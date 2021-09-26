Томатный сок в домашних условиях: простой рецепт, который вас удивит
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Один из самых популярных напитков — томатный сок
Томатный сок хорошо утоляет жажду и голод, способствует обмену веществ и имеет в составе много витаминов. А самым полезным является томатный сок, сделанный в домашних условиях.
Специально для вас "Телеграф" подготовил простой и быстрый рецепт томатного сока, который можно закрыть на зиму.
Ингредиенты:
- 4 кг помидор;
- 1-2 ст.л. соли;
- Перец, корица по желанию.
Приготовление:
1. Помидоры вымойте и нарежьте кусочками произвольного размера.
2. Порезанные помидоры выложите в кастрюлю и кипятите 30 минут.
3. Затем выключите плиту и измельчите помидоры блендером до однородности.
4. После этого, полученную массу перетрите через сито.
5. Добавьте соль и другие любимые специи.
6. Разлейте в стерильные банки и закройте крышкой.
7. Оставьте в теплом месте под покрывалом до полного остывания.
Можно наслаждаться!
Ранее "Телеграф" писал, какие соки полезны для организма человека.
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