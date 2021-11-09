Котлета по-київськи: суддя "Майстер Шефа" поділився рецептом кулінарної "візитки" України
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Котлета по-київськи одна з найвідоміших українських страв.
Суддя найпопулярнішого кулінарного шоу в Україні "Майстер Шеф", кухар та ресторатор Володимир Ярославський, який раніше розповів, як створювати страви, які будуть подобатися всім, продовжує знайомити своїх підписників з українською кухнею.
На своїй сторінці в Інстаграм поділився рецептом однієї з найвідоміших українських страв котлети по-київськи.
Зазвичай її готують із курячого філе з кісточкою від "крильця", але Ярославський пропонує варіант приготування із чистого філе.
Інгредієнти:
- 600-800 г філе
- 15 г вершкового масла
- 2 г зелені
- панірувальні сухарі
- панірувальне яйце
- борошно
- олія для фритюру
- хліб
Спосіб приготування:
- Хліб підсушіть окремо та заздалегідь, після чого подрібніть.
- Відокремте мале філе, видаліть прожилки, іншу частину наріжте на пласкі частини.
- Окремо подрібніть кріп, розріжте вершкове масло|мастило| на частини, обкатайте його в зелені і отримані овальні шматки поставте в морозилку охолонути.
- Розділіть філе за вагою та відбийте, щоб воно стало ніжнішим і тоншим – у такому вигляді його зручніше згортати.
- Покладіть зверху масло|мастило| в зелені і згорніть рулетиком.
- Покладіть котлети до морозилки та зачекайте, поки вони застигнуть.
- Змішайте 2 яйця з 2-ма ст. л. води і ретельно збийте їх вилкою.
- Підморожені котлети пануйте спочатку в борошні, потім у яйцях, потім у сухарях, знову в яйцях і знову в сухарях.
- Смажте до рум’яного відтінку за температури 180 градусів Цельсія. Догрійте котлети в духовці, поки на поверхні не з’являться бульбашки олії.
Раніше Володимир Ярославський розповів, як приготувати низькокалорійний та ніжний "баскський чізкейк ".
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