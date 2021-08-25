Финалист "МастерШефа" поделился необычным рецептом оладьев из кабачков и яблок
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Суперфиналист проекта "МастерШеф" Николай Люлько рассказал, как приготовить вкусные оладьи из кабачков.
С момента начала сезона кабачков и до его окончания, одними из самых популярных блюд становятся блюда с…кабачками. Все логично. Суперфиналист кулинарного шоу "МастерШеф" Николай Люлько тоже решил поделиться со своими подписчиками рецептом кабачкового блюда, а именно оладушек.
"Оладушки из кабачка — это всегда быстро и вкусно, а к тому же весьма полезно" — написал повар на своей странице в Инстаграм.
Также, помимо видео рецепта, Люлько рассказал 7 секретов, как сделать оладьи из кабачков еще вкуснее:
- Молодые кабачки необязательно чистить. То же самое касается и семян.
- Кабачок лучше натирать на средней или крупной терке, а затем массу нужно отжать, чтобы стек лишний сок.
- Если натереть кабачок очень мелко, он даст ещё больше сока и тесто получится жидким.
- Тесто для кабачковых оладий должно быть довольно густым.
- Добавлять соль лучше в уже готовое тесто, прямо перед жаркой.
- Выкладывайте примерно по столовой ложке теста на сковороду с хорошо разогретым маслом. Обжаривать оладьи нужно на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны.
- Оладьи можно приготовить и в духовке. Для этого выложите тесто на застеленный пергаментом противень и выпекайте при температуре 200 °C 10–15 минут. Затем переверните оладьи и готовьте ещё 5–7 минут.
Что нужно для приготовления оладушк из кабачка и яблока:
- Кабачок 240
- Яблоко голден 150
- Мята 30
- Яйцо 1 шт
- Соль 3
- Мука 40
Ранее, "Телеграф" делился тремя проверенными рецептами приготовления вкусного лечо: из кабачков и болгарского перца, в мультиварке и морковью.
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