Виходить, як у ресторані: суддя "Майстер Шеф" поділився рецептом оригінального жаркого з трьох інгредієнтів
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За бажанням до страви можна додавати сметану, гриби, чорнослив – але не всі разом.
Суддя найпопулярнішого кулінарного шоу в Україні "Майстер Шеф", кухар та ресторатор Володимир Ярославський, який раніше розповів, як створювати страви, які подобатимуться всім, розповів, як приготувати найніжнішого кролика у білому вині з гірчицею.
Своїм давнім рецептом поділився кулінар на своїй сторінці в Інстаграм.
"Найкраще сервірувати з картопляним пюре! Або улюбленим вашим гарніром" — додає Ярославський.
Інгредієнти:
- 4 ніжки кролика (або 1 цілий)
- 2 великі цибулини
- 100 г вина білого сухого
- Олія для смаження
Для соусу
- Сіль, перець, чебрець та розмарин
- Ложка борошна та вершкового масла
- 1.5 ст. ложки зернової гірчиці
Спосіб приготування:
- Ніжки або тушку промийте, просушіть, обсмажте на олії з 2-х сторін і відкладіть убік.
- На тій же сковороді відразу обсмажте цибулю. Коли він добре обсмажився, додайте біле вино. Доведіть до кипіння та варіть 2-3 хвилини.
- Після цього додайте кролика, сіль, перець, трави та трохи питної води, накрийте кришкою і томіть на повільному вогні години 2 – 2.5. Не забувайте періодично перевертати кролика, він постійно перебував у соусі з усіх боків.
- Коли м'якуш стала ніжною-ніжною, вийміть кролика і викладіть всю рідину на сито, і протріть всю цибулю.
- Окремо з борошна та олії можна зробити соус Ру. Для цього ці інгредієнти додайте до перетертої гущі з бульйоном. Після цього додайте гірчицю і доведіть до смаку сіллю, тому що вам подобається.
- Покладіть в соус кролика і протушкуйте ще хвилин 10-15.
Раніше "Телеграф" писав, що Володимир Ярославський поділився рецептом однієї з найвідоміших українських страв — котлети по-київськи.
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