Томатний сік в домашніх умовах: простий рецепт, який вас вразить

Один з найпопулярніших напоїв — томатний сік

Томатний сік добре втамовує спрагу і голод, сприяє обміну речовин і має в складі багато вітамінів. А найкориснішим є томатний сік, зроблений в домашніх умовах.

Спеціально для вас "Телеграф" підготував простий і швидкий рецепт томатного соку, який можна закрити на зиму.

Інгредієнти:

4 кг помідорів;

1-2 ст.л. солі;

Перець, кориця за бажанням.

Читайте також: Категорія Здоров'я Що можна пити при гастриті: користь капустяного соку Сік являє собою концентрат, де міститься багато корисних речовин. Але у кожного виду соку є свої властивості. Часто виникає питання з приводу людей з гастритом.

Приготування:

1. Помідори вимийте і наріжте шматочками довільного розміру.

2. Порізані помідори викладіть в каструлю і кипʼятіть 30 хвилин.

3. Потім вимкніть плиту і подрібніть томати блендером до однорідності.

4. Після цього, отриману масу перетріть через сито.

5. Додайте сіль та інші улюблені спеції.

6. Розлийте в стерильні банки і закрийте кришкою.

7. Залиште в теплому місці під покривалом до повного охолодження.

Можна смакувати!

Раніше "Телеграф" писав, що томатний сік може бути одним із маринадів до шашлику.