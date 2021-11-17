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Ліниві чебуреки із лаваша: ідея для смачної вечері нашвидкуруч

Автор
Тетяна Веремєєва
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Автор
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Чебуреки не обов’язково обсмажувати у великій кількості олії Новина оновлена 17 листопада 2021, 16:07
Чебуреки не обов’язково обсмажувати у великій кількості олії

Чебуреки можуть бути не тільки смачними, а й корисними

Кожній господині хочеться балувати своїх рідних смачною вечерею. Але наприкінці робочого дня ідей, як і сил, практично не залишається, тому багато хто часто шукає прості, але смачні рецепти. Наприклад, можна приготувати чебуреки з кабачків, а можна зробити ліниві чебуреки з лаваша в духовці.

Кулінарний блогер Наталія Пархоменко на своєму YouTube-каналі поділилася рецептом.

Дівчина зазначає, що приготовані таким чином чебуреки виходять зверху хрусткими, м’якими, соковитими і дуже смачними.

Інгредієнти:

  • 10 тонких, круглих лавашів (діаметром 18 см);
  • 400 гр. фаршу;
  • 2 яйця (1 яйце у фарш, 2 – для змащування);
  • 1 головка цибулі;
  • свіжа петрушка;
  • сіль, чорний мелений перець за смаком;
  • кунжут для посипання.

Приготування:

  1. Дрібно нарізаємо цибулю для начинки.
  2. Додаємо у фарш цибулю, яйце, дрібно нарізану петрушку, сіль, перець і добре перемішуємо.
  3. Змащуємо лаваш яйцем.
  4. На одну частину лаваша викладаємо начинку, залишаючи вільним край, і накриваємо другою частиною лаваша, скріплюємо дві половинки лаваша.
  5. Змащуємо чебуреки яйцем і посипаємо кунжутом.
  6. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 20-30 хвилин.

Відеорецепт:

Раніше "Телеграф" розповідав, що можна приготувати з сиру нашвидкуруч.

Теги:
#Рецепти #Лаваш #Чебуреки
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