Суперфіналіст проекту "МастерШеф" Микола Люлько розповів, як приготувати смачні оладки з кабачків.

З моменту початку сезону кабачків і до його закінчення, одними з найпопулярніших страв стають страви з ... кабачків. Все логічно. Суперфіналіст кулінарного шоу "МастерШеф" Микола Люлько теж вирішив поділитися зі своїми підписникми рецептом кабачкової страви, а саме оладок.

"Оладки з кабачка — це завжди швидко і смачно, а до того ж вельми корисно" — написав кухар на своїй сторінці в Інстаграм.

Також, крім відео рецепта, Люлько розповів 7 секретів, як зробити оладки з кабачків ще смачніше:

Молоді кабачки необов’язково чистити. Те ж саме стосується і насіння. Кабачок краще натирати на середній або крупній тертці, а потім масу потрібно віджати, щоб стік зайвий сік. Якщо натерти кабачок дуже дрібно, він дасть ще більше соку і тісто вийде рідким. Тісто для кабачкових оладок має бути досить густим. Додавати сіль краще в уже готове тісто, прямо перед смаженням. Викладайте приблизно по столовій ложці тесту на сковороду з добре розігрітим маслом. Обсмажувати оладки потрібно на середньому вогні по 2-3 хвилини з кожного боку. Оладки можна приготувати і в духовці. Для цього викладіть тісто на застелене пергаментом деко і випікайте при температурі 200 ° C 10-15 хвилин. Потім переверніть оладки і готуйте ще 5-7 хвилин.

Що потрібно для приготування оладки з кабачка і яблука:

кабачок 240

Яблуко голден 150

м’ята 30

Яйце 1 шт

сіль 3

борошно 40

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