"Українські оливки": топ-3 рецепта маринованих слив

Топ-3 перевірених рецептів приготування маринованих слив.

Мариновані сливи — відмінний гарнір до м’яса, а ще їх можна подавати і просто як закуску. Також такі сливи відмінно підійдуть як заправка для овочевих і м’ясних рагу, соусів і підлив, збірної м’ясної солянки або супу харчо.

"Телеграф" пропонує Вам ознайомитися з трьома рецептами приготування маринованих слив: на зиму, з часником і швидкий перекусний варіант.

Мариновані сливи

Інгредієнти:

сливи (угорка, чорнослив) 2,5 кг

цукор 500 г

коньяк 10 ст.л.

оцет 9% 125 мл

перець духмяний горошком 1 ст.л.

гвоздика 1 ст.л.

кардамон 1 ч.л.

кориця 1 ч.л.

Приготування:

У сухі стерилізовані банки (0,7 л) укласти з 3 бутони гвоздики і по 3 горошини запашного перцю. Кожну банку щільно заповнити половинками слив без кісточок. Залити окропом і накрити кришками. Залишити на 10 хвилин.

Воду злити в каструлю, додати цукор, корицю, кардамон і оцет. Довести до кипіння і прокип’ятити 3 хвилини. У кожну банку влити по дві столові ложки коньяку.

Банки заповнити гарячим маринадом, закрити щільно кришками, перевернути і укутати рушником. Залишити до повного охолодження.

Мариновані сливи з часником

Інгредієнти:

2-2,5 кг темних щільних слив

3 головки часнику

200 г коричневого цукру

100 мл червоного винного оцту

3 бутони гвоздики

по 6 горошин запашного і рожевого перцю

1 ст. л. морський нейодованої солі

Приготування:

У кожної сливи зробіть збоку надріз і вийміть кісточку. Часник розберіть на зубчики і очистіть. Вкладіть в кожну сливу на місце кісточки зубчик часнику. Покладіть сливи в стерилізовані банки.

Закип’ятіть 800 мл води з цукром, сіллю, оцтом і прянощами. Залийте гарячим маринадом сливи і залиште на 8 год. Потім злийте маринад, ще раз закип’ятити його і знову залийте сливи. Закрийте банки. Зливи будуть готові через 7 днів.

Швидкий перекусний варіант маринування злив

Інгредієнти:

сливи угорка 1/2 кг

оливкова олія 100 г

винний оцет 3 ч. л.

прованські трави 1 ст. л.

запашний перець 4 горошини

чорний і червоний перець мелений на смак

зерна гірчиці 1 ст. л.

насіння коріандру 1 ч. л.

3 гілочки петрушки

2 гілочки кінзи

сіль щіпка

Приготування:

Вимиту сливу звільняємо від кісточок, розрізаємо на 4 частини. Спеції подрібнюємо і заливаємо оливковою олією.

У контейнер, який ми поставимо в холодильник, викладаємо сливи, заливаємо маслом зі спеціями, перемішуємо, щоб смаки і аромати розподілилися рівномірно.

Засипаємо дрібно посіченою зеленню, закриваємо і ставимо в холодильник на добу. На наступний день пробуємо і пригощаємо.

Раніше, "Телеграф" писав, як приготувати лечо на зиму : топ-3 рецепта.