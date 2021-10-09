Як квасити капусту, щоб вона вийшла соковитою і хрусткою

Зазвичай якщо капуста біленька і соковита, вона і так добре кваситься.

Що можна зробити з капусти? Звичайно ж можна заквасити баночку на зиму.

Квашена капуста — це джерело вітамінів, органічних кислот, мікроелементів і клітковини. Також вона має безліч корисних якостей: зміцнює імунітет, поліпшує роботу травної, серцево-судинної системи, усуває авітаміноз, а також знижує ризик утворення ракових клітин.

"Телеграф" пропонує Вам ознайомитись з простим і швидким рецептом, як заквасити капусту.

Кваситься капуста досить швидко, на третій день вона практично готова.

Квашена капуста: інгредієнти

3 кг. білокачанної капусти

1 моркви

3 ст.л. солі без гірки

10-15 горошин чорного перцю

5-6 шт. лаврового листа

Спосіб приготування:

Очистіть капусту від верхнього листа, обполосніть і просушіть чистим кухонним рушником. Качан можна видалити відразу, а можна шинкувати капусту, залишаючи качан. Головне, щоб капустяні смужки були тонкими і довгими. Очистіть від шкірки миту моркву. Ще раз обполосніть, а потім або наріжте тонкою соломкою, або натріть на крупній тертці. У великий таз або глибоку каструлю викладіть підготовлені овочі, пересипаючи їх сіллю. Чистими руками капусту перетріть, щоб вона стала м’якше і виділила сік. Додайте до капусти лавровий лист і чорний перець. Все добре перемішайте. Добре утрамбуйте овочеву масу в банку/таз/відро, зверху поставте гніт. Відразу ж банку з капустою поставте в миску або тарілку, оскільки під час квашення буде виділятися досить багато рідини, і вона буде витікати з банки. Ємність з капустою залиште в теплому приміщенні на три доби, щоб запустити процес бродіння. При цьому кілька разів протягом доби пробивайте капусту до самого дна, щоб випустити накопичився газ. Через три дні бродіння закінчиться, розсіл стане прозорим. Наліт акуратно приберіть, а капусту відправте на зберігання в холодне місце.

Раніше, "Телеграф" писав, що кулінар Тетяна Литвинова поділилася одеським рецептом, як заготовити квашені баклажани на зиму.