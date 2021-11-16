Займет 15 минут: простые рецепты невероятно вкусных блюд из творога
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Эти блюда идеально подойдут для завтрака.
Известный кулинар, победительница шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская как может, так и упрощает жизнь своим подписчикам. Ранее она рассказывала, как легко приготовить вкусный тертый пирог с яблоками, а теперь решила помочь своим поклонникам с выбором блюд, которые можно приготовить на завтрак.
Особенно популярными являются блюда из творога, поэтому Глинская больше внимания обратила именно на них.
Простыми блюдами из творога кулинар поделилась на своей странице в Инстаграм.
Ленивые вареники: ингредиенты
- 300 г. творога (жирность 5%)
- 50 г. яйца
- 20 г. муки
- 30 г. манки
- щепотка соли
- 20 г. сахара (для варки)
Способ приготовления:
Сырники в духовке: ингредиенты
- 400 г творога (5-9%)
- 50 г яйца
- 120 мл молока
- 40 г манной крупы
- щепотка соли
- 30 г сахара (можно заменить медом, сиропом топинамбура, кленовым сиропом, коричневым сахаром)
Способ приготовления:
Сырники: ингредиенты
- 500 г творога (жирностью 5%)
- 50 г яйца
- 40 г желтка
- 20 г сахара (по сладости вы можете корректировать самостоятельно)
- щепотка соли
- 50 г муки
- 100 г муки (для панировки)
Способ приготовления:
Творожные пончики: ингредиенты
Тесто:
- 400 г творога (жирность 5%)
- 60 г муки
- 50 г яйца
- 25 г сахара
- соль (щепотка)
- ванильный сахар
Дополнительно:
- мука для подпыла
- растительное масло для фритюра
Вишневая начинка:
- 150 г вишни (без косточки)
Способ приготовления:
Королевская ватрушка: ингредиенты
Тесто:
- 200 г муки
- 60 г сахара
- 100 г сливочного масла
- 5 г разрыхлителя
- соль
- цедра апельсина или лимона
- корица или ваниль (по желанию)
Творожная начинка:
- 600 г творога (жирность 5-9%)
- 30 г кукурузного крахмала
- 150 г яиц
- 100 мл сливок (жирность 15-30%, или сметаны жирностью 20-30%)
- 80 г сахара
- 100 г малины (свежей или замороженной)
- 100 г смородины (свежей или замороженной)
Способ приготовления:
Ранее, "Телеграф" писал, как приготовить сырники без муки. Простым рецептом поделилась кулинарный блогер Ольга Матвей.
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