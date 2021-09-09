Невероятно вкусное и ароматное: рецепт сливового варенья "Пятиминутка"
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Долго варить не придется!
Варенье из слив "Пятиминутка" получается красивым, ароматным и вкусным десертом на зиму. Приготовить сливовое лакомство удастся без проблем!
Ингредиенты:
- сливы без косточек — 1 кг
- сахар — 600-700 гр или по вкусу
- (при желании — агар-агар — 10 гр)
Как приготовить — пошаговый рецепт:
- Перебираем сливы, моем, вынимаем косточки и оставляем в виде половинок, но можно разрезать и помельче.
- Засыпаем сахар (количество сахара можно регулировать по вкусу).
- Оставляем кастрюлю со сливами на пару часов при комнатной температуре до тех пор, пока не появится сок.
- В это время можно приготовить банки и крышки. Банки простерилизовать над паром, крышки — обдать кипятком.
- Ставим кастрюлю на медленный огонь и даем варенью прогреться, чтобы сахар растаял, не прилип ко дну. Старайтесь делать это осторожно, чтобы не мять ягоды. Доводим до кипения.
- Если будете добавлять агар, то в это время его нужно развести в холодной воде: 10 грамм на 1 столовую ложку, и влить в закипевшее варенье.
- Варим 5-7 минут при медленном кипении, снимая пену.
- Разливаем по пастеризованным банкам. Постепенно, осторожно, чтобы они успевали прогреваться. Закрываем винтовой крышкой или металлической с помощью ключа.
- Хранить в прохладном месте.
Ранее "Телеграф" делился рецептом сливового пирога из The New York Times.
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