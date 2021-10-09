Как квасить капусту, чтобы она получилась сочной и хрустящей
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Обычно если капуста беленькая и сочная, она и так хорошо квасится.
Что можно сделать из капусты? Конечно же можно заквасить баночку на зиму.
Квашеная капуста — это кладезь витаминов, органических кислот, микроэлементов и клетчатки. Также она обладает множеством полезных качеств: укрепляет иммунитет, улучшает работу пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, устраняет авитаминоз, а также снижает риск образования раковых клеток.
"Телеграф" предлагает Вам ознакомится с простым и быстрым рецептом, как заквасить капусту.
Квашеная капуста: ингредиенты
- 3 кг. белокочанной капусты
- 1 морковь
- 3 ст.л. соли без горки
- 10-15 горошинок черного перца
- 5-6 шт. лаврового листа
Способ приготовления:
- Очистите капусту от верхнего листа, ополосните и просушите чистым кухонным полотенцем.
- Кочерыжку можно удалить сразу, а можно шинковать капусту, оставляя кочерыжку. Главное, чтобы капустные полосочки были тонкими и длинными.
- Очистите от кожуры мытую морковку. Еще раз ополосните, а затем либо нарежьте тонкой соломкой, либо натрите на крупной терке.
- В большой таз или глубокую кастрюлю выложите подготовленные овощи, пересыпая их солью. Чистыми руками капусту перетрите, чтобы она стала мягче и выделила сок.
- Добавьте к капусте лавровый лист и черный перец. Все хорошо перемешайте.
- Хорошо утрамбуйте овощную массу в банку/таз/ведро, сверху поставьте гнет. Сразу же банку с капустой поставьте в миску или тарелку, так как во время квашения будет выделяться довольно много жидкости, и она будет вытекать из банки.
- Емкость с капустой оставьте в теплом помещении на трое суток, чтобы запустить процесс брожения. При этом несколько раз в течение суток протыкайте капусту до самого дна, чтобы выпустить накопившийся газ.
- Через три дня брожение закончится, рассол станет прозрачным. Налет аккуратно уберите, а капусту отправьте на хранение в холодное место.
Ранее, "Телеграф" писал, что кулинар Татьяна Литвинова поделилась одесским рецептом, как заготовить квашеные баклажаны на зиму.
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