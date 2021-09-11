Хрустящие кабачки на зиму: как приготовить

Такая заготовка станет отличной закуской в зимнюю пору года

Домашняя консервация — это лучшее, что было придумано за многие века. Так же, как огурцы и помидоры, многие хозяйки заготавливают на зиму кабачки, ведь в сезон эти овощи так же продаются в большом количестве и по доступной цене.

Ознакомиться с рецептом вкусных и хрустящих маринованных кабачков вы можете ниже в материале "Телеграфа".

Ингредиенты:

молодые кабачки;

зонтики укропа;

зубчики чеснока;

лавровые листочки;

перец горошком — черный и душистый;

острый стручковый перец;

2 ст.л. 9% уксуса на одну литровую банку.

Для маринада :

1 ст.л. соли;

1,5 столовых ложки сахарного песка.

Способ приготовления:

Молодые кабачки тщательно промываем с помощью губки, отрезаем кончики. Банки любого объема промываем с содой, высушиваем. Стерилизовать не надо. Веточки укропа с зонтиками и листьями промываем. В каждую банку кладем по одному зонтику укропа, по 2-3 чеснока, по кусочку острого перца, по два лавровых листа, по 3 горошины душистого перца и по 8-10 черного. Кабачки разрезаем на кружочки толщиной 1,5-2 см и укладываем их в банки: стараемся делать это как можно плотнее. Оставшийся укроп можно положить сверху. Ставим кастрюлю с водой на плиту и даем ей закипеть. Заливаем все банки кипятком, накрываем железными крышками и оставляем на 15 минут. Через это время воду сливаем обратно в кастрюлю (используя специальную крышку с дырочками) и замеряем ее объем. На каждый литр воды высыпаем столовую ложку с небольшой горкой соли и полторы столовых ложки сахара. Все хорошо размешиваем, ставим на огонь и доводим до кипения. Затем в каждую банку вливаем две столовые ложки 9% уксуса, заливаем кипящим маринадом, накрываем крышкой и сразу закатываем. Банки переворачиваем, тщательно укутываем и оставляем до полного остывания.

Приятного аппетита и успехов на кухне!

Ранее "Телеграф" публиковал подборку рецептов различных вкусных блюд из кабачков на зиму.