Неймовірно смачне і ароматне: рецепт сливового варення "П’ятихвилинка"
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Довго варити не доведеться!
Варення зі слив "П’ятихвилинка" виходить красивим, ароматним і смачним десертом на зиму. Приготувати сливові ласощі вдасться без проблем!
Інгредієнти:
- сливи без кісточок — 1 кг
- цукор — 600-700 гр або за смаком
- (при бажанні — агар-агар — 10 гр)
Як приготувати — покроковий рецепт:
- Перебираємо сливи, миємо, виймаємо кісточки і залишаємо у вигляді половинок, але можна розрізати і дрібніше.
- Засипаємо цукор (кількість цукру можна регулювати за смаком).
- Залишаємо каструлю зі сливами на пару годин при кімнатній температурі до тих пір, поки не з’явиться сік.
- У цей час можна приготувати банки і кришки. Банки простерилізувати над парою, кришки — обдати окропом.
- Ставимо каструлю на повільний вогонь і даємо варенню прогрітися, щоб цукор розтанув, не прилип до дна. Намагайтеся робити це обережно, щоб не пом’яти ягоди. Доводимо до кипіння.
- Якщо будете додавати агар, то в цей час його потрібно розвести в холодній воді: 10 грам на 1 столову ложку, і влити в кипляче варення.
- Варимо 5-7 хвилин при повільному кипінні, знімаючи піну.
- Розливаємо по пастеризованим банкам. Поступово, обережно, щоб вони встигали прогріватися. Закриваємо гвинтовою кришкою або металевою за допомогою ключа.
- Зберігати в прохолодному місці.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом сливового пирога з The New York Times.
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