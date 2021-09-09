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Неймовірно смачне і ароматне: рецепт сливового варення "П’ятихвилинка"

Автор
Т. Кармазіна
Дата публікації
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Автор
15
Варення зі слив Новина оновлена 09 вересня 2021, 15:48
Варення зі слив

Довго варити не доведеться!

Варення зі слив "П’ятихвилинка" виходить красивим, ароматним і смачним десертом на зиму. Приготувати сливові ласощі вдасться без проблем!

Інгредієнти:

  • сливи без кісточок — 1 кг
  • цукор — 600-700 гр або за смаком
  • (при бажанні — агар-агар — 10 гр)

Як приготувати — покроковий рецепт:

  1. Перебираємо сливи, миємо, виймаємо кісточки і залишаємо у вигляді половинок, але можна розрізати і дрібніше.
  2. Засипаємо цукор (кількість цукру можна регулювати за смаком).
  3. Залишаємо каструлю зі сливами на пару годин при кімнатній температурі до тих пір, поки не з’явиться сік.
  4. У цей час можна приготувати банки і кришки. Банки простерилізувати над парою, кришки — обдати окропом.
  5. Ставимо каструлю на повільний вогонь і даємо варенню прогрітися, щоб цукор розтанув, не прилип до дна. Намагайтеся робити це обережно, щоб не пом’яти ягоди. Доводимо до кипіння.
  6. Якщо будете додавати агар, то в цей час його потрібно розвести в холодній воді: 10 грам на 1 столову ложку, і влити в кипляче варення.
  7. Варимо 5-7 хвилин при повільному кипінні, знімаючи піну.
  8. Розливаємо по пастеризованим банкам. Поступово, обережно, щоб вони встигали прогріватися. Закриваємо гвинтовою кришкою або металевою за допомогою ключа.
  9. Зберігати в прохолодному місці.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом сливового пирога з The New York Times.

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