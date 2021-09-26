Томатный сок в домашних условиях: простой рецепт, который вас удивит

Один из самых популярных напитков — томатный сок

Томатный сок хорошо утоляет жажду и голод, способствует обмену веществ и имеет в составе много витаминов. А самым полезным является томатный сок, сделанный в домашних условиях.

Специально для вас "Телеграф" подготовил простой и быстрый рецепт томатного сока, который можно закрыть на зиму.

Ингредиенты:

4 кг помидор;

1-2 ст.л. соли;

Перец, корица по желанию.

Приготовление:

1. Помидоры вымойте и нарежьте кусочками произвольного размера.

2. Порезанные помидоры выложите в кастрюлю и кипятите 30 минут.

3. Затем выключите плиту и измельчите помидоры блендером до однородности.

4. После этого, полученную массу перетрите через сито.

5. Добавьте соль и другие любимые специи.

6. Разлейте в стерильные банки и закройте крышкой.

7. Оставьте в теплом месте под покрывалом до полного остывания.

Можно наслаждаться!

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