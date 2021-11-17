Ліниві чебуреки із лаваша: ідея для смачної вечері нашвидкуруч

Чебуреки можуть бути не тільки смачними, а й корисними

Кожній господині хочеться балувати своїх рідних смачною вечерею. Але наприкінці робочого дня ідей, як і сил, практично не залишається, тому багато хто часто шукає прості, але смачні рецепти. Наприклад, можна приготувати чебуреки з кабачків, а можна зробити ліниві чебуреки з лаваша в духовці.

Кулінарний блогер Наталія Пархоменко на своєму YouTube-каналі поділилася рецептом.

Дівчина зазначає, що приготовані таким чином чебуреки виходять зверху хрусткими, м’якими, соковитими і дуже смачними.

Інгредієнти:

10 тонких, круглих лавашів (діаметром 18 см);

400 гр. фаршу;

2 яйця (1 яйце у фарш, 2 – для змащування);

1 головка цибулі;

свіжа петрушка;

сіль, чорний мелений перець за смаком;

кунжут для посипання.

Приготування:

Дрібно нарізаємо цибулю для начинки. Додаємо у фарш цибулю, яйце, дрібно нарізану петрушку, сіль, перець і добре перемішуємо. Змащуємо лаваш яйцем. На одну частину лаваша викладаємо начинку, залишаючи вільним край, і накриваємо другою частиною лаваша, скріплюємо дві половинки лаваша. Змащуємо чебуреки яйцем і посипаємо кунжутом. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 20-30 хвилин.

Відеорецепт:

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