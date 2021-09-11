Укр

Хрустящие кабачки на зиму: как приготовить

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Кабачки Новость обновлена 11 сентября 2021, 15:28
Кабачки

Такая заготовка станет отличной закуской в зимнюю пору года

Домашняя консервация — это лучшее, что было придумано за многие века. Так же, как огурцы и помидоры, многие хозяйки заготавливают на зиму кабачки, ведь в сезон эти овощи так же продаются в большом количестве и по доступной цене.

Ознакомиться с рецептом вкусных и хрустящих маринованных кабачков вы можете ниже в материале "Телеграфа".

Ингредиенты:

  • молодые кабачки;
  • зонтики укропа;
  • зубчики чеснока;
  • лавровые листочки;
  • перец горошком — черный и душистый;
  • острый стручковый перец;
  • 2 ст.л. 9% уксуса на одну литровую банку.

Для маринада:

  • 1 ст.л. соли;
  • 1,5 столовых ложки сахарного песка.

Способ приготовления:

  1. Молодые кабачки тщательно промываем с помощью губки, отрезаем кончики.
  2. Банки любого объема промываем с содой, высушиваем. Стерилизовать не надо.
  3. Веточки укропа с зонтиками и листьями промываем. В каждую банку кладем по одному зонтику укропа, по 2-3 чеснока, по кусочку острого перца, по два лавровых листа, по 3 горошины душистого перца и по 8-10 черного.
  4. Кабачки разрезаем на кружочки толщиной 1,5-2 см и укладываем их в банки: стараемся делать это как можно плотнее.
  5. Оставшийся укроп можно положить сверху.
  6. Ставим кастрюлю с водой на плиту и даем ей закипеть.
  7. Заливаем все банки кипятком, накрываем железными крышками и оставляем на 15 минут.
  8. Через это время воду сливаем обратно в кастрюлю (используя специальную крышку с дырочками) и замеряем ее объем.
  9. На каждый литр воды высыпаем столовую ложку с небольшой горкой соли и полторы столовых ложки сахара. Все хорошо размешиваем, ставим на огонь и доводим до кипения.
  10. Затем в каждую банку вливаем две столовые ложки 9% уксуса, заливаем кипящим маринадом, накрываем крышкой и сразу закатываем.
  11. Банки переворачиваем, тщательно укутываем и оставляем до полного остывания.

Приятного аппетита и успехов на кухне!

Ранее "Телеграф" публиковал подборку рецептов различных вкусных блюд из кабачков на зиму.

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