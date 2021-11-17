Ленивые чебуреки из лаваша: идея для вкусного ужина на скорую руку
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Чебуреки могут быть не только вкусными, но и полезными
Каждой хозяйке хочется баловать своих родных вкусным ужином. Но в конце рабочего дня идей, как и сил, практически не остается, поэтому многие часто ищут простые, но вкусные рецепты. Например, можно приготовить чебуреки из кабачков, а можно сделать ленивые чебуреки из лаваша в духовке.
Кулинарный блогер Наталья Пархоменко на своем YouTube-канале поделилась рецептом.
Девушка отмечает, что приготовленные таким образом чебуреки получаются сверху хрустящими, мягкими, сочными и изумительно вкусными.
Ингредиенты:
- 10 тонких, круглых лавашей (диаметром 18 см.);
- 400 гр. фарша;
- 2 яйца (1 яйцо в фарш, 2 – для смазывания);
- 1 головка репчатого лука;
- свежая петрушка;
- соль, черный молотый перец по вкусу;
- кунжут для посыпки.
Приготовление:
- Мелко нарезаем лук для начинки.
- Добавляем в фарш лук, яйцо, мелко нарезанную петрушку, соль, перец и хорошо перемешиваем.
- Смазываем лаваш яйцом.
- На одну часть лаваша выкладываем начинку, оставляя свободным край, и накрываем второй частью лаваша, скрепляем две половинки лаваша.
- Смазываем чебуреки яйцом и посыпаем кунжутом.
- Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут.
Видеорецепт:
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