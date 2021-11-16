Займе 15 хвилин: прості рецепти неймовірно смачних страв із сиру

Ці страви ідеально підійдуть для сніданку.

Відомий кулінар, переможниця шоу "Майстер Шеф", Ліза Глінська як може, так і спрощує життя своїм підписникам. Раніше вона розповідала, як легко приготувати смачний тертий пиріг із яблуками, а тепер вирішила допомогти своїм шанувальникам з вибором страв, які можна приготувати на сніданок.

Особливо популярні страви з сиру, тому Глінська більше уваги звернула саме на них.

Простими стравами з сиру кулінарка поділилася на своїй сторінці в Інстаграм.

Ліниві вареники:⁣ інгредієнти

300 г сиру (жирність 5%) ⁣

50 г яйця ⁣

20 г. муки ⁣

30 р. манки ⁣

щіпка солі⁣

20 г цукру (для варіння)⁣

⁣Спосіб приготування:

Сирники у духовці⁣: інгредієнти

400 г сиру (5-9%)⁣

50 г яйця ⁣

120 мл молока ⁣

40 г манної крупи ⁣

щіпка солі⁣

30 г цукру (можна замінити медом, сиропом топінамбуру, кленовим сиропом, коричневим цукром)⁣

⁣⁣Спосіб приготування:

Сирники⁣: інгредієнти

500 г сиру (жирністю 5%)⁣

50 г яйця ⁣

40 г жовтка ⁣

20 г цукру (за солодощами ви можете коригувати самостійно)⁣

щіпка солі⁣

50 г борошна ⁣⁣

100 г борошна (для паніровки)⁣

⁣⁣Спосіб приготування:

Сирні пончики⁣: інгредієнти

Тісто :⁣

400 г сиру (жирність 5%)⁣

60 г борошна ⁣

50 г яйця ⁣

25 г цукру ⁣

сіль (щіпка)⁣

ванільний цукор⁣

⁣ Додатково : ⁣

борошно

олія для фритюру⁣

Вишневе начиння:⁣

150 г вишні (без кісточки)⁣

⁣Спосіб приготування:

Королівська ватрушка⁣: інгредієнти

⁣ Тісто :⁣

200 г борошна ⁣

60 г цукру ⁣

100 г вершкового масла ⁣

5 г розпушувача ⁣

сіль⁣

цедра апельсина чи лимона⁣

кориця або ваніль (за бажанням)⁣

⁣Сирна начинка:⁣

600 г сиру (жирність 5-9%) ⁣

30 г кукурудзяного крохмалю ⁣

150 г яєць ⁣

100 мл вершків (жирність 15-30%, або сметани жирністю 20-30%) ⁣

80 г цукру ⁣

100 г малини (свіжої чи замороженої) ⁣

100 г смородини (свіжої чи замороженої) ⁣

⁣Спосіб приготування:

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати сирники без борошна. Простим рецептом поділилася кулінарний блогер Ольга Матвій.