Ленивые чебуреки из лаваша: идея для вкусного ужина на скорую руку

Чебуреки могут быть не только вкусными, но и полезными

Каждой хозяйке хочется баловать своих родных вкусным ужином. Но в конце рабочего дня идей, как и сил, практически не остается, поэтому многие часто ищут простые, но вкусные рецепты. Например, можно приготовить чебуреки из кабачков, а можно сделать ленивые чебуреки из лаваша в духовке.

Кулинарный блогер Наталья Пархоменко на своем YouTube-канале поделилась рецептом.

Девушка отмечает, что приготовленные таким образом чебуреки получаются сверху хрустящими, мягкими, сочными и изумительно вкусными.

Ингредиенты:

10 тонких, круглых лавашей (диаметром 18 см.);

400 гр. фарша;

2 яйца (1 яйцо в фарш, 2 – для смазывания);

1 головка репчатого лука;

свежая петрушка;

соль, черный молотый перец по вкусу;

кунжут для посыпки.

Приготовление:

Мелко нарезаем лук для начинки. Добавляем в фарш лук, яйцо, мелко нарезанную петрушку, соль, перец и хорошо перемешиваем. Смазываем лаваш яйцом. На одну часть лаваша выкладываем начинку, оставляя свободным край, и накрываем второй частью лаваша, скрепляем две половинки лаваша. Смазываем чебуреки яйцом и посыпаем кунжутом. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут.

Видеорецепт:

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