Заготовки на зиму из кабачков: простые рецепты

Вкусные, хрустящие маринованные кабачки - идеальная закуска к тихому семейному ужину и на праздник. Их можно подавать к вареному картофелю и жареного мяса, в качестве закуски для крепких напитков. По своим вкусовым качествам кабачки, маринованные на зиму, могут сравниться только с консервированными огурцами.
"Телеграф" рассмотрит три рецепта приготовления вкусных консервированных кабачков.
Жареные кабачки на зиму
Ингредиенты на банку 1 л:
Способ приготовления:
Кабачки или цуккини лучше использовать молодые небольшого размера. Нарежьте их кружочками толщиной примерно 1 см.
Сбрызните или смажьте их оливковым маслом.
Обжарьте кружочки кабачков на сковороде с обеих сторон примерно по три минуты.
Для маринада соедините воду с лимонным соком, нашинкованным чесноком, крупными кусочками перца чили, солью, сахаром, сухими ароматными травами (прованскими или другими по вкусу). Оливковое масло можно влить сразу и довести все вместе до кипения, либо влить его уже после закипания. Варите маринад при слабом кипении пару минут.
Подготовленные кабачки сложите в стерильные банки.
Залейте их горячим маринадом и закатайте.
Источник: easycookschool.com
Рагу из кабачков на зиму
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Кабачки промойте и проверьте на предмет повреждений на кожуре. Если таковые имеются, их нужно срезать. Затем нарежьте кабачки небольшими кубиками, размером приблизительно 2*2 см.
Спелые сочные томаты промойте и нарежьте тонкими дольками.
Сладкий перец помойте и очистите от семян и плодоножки. Нарежьте тонкими полосками.
Лук-репку очистите от шелухи, помойте и нарежте маленькими кубиками, как мы привыкли резать лук для зажарки в суп.
Все нарезанные овощи нужно соединить в большом сотейнике с толстым дном, хорошенько перемешать, добавить соль, сахар и масло. Томить на медленном огне 30-40 минут, периодически помешивая. За пару минут до окончания тушения добавить в овощи уксус и выключить огонь.
В чистые стерилизованные банки на дно кладем лавровый лист и перец, а затем складываем овощное рагу. Закрываем крышками, которые мы минутку подержали в кипятке.
Источник: nash-pogrebok.ru
Лечо из кабачков с помидорами на зиму
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Лечо из кабачков на зиму не стерилизуется, проходя длительный процесс тепловой обработки, а за ее сохранность в кладовой отвечает 9% уксус.
Подготовьте, очистите и промойте все необходимые для рецепта ингредиенты.
Морковь нарежьте кубиками, а лук - полукольцами. Пассеруйте их в растительном масле до мягкости. На это уйдет не более 3-5 минут.
Кабачки нарежьте кубиками вместе с кожурой. Тем, кто не любит лечо с кусочками кабачков, следует очистить кожуру с помощью овощечистки или ножа. Добавьте кабачковую нарезку в казан или кастрюлю с антипригарным дном и пассеруйте все вместе около 5 минут.
Помидоры залейте кипятком на 1-2 минуты, а затем сразу же поместите их под холодную воду. Очистите от кожуры, сделав снизу крестообразные надрезы.
Нарежьте помидорную мякоть кубиками, вырезая сердцевинки. Всыпьте все в кастрюлю.
Сразу же добавьте все специи, кроме уксуса, перемешайте и поместите кастрюлю на медленный огонь. Томите на нем кабачковое лечо около 40-45 минут, время от времени перемешивая его.
Как только кабачки станут мягкими и прозрачными, влейте уксус и томите еще 5 минут. По желанию, спрессуйте в блюдо несколько чесночных зубчиков.
В это время ошпарьте банки и крышки кипятком. Залейте половником в них лечо из кабачков.
Закупорьте с помощью закаточного ключа.
Источник: ej-ka.net
Еще больше рецептов консервированных кабачков на зиму вы найдете в материале "Телеграфа".