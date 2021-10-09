Рус

Як квасити капусту, щоб вона вийшла соковитою і хрусткою

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
66
Квашена капуста — вітамінна королева зимового столу
Квашена капуста — вітамінна королева зимового столу

Зазвичай якщо капуста біленька і соковита, вона і так добре кваситься.

Що можна зробити з капусти? Звичайно ж можна заквасити баночку на зиму.

Квашена капуста — це джерело вітамінів, органічних кислот, мікроелементів і клітковини. Також вона має безліч корисних якостей: зміцнює імунітет, поліпшує роботу травної, серцево-судинної системи, усуває авітаміноз, а також знижує ризик утворення ракових клітин.

"Телеграф" пропонує Вам ознайомитись з простим і швидким рецептом, як заквасити капусту.

Кваситься капуста досить швидко, на третій день вона практично готова.
Кваситься капуста досить швидко, на третій день вона практично готова.

Квашена капуста: інгредієнти

  • 3 кг. білокачанної капусти
  • 1 моркви
  • 3 ст.л. солі без гірки
  • 10-15 горошин чорного перцю
  • 5-6 шт. лаврового листа

Спосіб приготування:

  1. Очистіть капусту від верхнього листа, обполосніть і просушіть чистим кухонним рушником.
  2. Качан можна видалити відразу, а можна шинкувати капусту, залишаючи качан. Головне, щоб капустяні смужки були тонкими і довгими.
  3. Очистіть від шкірки миту моркву. Ще раз обполосніть, а потім або наріжте тонкою соломкою, або натріть на крупній тертці.
  4. У великий таз або глибоку каструлю викладіть підготовлені овочі, пересипаючи їх сіллю. Чистими руками капусту перетріть, щоб вона стала м’якше і виділила сік.
  5. Додайте до капусти лавровий лист і чорний перець. Все добре перемішайте.
  6. Добре утрамбуйте овочеву масу в банку/таз/відро, зверху поставте гніт. Відразу ж банку з капустою поставте в миску або тарілку, оскільки під час квашення буде виділятися досить багато рідини, і вона буде витікати з банки.
  7. Ємність з капустою залиште в теплому приміщенні на три доби, щоб запустити процес бродіння. При цьому кілька разів протягом доби пробивайте капусту до самого дна, щоб випустити накопичився газ.
  8. Через три дні бродіння закінчиться, розсіл стане прозорим. Наліт акуратно приберіть, а капусту відправте на зберігання в холодне місце.

Раніше, "Телеграф" писав, що кулінар Тетяна Литвинова поділилася одеським рецептом, як заготовити квашені баклажани на зиму.

Теги:
#Рецепт #Рецепти #Капуста #Квашена капуста #Квашена капуста
За час пандемії захворіли 2 529 913 осіб в Україні.
Україна
Позитивної динаміки немає — в Україні триває осіння "хвиля" COVID-19
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
За час пандемії захворіли 2 529 913 осіб в Україні.
Позитивної динаміки немає — в Україні триває осіння "хвиля" COVID-19
Дата публікації
Категорія
Олексій Мась
Помер один з "батьків" українського інтернету Олексій Мась
Дата публікації
Категорія
Українцям обіцяють зростання тарифів на тепло і газ
Готуємо гаманці: наскільки до кінця року зростуть тарифи на тепло і хто за це заплатить
Дата публікації
Категорія
Головні події дня
Підсумки дня 8 жовтня: смерть нардепа Полякова, підозра Медведчуку, Стефанчук — новий спікер Ради
Дата публікації
Категорія
Батареї потеплішають найближчим часом.
Коли включать опалення в Україні