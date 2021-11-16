Займе 15 хвилин: прості рецепти неймовірно смачних страв із сиру
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Ці страви ідеально підійдуть для сніданку.
Відомий кулінар, переможниця шоу "Майстер Шеф", Ліза Глінська як може, так і спрощує життя своїм підписникам. Раніше вона розповідала, як легко приготувати смачний тертий пиріг із яблуками, а тепер вирішила допомогти своїм шанувальникам з вибором страв, які можна приготувати на сніданок.
Особливо популярні страви з сиру, тому Глінська більше уваги звернула саме на них.
Простими стравами з сиру кулінарка поділилася на своїй сторінці в Інстаграм.
Ліниві вареники: інгредієнти
- 300 г сиру (жирність 5%)
- 50 г яйця
- 20 г. муки
- 30 р. манки
- щіпка солі
- 20 г цукру (для варіння)
Спосіб приготування:
Сирники у духовці: інгредієнти
- 400 г сиру (5-9%)
- 50 г яйця
- 120 мл молока
- 40 г манної крупи
- щіпка солі
- 30 г цукру (можна замінити медом, сиропом топінамбуру, кленовим сиропом, коричневим цукром)
Спосіб приготування:
Сирники: інгредієнти
- 500 г сиру (жирністю 5%)
- 50 г яйця
- 40 г жовтка
- 20 г цукру (за солодощами ви можете коригувати самостійно)
- щіпка солі
- 50 г борошна
- 100 г борошна (для паніровки)
Спосіб приготування:
Сирні пончики: інгредієнти
Тісто :
- 400 г сиру (жирність 5%)
- 60 г борошна
- 50 г яйця
- 25 г цукру
- сіль (щіпка)
- ванільний цукор
Додатково :
- борошно
- олія для фритюру
Вишневе начиння:
- 150 г вишні (без кісточки)
Спосіб приготування:
Королівська ватрушка: інгредієнти
Тісто :
- 200 г борошна
- 60 г цукру
- 100 г вершкового масла
- 5 г розпушувача
- сіль
- цедра апельсина чи лимона
- кориця або ваніль (за бажанням)
Сирна начинка:
- 600 г сиру (жирність 5-9%)
- 30 г кукурудзяного крохмалю
- 150 г яєць
- 100 мл вершків (жирність 15-30%, або сметани жирністю 20-30%)
- 80 г цукру
- 100 г малини (свіжої чи замороженої)
- 100 г смородини (свіжої чи замороженої)
Спосіб приготування:
Раніше "Телеграф" писав, як приготувати сирники без борошна. Простим рецептом поділилася кулінарний блогер Ольга Матвій.
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