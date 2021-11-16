Займет 15 минут: простые рецепты невероятно вкусных блюд из творога

Эти блюда идеально подойдут для завтрака.

Известный кулинар, победительница шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская как может, так и упрощает жизнь своим подписчикам. Ранее она рассказывала, как легко приготовить вкусный тертый пирог с яблоками, а теперь решила помочь своим поклонникам с выбором блюд, которые можно приготовить на завтрак.

Особенно популярными являются блюда из творога, поэтому Глинская больше внимания обратила именно на них.

Простыми блюдами из творога кулинар поделилась на своей странице в Инстаграм.

Ленивые вареники:⁣ ингредиенты

300 г. творога (жирность 5%) ⁣

50 г. яйца ⁣

20 г. муки ⁣

30 г. манки ⁣

щепотка соли⁣

20 г. сахара (для варки)⁣

⁣Способ приготовления:

Сырники в духовке⁣: ингредиенты

400 г творога (5-9%)⁣

50 г яйца ⁣

120 мл молока ⁣

40 г манной крупы ⁣

щепотка соли⁣

30 г сахара (можно заменить медом, сиропом топинамбура, кленовым сиропом, коричневым сахаром)⁣

⁣⁣Способ приготовления:

Сырники⁣: ингредиенты

500 г творога (жирностью 5%)⁣

50 г яйца ⁣

40 г желтка ⁣

20 г сахара (по сладости вы можете корректировать самостоятельно)⁣

щепотка соли⁣

50 г муки ⁣⁣

100 г муки (для панировки)⁣

⁣⁣Способ приготовления:

Творожные пончики⁣: ингредиенты

Тесто:⁣

400 г творога (жирность 5%)⁣

60 г муки ⁣

50 г яйца ⁣

25 г сахара ⁣

соль (щепотка)⁣

ванильный сахар⁣

⁣Дополнительно: ⁣

мука для подпыла⁣

растительное масло для фритюра⁣

Вишневая начинка:⁣

150 г вишни (без косточки)⁣

⁣Способ приготовления:

Королевская ватрушка⁣: ингредиенты

⁣Тесто:⁣

200 г муки ⁣

60 г сахара ⁣

100 г сливочного масла ⁣

5 г разрыхлителя ⁣

соль⁣

цедра апельсина или лимона⁣

корица или ваниль (по желанию)⁣

⁣Творожная начинка:⁣

600 г творога (жирность 5-9%) ⁣

30 г кукурузного крахмала ⁣

150 г яиц ⁣

100 мл сливок (жирность 15-30%, или сметаны жирностью 20-30%) ⁣

80 г сахара ⁣

100 г малины (свежей или замороженной) ⁣

100 г смородины (свежей или замороженной) ⁣

⁣Способ приготовления:

Ранее, "Телеграф" писал, как приготовить сырники без муки. Простым рецептом поделилась кулинарный блогер Ольга Матвей.