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Хрусткі кабачки на зиму: як приготувати

Автор
Т. Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Кабачки Новина оновлена 11 вересня 2021, 15:28
Кабачки

Така заготовка стане відмінною закускою в зимову пору року

Домашня консервація — це найкраще, що було придумано за багато століть. Так само, як огірки і помідори, багато господинь заготовлюють на зиму кабачки, адже в сезон ці овочі так само продаються у великій кількості і за доступною ціною.

Ознайомитися з рецептом смачних і хрустких маринованих кабачків ви можете нижче в матеріалі "Телеграфа".

Інгредієнти:

  • молоді кабачки;
  • парасольки кропу;
  • зубчики часнику;
  • лаврові листочки;
  • перець горошком — чорний і запашний;
  • гострий стручковий перець;
  • 2 ст.л. 9% оцту на одну літрову банку.

Для маринаду:

  • 1 ст.л. солі;
  • 1,5 столових ложки цукру.

Спосіб приготування:

  1. Молоді кабачки ретельно промиваємо за допомогою губки, відрізаємо кінчики.
  2. Банки промиваємо з содою, висушуємо. Стерилізувати не треба.
  3. Гілочки кропу з парасольками і листям промиваємо. У кожну банку кладемо по одному парасольці кропу, по 2-3 часнику, по шматочку гострого перцю, по два лаврові листки, по 3 горошини запашного перцю і по 8-10 чорного.
  4. Кабачки розрізаємо на кружечки товщиною 1,5-2 см і вкладаємо їх в банки: намагаємося робити це якомога щільніше.
  5. Кріп, що лишився, можна покласти зверху.
  6. Ставимо каструлю з водою на плиту і даємо їй закипіти.
  7. Заливаємо всі банки окропом, накриваємо залізними кришками і залишаємо на 15 хвилин.
  8. Через цей час воду зливаємо назад в каструлю (використовуючи спеціальну кришку з дірочками) і заміряємо її обсяг.
  9. На кожен літр води висипаємо столову ложку з невеликою гіркою солі і півтори столових ложки цукру. Все добре розмішуємо, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння.
  10. Потім в кожну банку вливаємо дві столові ложки 9% оцту, заливаємо киплячим маринадом, накриваємо кришкою і відразу закочуємо.
  11. Банки перевертаємо, ретельно вкутуємо і залишаємо до повного охолодження.

Приємного апетиту і успіхів на кухні!

Раніше "Телеграф" публікував підбірку рецептів різних смачних страв з кабачків на зиму.

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