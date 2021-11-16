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Займе 15 хвилин: прості рецепти неймовірно смачних страв із сиру

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
56
Рецепти смачних сніданків із сиру Новина оновлена 16 листопада 2021, 15:40
Рецепти смачних сніданків із сиру

Ці страви ідеально підійдуть для сніданку.

Відомий кулінар, переможниця шоу "Майстер Шеф", Ліза Глінська як може, так і спрощує життя своїм підписникам. Раніше вона розповідала, як легко приготувати смачний тертий пиріг із яблуками, а тепер вирішила допомогти своїм шанувальникам з вибором страв, які можна приготувати на сніданок.

Особливо популярні страви з сиру, тому Глінська більше уваги звернула саме на них.

Простими стравами з сиру кулінарка поділилася на своїй сторінці в Інстаграм.

Ліниві вареники:⁣ інгредієнти

  • 300 г сиру (жирність 5%) ⁣
  • 50 г яйця ⁣
  • 20 г. муки ⁣
  • 30 р. манки ⁣
  • щіпка солі⁣
  • 20 г цукру (для варіння)⁣

⁣Спосіб приготування:

Сирники у духовці⁣: інгредієнти

  • 400 г сиру (5-9%)⁣
  • 50 г яйця ⁣
  • 120 мл молока ⁣
  • 40 г манної крупи ⁣
  • щіпка солі⁣
  • 30 г цукру (можна замінити медом, сиропом топінамбуру, кленовим сиропом, коричневим цукром)⁣

⁣⁣Спосіб приготування:

Сирники⁣: інгредієнти

  • 500 г сиру (жирністю 5%)⁣
  • 50 г яйця ⁣
  • 40 г жовтка ⁣
  • 20 г цукру (за солодощами ви можете коригувати самостійно)⁣
  • щіпка солі⁣
  • 50 г борошна ⁣⁣
  • 100 г борошна (для паніровки)⁣

⁣⁣Спосіб приготування:

Сирні пончики⁣: інгредієнти

Тісто :⁣

  • 400 г сиру (жирність 5%)⁣
  • 60 г борошна ⁣
  • 50 г яйця ⁣
  • 25 г цукру ⁣
  • сіль (щіпка)⁣
  • ванільний цукор⁣

Додатково : ⁣

  • борошно
  • олія для фритюру⁣

Вишневе начиння:⁣

  • 150 г вишні (без кісточки)⁣

⁣Спосіб приготування:

Королівська ватрушка⁣: інгредієнти

Тісто :⁣

  • 200 г борошна ⁣
  • 60 г цукру ⁣
  • 100 г вершкового масла ⁣
  • 5 г розпушувача ⁣
  • сіль⁣
  • цедра апельсина чи лимона⁣
  • кориця або ваніль (за бажанням)⁣

⁣Сирна начинка:⁣

  • 600 г сиру (жирність 5-9%) ⁣
  • 30 г кукурудзяного крохмалю ⁣
  • 150 г яєць ⁣
  • 100 мл вершків (жирність 15-30%, або сметани жирністю 20-30%) ⁣
  • 80 г цукру ⁣
  • 100 г малини (свіжої чи замороженої) ⁣
  • 100 г смородини (свіжої чи замороженої) ⁣

⁣Спосіб приготування:

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати сирники без борошна. Простим рецептом поділилася кулінарний блогер Ольга Матвій.

Теги:
#Рецепти #Сир #Ліза Глинська
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