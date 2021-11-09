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Котлета по-київськи: суддя "Майстер Шефа" поділився рецептом кулінарної "візитки" України

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Класичною формою для котлети по-київськи є форма шишки Новина оновлена 09 листопада 2021, 17:23
Класичною формою для котлети по-київськи є форма шишки

Котлета по-київськи одна з найвідоміших українських страв.

Суддя найпопулярнішого кулінарного шоу в Україні "Майстер Шеф", кухар та ресторатор Володимир Ярославський, який раніше розповів, як створювати страви, які будуть подобатися всім, продовжує знайомити своїх підписників з українською кухнею.

На своїй сторінці в Інстаграм поділився рецептом однієї з найвідоміших українських страв котлети по-київськи.

Зазвичай її готують із курячого філе з кісточкою від "крильця", але Ярославський пропонує варіант приготування із чистого філе.

Інгредієнти:

  • 600-800 г філе
  • 15 г вершкового масла
  • 2 г зелені
  • панірувальні сухарі
  • панірувальне яйце
  • борошно
  • олія для фритюру
  • хліб

Спосіб приготування:

  1. Хліб підсушіть окремо та заздалегідь, після чого подрібніть.
  2. Відокремте мале філе, видаліть прожилки, іншу частину наріжте на пласкі частини.
  3. Окремо подрібніть кріп, розріжте вершкове масло|мастило| на частини, обкатайте його в зелені і отримані овальні шматки поставте в морозилку охолонути.
  4. Розділіть філе за вагою та відбийте, щоб воно стало ніжнішим і тоншим – у такому вигляді його зручніше згортати.
  5. Покладіть зверху масло|мастило| в зелені і згорніть рулетиком.
  6. Покладіть котлети до морозилки та зачекайте, поки вони застигнуть.
  7. Змішайте 2 яйця з 2-ма ст. л. води і ретельно збийте їх вилкою.
  8. Підморожені котлети пануйте спочатку в борошні, потім у яйцях, потім у сухарях, знову в яйцях і знову в сухарях.
  9. Смажте до рум’яного відтінку за температури 180 градусів Цельсія. Догрійте котлети в духовці, поки на поверхні не з’являться бульбашки олії.

Раніше Володимир Ярославський розповів, як приготувати низькокалорійний та ніжний "баскський чізкейк ".

Теги:
#Рецепти #Володимир Ярославський #Котлета по київськи
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