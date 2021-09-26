Укр

Томатный сок в домашних условиях: простой рецепт, который вас удивит

Автор
Яна Мосийчук
Дата публикации
Читати українською
Автор
12
Томатный сок Новость обновлена 26 сентября 2021, 15:12
Томатный сок

Один из самых популярных напитков — томатный сок

Томатный сок хорошо утоляет жажду и голод, способствует обмену веществ и имеет в составе много витаминов. А самым полезным является томатный сок, сделанный в домашних условиях.

Специально для вас "Телеграф" подготовил простой и быстрый рецепт томатного сока, который можно закрыть на зиму.

Ингредиенты:

  • 4 кг помидор;
  • 1-2 ст.л. соли;
  • Перец, корица по желанию.

Приготовление:

1. Помидоры вымойте и нарежьте кусочками произвольного размера.

2. Порезанные помидоры выложите в кастрюлю и кипятите 30 минут.

3. Затем выключите плиту и измельчите помидоры блендером до однородности.

4. После этого, полученную массу перетрите через сито.

5. Добавьте соль и другие любимые специи.

6. Разлейте в стерильные банки и закройте крышкой.

7. Оставьте в теплом месте под покрывалом до полного остывания.

Можно наслаждаться!

Ранее "Телеграф" писал, какие соки полезны для организма человека.

Теги:
#Рецепты #Соки
Александр Усик
Бокс
"В президенты!" Как украинцы восприняли победу Усика в поединке с Джошуа
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Александр Усик
"В президенты!" Как украинцы восприняли победу Усика в поединке с Джошуа
Дата публикации
Категория
В Кировоградской области повысился уровень госпитализаций
Уже пять областей Украины находятся в "оранжевой" зоне
Дата публикации
Категория
Александр Усик
Усик вынес Джошуа и отобрал пояса: хроника боя
Дата публикации
Категория
Игорь Кондратюк
Кондратюк о выступлениях российских звезд в Украине: "Моя версия — СБУ и некоторые властные мужи на этом зарабатывают"
Дата публикации
Категория
Перед спикером Рады стоит непростой выбор
Разумкова ставят перед политическим выбором - подставиться самому или рисковать отставкой