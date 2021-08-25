Суперфиналист проекта "МастерШеф" Николай Люлько рассказал, как приготовить вкусные оладьи из кабачков.

С момента начала сезона кабачков и до его окончания, одними из самых популярных блюд становятся блюда с…кабачками. Все логично. Суперфиналист кулинарного шоу "МастерШеф" Николай Люлько тоже решил поделиться со своими подписчиками рецептом кабачкового блюда, а именно оладушек.

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"Оладушки из кабачка — это всегда быстро и вкусно, а к тому же весьма полезно" — написал повар на своей странице в Инстаграм.

Также, помимо видео рецепта, Люлько рассказал 7 секретов, как сделать оладьи из кабачков еще вкуснее:

Молодые кабачки необязательно чистить. То же самое касается и семян. Кабачок лучше натирать на средней или крупной терке, а затем массу нужно отжать, чтобы стек лишний сок. Если натереть кабачок очень мелко, он даст ещё больше сока и тесто получится жидким. Тесто для кабачковых оладий должно быть довольно густым. Добавлять соль лучше в уже готовое тесто, прямо перед жаркой. Выкладывайте примерно по столовой ложке теста на сковороду с хорошо разогретым маслом. Обжаривать оладьи нужно на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны. Оладьи можно приготовить и в духовке. Для этого выложите тесто на застеленный пергаментом противень и выпекайте при температуре 200 °C 10–15 минут. Затем переверните оладьи и готовьте ещё 5–7 минут.

Что нужно для приготовления оладушк из кабачка и яблока:

Кабачок 240

Яблоко голден 150

Мята 30

Яйцо 1 шт

Соль 3

Мука 40

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