Займет 15 минут: простые рецепты невероятно вкусных блюд из творога

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Автор
11
Рецепты вкусных завтраков из творога
Рецепты вкусных завтраков из творога

Эти блюда идеально подойдут для завтрака.

Известный кулинар, победительница шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская как может, так и упрощает жизнь своим подписчикам. Ранее она рассказывала, как легко приготовить вкусный тертый пирог с яблоками, а теперь решила помочь своим поклонникам с выбором блюд, которые можно приготовить на завтрак.

Особенно популярными являются блюда из творога, поэтому Глинская больше внимания обратила именно на них. 

Простыми блюдами из творога кулинар поделилась на своей странице в Инстаграм.

Ленивые вареники:⁣ ингредиенты

  • 300 г. творога (жирность 5%) ⁣
  • 50 г. яйца ⁣
  • 20 г. муки ⁣
  • 30 г. манки ⁣
  • щепотка соли⁣
  • 20 г. сахара (для варки)⁣

⁣Способ приготовления: 

Сырники в духовке⁣: ингредиенты

  • 400 г творога (5-9%)⁣
  • 50 г яйца ⁣
  • 120 мл молока ⁣
  • 40 г манной крупы ⁣
  • щепотка соли⁣
  • 30 г сахара (можно заменить медом, сиропом топинамбура, кленовым сиропом, коричневым сахаром)⁣

⁣⁣Способ приготовления: 

Сырники⁣: ингредиенты

  • 500 г творога (жирностью 5%)⁣
  • 50 г яйца ⁣
  • 40 г желтка ⁣
  • 20 г сахара (по сладости вы можете корректировать самостоятельно)⁣
  • щепотка соли⁣
  • 50 г муки ⁣⁣
  • 100 г муки (для панировки)⁣

⁣⁣Способ приготовления: 

Творожные пончики⁣: ингредиенты

Тесто:⁣

  • 400 г творога (жирность 5%)⁣
  • 60 г муки ⁣
  • 50 г яйца ⁣
  • 25 г сахара ⁣
  • соль (щепотка)⁣
  • ванильный сахар⁣

Дополнительно: ⁣

  • мука для подпыла⁣
  • растительное масло для фритюра⁣

Вишневая начинка:⁣

  • 150 г вишни (без косточки)⁣

⁣Способ приготовления: 

Королевская ватрушка⁣: ингредиенты

Тесто:⁣

  • 200 г муки ⁣
  • 60 г сахара ⁣
  • 100 г сливочного масла ⁣
  • 5 г разрыхлителя ⁣
  • соль⁣
  • цедра апельсина или лимона⁣
  • корица или ваниль (по желанию)⁣

⁣Творожная начинка:⁣

  • 600 г творога (жирность 5-9%) ⁣
  • 30 г кукурузного крахмала ⁣
  • 150 г яиц ⁣
  • 100 мл сливок (жирность 15-30%, или сметаны жирностью 20-30%) ⁣
  • 80 г сахара ⁣
  • 100 г малины (свежей или замороженной) ⁣
  • 100 г смородины (свежей или замороженной) ⁣

⁣Способ приготовления:

Ранее, "Телеграф" писал, как приготовить сырники без муки. Простым рецептом поделилась кулинарный блогер Ольга Матвей.

Теги:
#Рецепты #Творог #Лиза Глинская
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