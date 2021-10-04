Тефтели в томатном соусе: рецепт мясных шариков, которые порадуют всю семью
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Аппетитные мясные шарики из свинины украсят любой стол
Нежное и сочное мясо в сочетании с пикантным томатным соусом создает крутое и чрезвычайно вкусное блюдо. Мы подготовили простой рецепт тефтель, которые отлично подойдут для обычного и праздничного стола. Отметим, что тефтели часто путают с фрикадельками, которые обычно готовятся только с зеленью и пряностями, реже орехами, и без круп.
Ингредиенты:
- 350 гр свиного фарша
- 4 ст. л. томатной пасты
- 2 кусочки белого хлеба
- 1 шт яйцо
- 2 зубчика чеснока
- 1 ч. л. сушеного орегано
- соль, перец и зеленый лук — по вкусу;
Способ приготовления:
- Сначала нужно измельчить 1-2 кусочки хлеба в блендере или через мясорубку. Нам понадобятся 3 столовые ложки хлебных крошек.
- Подготовьте фарш. Можно использовать свиной или свино-говяжий фарш.
- Добавьте туда же яйцо, хлебные крошки, 0,5 чайной ложки орегано, выдавите 1 зубчик чеснока, посолите и поперчите. Все тщательно перемешать до образования однородной массы.
- Сформируйте из фарша тефтели так, чтобы они не получились слишком большими и объемными.
- Разогрейте сковороду, добавьте растительное масло и выложите тефтели обжариваться. Обратите внимание, обжариваться они должны на сильном огне до появления золотистой корочки. Затем переложите их в отдельную посуду.
- Слейте ненужное масло со сковородки, добавьте туда томатную пасту, сушеные орегано и выдавите еще 1 зубчик чеснока. По желанию можете посолить и поперчить.
- Соус нужно довести до кипения, поэтому лучше используйте сильный огонь.
- Туда же выложите тефтели, уменьшите газ и тушите их в течение 20-30 минут. Для лучшего эффекта можно сковородку накрыть крышкой.
Отличный рецепт вкусных тефтелей с рисом вы можете найти в раннем материале "Телеграфа".
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