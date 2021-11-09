Котлета по-київськи: суддя "Майстер Шефа" поділився рецептом кулінарної "візитки" України

Котлета по-київськи одна з найвідоміших українських страв.

Суддя найпопулярнішого кулінарного шоу в Україні "Майстер Шеф", кухар та ресторатор Володимир Ярославський, який раніше розповів, як створювати страви, які будуть подобатися всім, продовжує знайомити своїх підписників з українською кухнею.

На своїй сторінці в Інстаграм поділився рецептом однієї з найвідоміших українських страв котлети по-київськи.

Зазвичай її готують із курячого філе з кісточкою від "крильця", але Ярославський пропонує варіант приготування із чистого філе.

Інгредієнти:

600-800 г філе

15 г вершкового масла

2 г зелені

панірувальні сухарі

панірувальне яйце

борошно

олія для фритюру

хліб

Спосіб приготування:

Хліб підсушіть окремо та заздалегідь, після чого подрібніть. Відокремте мале філе, видаліть прожилки, іншу частину наріжте на пласкі частини. Окремо подрібніть кріп, розріжте вершкове масло|мастило| на частини, обкатайте його в зелені і отримані овальні шматки поставте в морозилку охолонути. Розділіть філе за вагою та відбийте, щоб воно стало ніжнішим і тоншим – у такому вигляді його зручніше згортати. Покладіть зверху масло|мастило| в зелені і згорніть рулетиком. Покладіть котлети до морозилки та зачекайте, поки вони застигнуть. Змішайте 2 яйця з 2-ма ст. л. води і ретельно збийте їх вилкою. Підморожені котлети пануйте спочатку в борошні, потім у яйцях, потім у сухарях, знову в яйцях і знову в сухарях. Смажте до рум’яного відтінку за температури 180 градусів Цельсія. Догрійте котлети в духовці, поки на поверхні не з’являться бульбашки олії.

Раніше Володимир Ярославський розповів, як приготувати низькокалорійний та ніжний "баскський чізкейк ".