Укр

Ленивые чебуреки из лаваша: идея для вкусного ужина на скорую руку

Автор
Татьяна Веремеева
Дата публикации
Читати українською
Автор
319
Чебуреки не обязательно обжаривать в большом количестве масла Новость обновлена 17 ноября 2021, 16:07
Чебуреки не обязательно обжаривать в большом количестве масла

Чебуреки могут быть не только вкусными, но и полезными

Каждой хозяйке хочется баловать своих родных вкусным ужином. Но в конце рабочего дня идей, как и сил, практически не остается, поэтому многие часто ищут простые, но вкусные рецепты. Например, можно приготовить чебуреки из кабачков, а можно сделать ленивые чебуреки из лаваша в духовке.

Кулинарный блогер Наталья Пархоменко на своем YouTube-канале поделилась рецептом.

Девушка отмечает, что приготовленные таким образом чебуреки получаются сверху хрустящими, мягкими, сочными и изумительно вкусными.

Ингредиенты:

  • 10 тонких, круглых лавашей (диаметром 18 см.);
  • 400 гр. фарша;
  • 2 яйца (1 яйцо в фарш, 2 – для смазывания);
  • 1 головка репчатого лука;
  • свежая петрушка;
  • соль, черный молотый перец по вкусу;
  • кунжут для посыпки.

Приготовление:

  1. Мелко нарезаем лук для начинки.
  2. Добавляем в фарш лук, яйцо, мелко нарезанную петрушку, соль, перец и хорошо перемешиваем.
  3. Смазываем лаваш яйцом.
  4. На одну часть лаваша выкладываем начинку, оставляя свободным край, и накрываем второй частью лаваша, скрепляем две половинки лаваша.
  5. Смазываем чебуреки яйцом и посыпаем кунжутом.
  6. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут.

Видеорецепт:

Ранее "Телеграф" рассказывал, что можно приготовить из творога на скорую руку.

Теги:
#Рецепты #Лаваш #Чебуреки
Владимир Путин и Сергей Шойгу
Политика
Путин на грани истерики: зачем РФ скапливает войска на границе с Украиной
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Путин и Сергей Шойгу
Путин на грани истерики: зачем РФ скапливает войска на границе с Украиной
Дата публикации
Категория
Украинцы могут узнать о пунктах вакцинации в режиме "онлайн"
Где в Украине вакцинируют от коронавируса: появилась карта с наличием прививок в реальном времени
Дата публикации
Категория
На учебу выйдут учащиеся всех классов
Дистанционка закончилась: в Киеве и Львове школьников возвращают за парты
Дата публикации
Категория
После задержания мужчину осмотрели медики.
С топором на полицию: на Киевщине задержали неадеквата, который угрожал взорвать дом (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Игры плей-офф пройдут в марте следующего года
Шансы сборной Украины пробиться на ЧМ-2022 по футболу: худший и лучший расклады накануне плей-офф