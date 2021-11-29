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Виходить, як у ресторані: суддя "Майстер Шеф" поділився рецептом оригінального жаркого з трьох інгредієнтів

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Чим повільніше вогонь – тим краще. Новина оновлена 29 листопада 2021, 16:11
Чим повільніше вогонь – тим краще.

За бажанням до страви можна додавати сметану, гриби, чорнослив – але не всі разом.

Суддя найпопулярнішого кулінарного шоу в Україні "Майстер Шеф", кухар та ресторатор Володимир Ярославський, який раніше розповів, як створювати страви, які подобатимуться всім, розповів, як приготувати найніжнішого кролика у білому вині з гірчицею.

Своїм давнім рецептом поділився кулінар на своїй сторінці в Інстаграм.

"Найкраще сервірувати з картопляним пюре! Або улюбленим вашим гарніром" — додає Ярославський.

Інгредієнти:

  • 4 ніжки кролика (або 1 цілий)
  • 2 великі цибулини
  • 100 г вина білого сухого
  • Олія для смаження

Для соусу

  • Сіль, перець, чебрець та розмарин
  • Ложка борошна та вершкового масла
  • 1.5 ст. ложки зернової гірчиці

Спосіб приготування:

  1. Ніжки або тушку промийте, просушіть, обсмажте на олії з 2-х сторін і відкладіть убік.
  2. На тій же сковороді відразу обсмажте цибулю. Коли він добре обсмажився, додайте біле вино. Доведіть до кипіння та варіть 2-3 хвилини.
  3. Після цього додайте кролика, сіль, перець, трави та трохи питної води, накрийте кришкою і томіть на повільному вогні години 2 – 2.5. Не забувайте періодично перевертати кролика, він постійно перебував у соусі з усіх боків.
  4. Коли м'якуш стала ніжною-ніжною, вийміть кролика і викладіть всю рідину на сито, і протріть всю цибулю.
  5. Окремо з борошна та олії можна зробити соус Ру. Для цього ці інгредієнти додайте до перетертої гущі з бульйоном. Після цього додайте гірчицю і доведіть до смаку сіллю, тому що вам подобається.
  6. Покладіть в соус кролика і протушкуйте ще хвилин 10-15.

Раніше "Телеграф" писав, що Володимир Ярославський поділився рецептом однієї з найвідоміших українських страв — котлети по-київськи.

Теги:
#Рецепт #Шеф повар #Володимир Ярославський #Майстер шеф
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