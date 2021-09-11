Хрусткі кабачки на зиму: як приготувати

Така заготовка стане відмінною закускою в зимову пору року

Домашня консервація — це найкраще, що було придумано за багато століть. Так само, як огірки і помідори, багато господинь заготовлюють на зиму кабачки, адже в сезон ці овочі так само продаються у великій кількості і за доступною ціною.

Ознайомитися з рецептом смачних і хрустких маринованих кабачків ви можете нижче в матеріалі "Телеграфа".

Інгредієнти:

молоді кабачки;

парасольки кропу;

зубчики часнику;

лаврові листочки;

перець горошком — чорний і запашний;

гострий стручковий перець;

2 ст.л. 9% оцту на одну літрову банку.

Для маринаду:

1 ст.л. солі;

1,5 столових ложки цукру.

Спосіб приготування:

Молоді кабачки ретельно промиваємо за допомогою губки, відрізаємо кінчики. Банки промиваємо з содою, висушуємо. Стерилізувати не треба. Гілочки кропу з парасольками і листям промиваємо. У кожну банку кладемо по одному парасольці кропу, по 2-3 часнику, по шматочку гострого перцю, по два лаврові листки, по 3 горошини запашного перцю і по 8-10 чорного. Кабачки розрізаємо на кружечки товщиною 1,5-2 см і вкладаємо їх в банки: намагаємося робити це якомога щільніше. Кріп, що лишився, можна покласти зверху. Ставимо каструлю з водою на плиту і даємо їй закипіти. Заливаємо всі банки окропом, накриваємо залізними кришками і залишаємо на 15 хвилин. Через цей час воду зливаємо назад в каструлю (використовуючи спеціальну кришку з дірочками) і заміряємо її обсяг. На кожен літр води висипаємо столову ложку з невеликою гіркою солі і півтори столових ложки цукру. Все добре розмішуємо, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Потім в кожну банку вливаємо дві столові ложки 9% оцту, заливаємо киплячим маринадом, накриваємо кришкою і відразу закочуємо. Банки перевертаємо, ретельно вкутуємо і залишаємо до повного охолодження.

Приємного апетиту і успіхів на кухні!

Раніше "Телеграф" публікував підбірку рецептів різних смачних страв з кабачків на зиму.