з найпопулярніших страв стають страви з ... кабачків. Все логічно. Суперфіналіст кулінарного шоу "МастерШеф" Микола Люлько теж вирішив поділитися зі своїми підписникми рецептом кабачкової страви, а саме оладок.
"Оладки з кабачка — це завжди швидко і смачно, а до того ж вельми корисно" — написав кухар на своїй сторінці в Інстаграм.
Також, крім відео рецепта, Люлько розповів 7 секретів, як зробити оладки з кабачків ще смачніше:
- Молоді кабачки необов’язково чистити. Те ж саме стосується і насіння.
- Кабачок краще натирати на середній або крупній тертці, а потім масу потрібно віджати, щоб стік зайвий сік.
- Якщо натерти кабачок дуже дрібно, він дасть ще більше соку і тісто вийде рідким.
- Тісто для кабачкових оладок має бути досить густим.
- Додавати сіль краще в уже готове тісто, прямо перед смаженням.
- Викладайте приблизно по столовій ложці тесту на сковороду з добре розігрітим маслом. Обсмажувати оладки потрібно на середньому вогні по 2-3 хвилини з кожного боку.
- Оладки можна приготувати і в духовці. Для цього викладіть тісто на застелене пергаментом деко і випікайте при температурі 200 ° C 10-15 хвилин. Потім переверніть оладки і готуйте ще 5-7 хвилин.
Що потрібно для приготування оладки з кабачка і яблука:
- кабачок 240
- Яблуко голден 150
- м’ята 30
- Яйце 1 шт
- сіль 3
- борошно 40
Раніше, "Телеграф" ділився трьома перевіреними рецептами приготування смачного лечо : з кабачків і болгарського перцю, в мультиварці і морквою.
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