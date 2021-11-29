Виходить, як у ресторані: суддя "Майстер Шеф" поділився рецептом оригінального жаркого з трьох інгредієнтів

За бажанням до страви можна додавати сметану, гриби, чорнослив – але не всі разом.

Суддя найпопулярнішого кулінарного шоу в Україні "Майстер Шеф", кухар та ресторатор Володимир Ярославський, який раніше розповів, як створювати страви, які подобатимуться всім, розповів, як приготувати найніжнішого кролика у білому вині з гірчицею.

Своїм давнім рецептом поділився кулінар на своїй сторінці в Інстаграм.

"Найкраще сервірувати з картопляним пюре! Або улюбленим вашим гарніром" — додає Ярославський.

Інгредієнти:

4 ніжки кролика (або 1 цілий)

2 великі цибулини

100 г вина білого сухого

Олія для смаження

Для соусу

Сіль, перець, чебрець та розмарин

Ложка борошна та вершкового масла

1.5 ст. ложки зернової гірчиці

Спосіб приготування:

Ніжки або тушку промийте, просушіть, обсмажте на олії з 2-х сторін і відкладіть убік. На тій же сковороді відразу обсмажте цибулю. Коли він добре обсмажився, додайте біле вино. Доведіть до кипіння та варіть 2-3 хвилини. Після цього додайте кролика, сіль, перець, трави та трохи питної води, накрийте кришкою і томіть на повільному вогні години 2 – 2.5. Не забувайте періодично перевертати кролика, він постійно перебував у соусі з усіх боків. Коли м'якуш стала ніжною-ніжною, вийміть кролика і викладіть всю рідину на сито, і протріть всю цибулю. Окремо з борошна та олії можна зробити соус Ру. Для цього ці інгредієнти додайте до перетертої гущі з бульйоном. Після цього додайте гірчицю і доведіть до смаку сіллю, тому що вам подобається. Покладіть в соус кролика і протушкуйте ще хвилин 10-15.

Раніше "Телеграф" писав, що Володимир Ярославський поділився рецептом однієї з найвідоміших українських страв — котлети по-київськи.