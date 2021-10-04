Тефтелі в томатному соусі: рецепт м’ясних кульок, які порадують всю сім’ю

Апетитні м’ясні кульки зі свинини прикрасять будь-який стіл

Ніжне і соковите м’ясо в поєднанні з пікантним томатним соусом створює круту і надзвичайно смачну страву. Ми підготували простий рецепт тефтелей, які відмінно підійдуть для звичайного і святкового столу.

Інгредієнти:

350 гр свинячого фаршу

4 ст. л. томатної пасти

2 шматочки білого хліба

1 шт яйце

2 зубчики часнику

1 ч. л. сушеного орегано

сіль, перець і зелена цибуля — за смаком;

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно подрібнити 1-2 шматочки хліба в блендері або через м’ясорубку. Нам знадобляться 3 столові ложки хлібних крихт. Підготуйте фарш. Можна використовувати свинячий або свино-яловичий фарш. Додайте туди ж яйце, хлібні крихти, 0,5 чайної ложки орегано, видавіть 1 зубчик часнику, посоліть і поперчіть. Все ретельно перемішати до утворення однорідної маси. Сформуйте з фаршу тефтелі так, щоб вони не вийшли занадто великими і об’ємними. Розігрійте сковороду, додайте рослинне масло і викладіть тефтелі обсмажувати. Зверніть увагу, обсмажувати вони повинні на сильному вогні до появи золотистої скоринки. Потім перекладіть їх в окремий посуд. Злийте непотрібне масло зі сковорідки, додайте туди томатну пасту, сушені орегано і видавіть ще 1 зубчик часнику. За бажанням можете посолити і поперчити. Соус потрібно довести до кипіння, тому краще використовуйте сильний вогонь. Туди ж викладіть тефтелі, зменшіть газ і тушкуйте їх протягом 20-30 хвилин. Для кращого ефекту можна сковорідку накрити кришкою.

Відмінний рецепт смачних тефтелей з рисом ви можете знайти в ранньому матеріалі "Телеграфа".