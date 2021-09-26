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Томатний сік в домашніх умовах: простий рецепт, який вас вразить

Автор
Яна Мосійчук
Дата публікації
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Автор
33
Томатний сік Новина оновлена 26 вересня 2021, 15:12
Томатний сік

Один з найпопулярніших напоїв — томатний сік

Томатний сік добре втамовує спрагу і голод, сприяє обміну речовин і має в складі багато вітамінів. А найкориснішим є томатний сік, зроблений в домашніх умовах.

Спеціально для вас "Телеграф" підготував простий і швидкий рецепт томатного соку, який можна закрити на зиму.

Інгредієнти:

  • 4 кг помідорів;
  • 1-2 ст.л. солі;
  • Перець, кориця за бажанням.

Приготування:

1. Помідори вимийте і наріжте шматочками довільного розміру.

2. Порізані помідори викладіть в каструлю і кипʼятіть 30 хвилин. 

3. Потім вимкніть плиту і подрібніть томати блендером до однорідності.

4. Після цього, отриману масу перетріть через сито.

5. Додайте сіль та інші улюблені спеції.

6. Розлийте в стерильні банки і закрийте кришкою.

7. Залиште в теплому місці під покривалом до повного охолодження.

Можна смакувати!

Раніше "Телеграф" писав, що томатний сік може бути одним із маринадів до шашлику.

Теги:
#Рецепти #Соки
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