Хрусткі кабачки на зиму: як приготувати
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Така заготовка стане відмінною закускою в зимову пору року
Домашня консервація — це найкраще, що було придумано за багато століть. Так само, як огірки і помідори, багато господинь заготовлюють на зиму кабачки, адже в сезон ці овочі так само продаються у великій кількості і за доступною ціною.
Ознайомитися з рецептом смачних і хрустких маринованих кабачків ви можете нижче в матеріалі "Телеграфа".
Інгредієнти:
- молоді кабачки;
- парасольки кропу;
- зубчики часнику;
- лаврові листочки;
- перець горошком — чорний і запашний;
- гострий стручковий перець;
- 2 ст.л. 9% оцту на одну літрову банку.
Для маринаду:
- 1 ст.л. солі;
- 1,5 столових ложки цукру.
Спосіб приготування:
- Молоді кабачки ретельно промиваємо за допомогою губки, відрізаємо кінчики.
- Банки промиваємо з содою, висушуємо. Стерилізувати не треба.
- Гілочки кропу з парасольками і листям промиваємо. У кожну банку кладемо по одному парасольці кропу, по 2-3 часнику, по шматочку гострого перцю, по два лаврові листки, по 3 горошини запашного перцю і по 8-10 чорного.
- Кабачки розрізаємо на кружечки товщиною 1,5-2 см і вкладаємо їх в банки: намагаємося робити це якомога щільніше.
- Кріп, що лишився, можна покласти зверху.
- Ставимо каструлю з водою на плиту і даємо їй закипіти.
- Заливаємо всі банки окропом, накриваємо залізними кришками і залишаємо на 15 хвилин.
- Через цей час воду зливаємо назад в каструлю (використовуючи спеціальну кришку з дірочками) і заміряємо її обсяг.
- На кожен літр води висипаємо столову ложку з невеликою гіркою солі і півтори столових ложки цукру. Все добре розмішуємо, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння.
- Потім в кожну банку вливаємо дві столові ложки 9% оцту, заливаємо киплячим маринадом, накриваємо кришкою і відразу закочуємо.
- Банки перевертаємо, ретельно вкутуємо і залишаємо до повного охолодження.
Приємного апетиту і успіхів на кухні!
Раніше "Телеграф" публікував підбірку рецептів різних смачних страв з кабачків на зиму.