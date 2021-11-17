Ліниві чебуреки із лаваша: ідея для смачної вечері нашвидкуруч
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 197
Чебуреки можуть бути не тільки смачними, а й корисними
Кожній господині хочеться балувати своїх рідних смачною вечерею. Але наприкінці робочого дня ідей, як і сил, практично не залишається, тому багато хто часто шукає прості, але смачні рецепти. Наприклад, можна приготувати чебуреки з кабачків, а можна зробити ліниві чебуреки з лаваша в духовці.
Кулінарний блогер Наталія Пархоменко на своєму YouTube-каналі поділилася рецептом.
Дівчина зазначає, що приготовані таким чином чебуреки виходять зверху хрусткими, м’якими, соковитими і дуже смачними.
Інгредієнти:
- 10 тонких, круглих лавашів (діаметром 18 см);
- 400 гр. фаршу;
- 2 яйця (1 яйце у фарш, 2 – для змащування);
- 1 головка цибулі;
- свіжа петрушка;
- сіль, чорний мелений перець за смаком;
- кунжут для посипання.
Приготування:
- Дрібно нарізаємо цибулю для начинки.
- Додаємо у фарш цибулю, яйце, дрібно нарізану петрушку, сіль, перець і добре перемішуємо.
- Змащуємо лаваш яйцем.
- На одну частину лаваша викладаємо начинку, залишаючи вільним край, і накриваємо другою частиною лаваша, скріплюємо дві половинки лаваша.
- Змащуємо чебуреки яйцем і посипаємо кунжутом.
- Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 20-30 хвилин.
Відеорецепт:
Раніше "Телеграф" розповідав, що можна приготувати з сиру нашвидкуруч.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-