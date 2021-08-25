"Українські оливки": топ-3 рецепта маринованих слив
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Топ-3 перевірених рецептів приготування маринованих слив.
Мариновані сливи — відмінний гарнір до м’яса, а ще їх можна подавати і просто як закуску. Також такі сливи відмінно підійдуть як заправка для овочевих і м’ясних рагу, соусів і підлив, збірної м’ясної солянки або супу харчо.
"Телеграф" пропонує Вам ознайомитися з трьома рецептами приготування маринованих слив: на зиму, з часником і швидкий перекусний варіант.
Мариновані сливи
Інгредієнти:
- сливи (угорка, чорнослив) 2,5 кг
- цукор 500 г
- коньяк 10 ст.л.
- оцет 9% 125 мл
- перець духмяний горошком 1 ст.л.
- гвоздика 1 ст.л.
- кардамон 1 ч.л.
- кориця 1 ч.л.
Приготування:
У сухі стерилізовані банки (0,7 л) укласти з 3 бутони гвоздики і по 3 горошини запашного перцю. Кожну банку щільно заповнити половинками слив без кісточок. Залити окропом і накрити кришками. Залишити на 10 хвилин.
Воду злити в каструлю, додати цукор, корицю, кардамон і оцет. Довести до кипіння і прокип’ятити 3 хвилини. У кожну банку влити по дві столові ложки коньяку.
Банки заповнити гарячим маринадом, закрити щільно кришками, перевернути і укутати рушником. Залишити до повного охолодження.
Мариновані сливи з часником
Інгредієнти:
- 2-2,5 кг темних щільних слив
- 3 головки часнику
- 200 г коричневого цукру
- 100 мл червоного винного оцту
- 3 бутони гвоздики
- по 6 горошин запашного і рожевого перцю
- 1 ст. л. морський нейодованої солі
Приготування:
У кожної сливи зробіть збоку надріз і вийміть кісточку. Часник розберіть на зубчики і очистіть. Вкладіть в кожну сливу на місце кісточки зубчик часнику. Покладіть сливи в стерилізовані банки.
Закип’ятіть 800 мл води з цукром, сіллю, оцтом і прянощами. Залийте гарячим маринадом сливи і залиште на 8 год. Потім злийте маринад, ще раз закип’ятити його і знову залийте сливи. Закрийте банки. Зливи будуть готові через 7 днів.
Швидкий перекусний варіант маринування злив
Інгредієнти:
- сливи угорка 1/2 кг
- оливкова олія 100 г
- винний оцет 3 ч. л.
- прованські трави 1 ст. л.
- запашний перець 4 горошини
- чорний і червоний перець мелений на смак
- зерна гірчиці 1 ст. л.
- насіння коріандру 1 ч. л.
- 3 гілочки петрушки
- 2 гілочки кінзи
- сіль щіпка
Приготування:
Вимиту сливу звільняємо від кісточок, розрізаємо на 4 частини. Спеції подрібнюємо і заливаємо оливковою олією.
У контейнер, який ми поставимо в холодильник, викладаємо сливи, заливаємо маслом зі спеціями, перемішуємо, щоб смаки і аромати розподілилися рівномірно.
Засипаємо дрібно посіченою зеленню, закриваємо і ставимо в холодильник на добу. На наступний день пробуємо і пригощаємо.
Раніше, "Телеграф" писав, як приготувати лечо на зиму : топ-3 рецепта.
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