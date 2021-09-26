Томатний сік в домашніх умовах: простий рецепт, який вас вразить
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Один з найпопулярніших напоїв — томатний сік
Томатний сік добре втамовує спрагу і голод, сприяє обміну речовин і має в складі багато вітамінів. А найкориснішим є томатний сік, зроблений в домашніх умовах.
Спеціально для вас "Телеграф" підготував простий і швидкий рецепт томатного соку, який можна закрити на зиму.
Інгредієнти:
- 4 кг помідорів;
- 1-2 ст.л. солі;
- Перець, кориця за бажанням.
Приготування:
1. Помідори вимийте і наріжте шматочками довільного розміру.
2. Порізані помідори викладіть в каструлю і кипʼятіть 30 хвилин.
3. Потім вимкніть плиту і подрібніть томати блендером до однорідності.
4. Після цього, отриману масу перетріть через сито.
5. Додайте сіль та інші улюблені спеції.
6. Розлийте в стерильні банки і закрийте кришкою.
7. Залиште в теплому місці під покривалом до повного охолодження.
Можна смакувати!
Раніше "Телеграф" писав, що томатний сік може бути одним із маринадів до шашлику.
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