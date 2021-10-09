Укр

Как квасить капусту, чтобы она получилась сочной и хрустящей

Автор
Анна Барабан
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Квашеная капуста – витаминная королева зимнего стола
Квашеная капуста – витаминная королева зимнего стола

Обычно если капуста беленькая и сочная, она и так хорошо квасится.

Что можно сделать из капусты? Конечно же можно заквасить баночку на зиму.

Квашеная капуста — это кладезь витаминов, органических кислот, микроэлементов и клетчатки. Также она обладает множеством полезных качеств: укрепляет иммунитет, улучшает работу пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, устраняет авитаминоз, а также снижает риск образования раковых клеток.

"Телеграф" предлагает Вам ознакомится с простым и быстрым рецептом, как заквасить капусту.

Квасится капуста довольно быстро, на третий день она практически готова.
Квасится капуста довольно быстро, на третий день она практически готова.

Квашеная капуста: ингредиенты

  • 3 кг. белокочанной капусты
  • 1 морковь
  • 3 ст.л. соли без горки
  • 10-15 горошинок черного перца
  • 5-6 шт. лаврового листа

Способ приготовления:

  1. Очистите капусту от верхнего листа, ополосните и просушите чистым кухонным полотенцем.
  2. Кочерыжку можно удалить сразу, а можно шинковать капусту, оставляя кочерыжку. Главное, чтобы капустные полосочки были тонкими и длинными.
  3. Очистите от кожуры мытую морковку. Еще раз ополосните, а затем либо нарежьте тонкой соломкой, либо натрите на крупной терке.
  4. В большой таз или глубокую кастрюлю выложите подготовленные овощи, пересыпая их солью. Чистыми руками капусту перетрите, чтобы она стала мягче и выделила сок.
  5. Добавьте к капусте лавровый лист и черный перец. Все хорошо перемешайте.
  6. Хорошо утрамбуйте овощную массу в банку/таз/ведро, сверху поставьте гнет. Сразу же банку с капустой поставьте в миску или тарелку, так как во время квашения будет выделяться довольно много жидкости, и она будет вытекать из банки.
  7. Емкость с капустой оставьте в теплом помещении на трое суток, чтобы запустить процесс брожения. При этом несколько раз в течение суток протыкайте капусту до самого дна, чтобы выпустить накопившийся газ.
  8. Через три дня брожение закончится, рассол станет прозрачным. Налет аккуратно уберите, а капусту отправьте на хранение в холодное место.

Ранее, "Телеграф" писал, что кулинар Татьяна Литвинова поделилась одесским рецептом, как заготовить квашеные баклажаны на зиму.

Теги:
#Рецепт #Рецепты #Капуста #Квашеная капуста #Квашенная капуста
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