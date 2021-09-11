Хрустящие кабачки на зиму: как приготовить
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Такая заготовка станет отличной закуской в зимнюю пору года
Домашняя консервация — это лучшее, что было придумано за многие века. Так же, как огурцы и помидоры, многие хозяйки заготавливают на зиму кабачки, ведь в сезон эти овощи так же продаются в большом количестве и по доступной цене.
Ознакомиться с рецептом вкусных и хрустящих маринованных кабачков вы можете ниже в материале "Телеграфа".
Ингредиенты:
- молодые кабачки;
- зонтики укропа;
- зубчики чеснока;
- лавровые листочки;
- перец горошком — черный и душистый;
- острый стручковый перец;
- 2 ст.л. 9% уксуса на одну литровую банку.
Для маринада:
- 1 ст.л. соли;
- 1,5 столовых ложки сахарного песка.
Способ приготовления:
- Молодые кабачки тщательно промываем с помощью губки, отрезаем кончики.
- Банки любого объема промываем с содой, высушиваем. Стерилизовать не надо.
- Веточки укропа с зонтиками и листьями промываем. В каждую банку кладем по одному зонтику укропа, по 2-3 чеснока, по кусочку острого перца, по два лавровых листа, по 3 горошины душистого перца и по 8-10 черного.
- Кабачки разрезаем на кружочки толщиной 1,5-2 см и укладываем их в банки: стараемся делать это как можно плотнее.
- Оставшийся укроп можно положить сверху.
- Ставим кастрюлю с водой на плиту и даем ей закипеть.
- Заливаем все банки кипятком, накрываем железными крышками и оставляем на 15 минут.
- Через это время воду сливаем обратно в кастрюлю (используя специальную крышку с дырочками) и замеряем ее объем.
- На каждый литр воды высыпаем столовую ложку с небольшой горкой соли и полторы столовых ложки сахара. Все хорошо размешиваем, ставим на огонь и доводим до кипения.
- Затем в каждую банку вливаем две столовые ложки 9% уксуса, заливаем кипящим маринадом, накрываем крышкой и сразу закатываем.
- Банки переворачиваем, тщательно укутываем и оставляем до полного остывания.
Приятного аппетита и успехов на кухне!
Ранее "Телеграф" публиковал подборку рецептов различных вкусных блюд из кабачков на зиму.
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