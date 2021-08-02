Заготовки на зиму из кабачков: простые рецепты

Вкусные, хрустящие маринованные кабачки - идеальная закуска к тихому семейному ужину и на праздник. Их можно подавать к вареному картофелю и жареного мяса, в качестве закуски для крепких напитков. По своим вкусовым качествам кабачки, маринованные на зиму, могут сравниться только с консервированными огурцами.

"Телеграф" рассмотрит три рецепта приготовления вкусных консервированных кабачков.

Жареные кабачки на зиму

Ингредиенты на банку 1 л:

Кабачки или цукини - 2 штуки/600 г

Оливковое масло - 0,5 стакан

Вода - 1 стакан

Лимонный сок или фруктовый уксус - до 50 мл

Чеснок - 2-3 зубчика

Перец чили - по вкусу

Ароматные травы - по вкусу

Соль - 1 ч.л.

Сахар - 1-1,5 ч.л.

Способ приготовления:

Кабачки или цуккини лучше использовать молодые небольшого размера. Нарежьте их кружочками толщиной примерно 1 см.

Сбрызните или смажьте их оливковым маслом.

Обжарьте кружочки кабачков на сковороде с обеих сторон примерно по три минуты.

Для маринада соедините воду с лимонным соком, нашинкованным чесноком, крупными кусочками перца чили, солью, сахаром, сухими ароматными травами (прованскими или другими по вкусу). Оливковое масло можно влить сразу и довести все вместе до кипения, либо влить его уже после закипания. Варите маринад при слабом кипении пару минут.

Подготовленные кабачки сложите в стерильные банки.

Залейте их горячим маринадом и закатайте.

Источник: easycookschool.com

Рагу из кабачков на зиму

Ингредиенты:

Кабачки - 2 шт.

Сладкий перец - 3 шт.

Помидоры - 3 шт.

Лук репчатый - 2 шт.

Соль - 25 г

Сахар - 70 г

Растительное масло - 1 стакан

Уксус 9% - 40 мл

Лавровый лист - 2-3 шт.

Перец горошком - 4 шт.

Способ приготовления:

Кабачки промойте и проверьте на предмет повреждений на кожуре. Если таковые имеются, их нужно срезать. Затем нарежьте кабачки небольшими кубиками, размером приблизительно 2*2 см.

Спелые сочные томаты промойте и нарежьте тонкими дольками.

Сладкий перец помойте и очистите от семян и плодоножки. Нарежьте тонкими полосками.

Лук-репку очистите от шелухи, помойте и нарежте маленькими кубиками, как мы привыкли резать лук для зажарки в суп.

Все нарезанные овощи нужно соединить в большом сотейнике с толстым дном, хорошенько перемешать, добавить соль, сахар и масло. Томить на медленном огне 30-40 минут, периодически помешивая. За пару минут до окончания тушения добавить в овощи уксус и выключить огонь.

В чистые стерилизованные банки на дно кладем лавровый лист и перец, а затем складываем овощное рагу. Закрываем крышками, которые мы минутку подержали в кипятке.

Источник: nash-pogrebok.ru

Лечо из кабачков с помидорами на зиму

Ингредиенты:

Кабачок - 2-3 шт.

Помидор - 2-3 шт.

Морковь - 2 шт.

Лук - 2 шт.

Растительное масло - 50 мл

Уксус 9% - 30 мл

Соль - 0,5 ч.л.

Сахар - 1 ч.л.

Сушеные травы - 2-3 щепотки

Чеснок - по желанию

Способ приготовления:

Лечо из кабачков на зиму не стерилизуется, проходя длительный процесс тепловой обработки, а за ее сохранность в кладовой отвечает 9% уксус.

Подготовьте, очистите и промойте все необходимые для рецепта ингредиенты.

Морковь нарежьте кубиками, а лук - полукольцами. Пассеруйте их в растительном масле до мягкости. На это уйдет не более 3-5 минут.

Кабачки нарежьте кубиками вместе с кожурой. Тем, кто не любит лечо с кусочками кабачков, следует очистить кожуру с помощью овощечистки или ножа. Добавьте кабачковую нарезку в казан или кастрюлю с антипригарным дном и пассеруйте все вместе около 5 минут.

Помидоры залейте кипятком на 1-2 минуты, а затем сразу же поместите их под холодную воду. Очистите от кожуры, сделав снизу крестообразные надрезы.

Нарежьте помидорную мякоть кубиками, вырезая сердцевинки. Всыпьте все в кастрюлю.

Сразу же добавьте все специи, кроме уксуса, перемешайте и поместите кастрюлю на медленный огонь. Томите на нем кабачковое лечо около 40-45 минут, время от времени перемешивая его.

Как только кабачки станут мягкими и прозрачными, влейте уксус и томите еще 5 минут. По желанию, спрессуйте в блюдо несколько чесночных зубчиков.

В это время ошпарьте банки и крышки кипятком. Залейте половником в них лечо из кабачков.

Закупорьте с помощью закаточного ключа.

Источник: ej-ka.net

Еще больше рецептов консервированных кабачков на зиму вы найдете в материале "Телеграфа".