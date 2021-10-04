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Тефтели в томатном соусе: рецепт мясных шариков, которые порадуют всю семью

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Тефтели в томатном соусе Новость обновлена 04 октября 2021, 15:09
Тефтели в томатном соусе

Аппетитные мясные шарики из свинины украсят любой стол

Нежное и сочное мясо в сочетании с пикантным томатным соусом создает крутое и чрезвычайно вкусное блюдо. Мы подготовили простой рецепт тефтель, которые отлично подойдут для обычного и праздничного стола. Отметим, что тефтели часто путают с фрикадельками, которые обычно готовятся только с зеленью и пряностями, реже орехами, и без круп.

Ингредиенты:

  • 350 гр свиного фарша
  • 4 ст. л. томатной пасты
  • 2 кусочки белого хлеба
  • 1 шт яйцо
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ч. л. сушеного орегано
  • соль, перец и зеленый лук — по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Сначала нужно измельчить 1-2 кусочки хлеба в блендере или через мясорубку. Нам понадобятся 3 столовые ложки хлебных крошек.
  2. Подготовьте фарш. Можно использовать свиной или свино-говяжий фарш.
  3. Добавьте туда же яйцо, хлебные крошки, 0,5 чайной ложки орегано, выдавите 1 зубчик чеснока, посолите и поперчите. Все тщательно перемешать до образования однородной массы.
  4. Сформируйте из фарша тефтели так, чтобы они не получились слишком большими и объемными.
  5. Разогрейте сковороду, добавьте растительное масло и выложите тефтели обжариваться. Обратите внимание, обжариваться они должны на сильном огне до появления золотистой корочки. Затем переложите их в отдельную посуду.
  6. Слейте ненужное масло со сковородки, добавьте туда томатную пасту, сушеные орегано и выдавите еще 1 зубчик чеснока. По желанию можете посолить и поперчить.
  7. Соус нужно довести до кипения, поэтому лучше используйте сильный огонь.
  8. Туда же выложите тефтели, уменьшите газ и тушите их в течение 20-30 минут. Для лучшего эффекта можно сковородку накрыть крышкой.

Отличный рецепт вкусных тефтелей с рисом вы можете найти в раннем материале "Телеграфа".

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