Як квасити капусту, щоб вона вийшла соковитою і хрусткою
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Зазвичай якщо капуста біленька і соковита, вона і так добре кваситься.
Що можна зробити з капусти? Звичайно ж можна заквасити баночку на зиму.
Квашена капуста — це джерело вітамінів, органічних кислот, мікроелементів і клітковини. Також вона має безліч корисних якостей: зміцнює імунітет, поліпшує роботу травної, серцево-судинної системи, усуває авітаміноз, а також знижує ризик утворення ракових клітин.
"Телеграф" пропонує Вам ознайомитись з простим і швидким рецептом, як заквасити капусту.
Квашена капуста: інгредієнти
- 3 кг. білокачанної капусти
- 1 моркви
- 3 ст.л. солі без гірки
- 10-15 горошин чорного перцю
- 5-6 шт. лаврового листа
Спосіб приготування:
- Очистіть капусту від верхнього листа, обполосніть і просушіть чистим кухонним рушником.
- Качан можна видалити відразу, а можна шинкувати капусту, залишаючи качан. Головне, щоб капустяні смужки були тонкими і довгими.
- Очистіть від шкірки миту моркву. Ще раз обполосніть, а потім або наріжте тонкою соломкою, або натріть на крупній тертці.
- У великий таз або глибоку каструлю викладіть підготовлені овочі, пересипаючи їх сіллю. Чистими руками капусту перетріть, щоб вона стала м’якше і виділила сік.
- Додайте до капусти лавровий лист і чорний перець. Все добре перемішайте.
- Добре утрамбуйте овочеву масу в банку/таз/відро, зверху поставте гніт. Відразу ж банку з капустою поставте в миску або тарілку, оскільки під час квашення буде виділятися досить багато рідини, і вона буде витікати з банки.
- Ємність з капустою залиште в теплому приміщенні на три доби, щоб запустити процес бродіння. При цьому кілька разів протягом доби пробивайте капусту до самого дна, щоб випустити накопичився газ.
- Через три дні бродіння закінчиться, розсіл стане прозорим. Наліт акуратно приберіть, а капусту відправте на зберігання в холодне місце.
Раніше, "Телеграф" писав, що кулінар Тетяна Литвинова поділилася одеським рецептом, як заготовити квашені баклажани на зиму.
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