Как квасить капусту, чтобы она получилась сочной и хрустящей

Обычно если капуста беленькая и сочная, она и так хорошо квасится.

Что можно сделать из капусты? Конечно же можно заквасить баночку на зиму.

Квашеная капуста — это кладезь витаминов, органических кислот, микроэлементов и клетчатки. Также она обладает множеством полезных качеств: укрепляет иммунитет, улучшает работу пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, устраняет авитаминоз, а также снижает риск образования раковых клеток.

"Телеграф" предлагает Вам ознакомится с простым и быстрым рецептом, как заквасить капусту.

Квасится капуста довольно быстро, на третий день она практически готова.

Квашеная капуста: ингредиенты

3 кг. белокочанной капусты

1 морковь

3 ст.л. соли без горки

10-15 горошинок черного перца

5-6 шт. лаврового листа

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Способ приготовления:

Очистите капусту от верхнего листа, ополосните и просушите чистым кухонным полотенцем. Кочерыжку можно удалить сразу, а можно шинковать капусту, оставляя кочерыжку. Главное, чтобы капустные полосочки были тонкими и длинными. Очистите от кожуры мытую морковку. Еще раз ополосните, а затем либо нарежьте тонкой соломкой, либо натрите на крупной терке. В большой таз или глубокую кастрюлю выложите подготовленные овощи, пересыпая их солью. Чистыми руками капусту перетрите, чтобы она стала мягче и выделила сок. Добавьте к капусте лавровый лист и черный перец. Все хорошо перемешайте. Хорошо утрамбуйте овощную массу в банку/таз/ведро, сверху поставьте гнет. Сразу же банку с капустой поставьте в миску или тарелку, так как во время квашения будет выделяться довольно много жидкости, и она будет вытекать из банки. Емкость с капустой оставьте в теплом помещении на трое суток, чтобы запустить процесс брожения. При этом несколько раз в течение суток протыкайте капусту до самого дна, чтобы выпустить накопившийся газ. Через три дня брожение закончится, рассол станет прозрачным. Налет аккуратно уберите, а капусту отправьте на хранение в холодное место.

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