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Котлета по-киевски: судья "Мастер Шефа" поделился рецептом кулинарной "визитки" Украины

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Классической формой для котлеты по-киевски является форма шишки Новость обновлена 09 ноября 2021, 17:23
Классической формой для котлеты по-киевски является форма шишки

Котлета по-киевски — одно из самых известных украинских блюд.

Судья самого популярного кулинарного шоу в Украине "Мастер Шеф", повар и ресторатор Владимир Ярославский, который ранее рассказал, как создавать блюда, которые будут нравиться всем, продолжает знакомить своих подписчиков с украинской кухней.

На своей странице в Инстаграм поделился рецептом одного из самых известных украинских блюд — котлеты по-киевски. 

Обычно ее готовят из куриного филе с косточкой от "крылышка", но Ярославский предлагает вариант приготовления из чистого филе.

Ингредиенты:

  • 600–800 г филе
  • 15 г сливочного масла
  • 2 г зелени
  • панировочные сухари
  • панировочное яйцо
  • мука
  • масло для фритюра
  • хлеб

Способ приготовления:

  1. Хлеб подсушите отдельно и заранее, после чего измельчите.
  2. Отделите малое филе, удалите прожилки, другую часть нарежьте на плоские части.
  3. Отдельно измельчите укроп, разрежьте сливочное масло на части, обкатайте его в зелени и полученные овальные куски поставьте в морозилку остыть.
  4. Разделите филе по весу и отбейте, чтобы оно стало нежнее и тоньше – в таком виде его удобнее сворачивать.
  5. Положите сверху масло в зелени и сверните рулетиком.
  6. Положите котлеты до морозилки и подождите, пока они застынут.
  7. Смешайте 2 яйца с 2-мя ст. л. воды и тщательно взбейте их вилкой.
  8. Подмороженные котлеты панируйте сначала в муке, потом в яйцах, потом в сухарях, снова в яйцах и снова в сухарях.
  9. Жарьте до румяного оттенка при температуре 180 градусов Цельсия. Догрейте котлеты в духовке, пока на поверхности не появятся пузырьки масла.

Ранее Владимир Ярославский рассказал, как приготовить низкокалорийный и нежный "баскский чизкейк".

Теги:
#Рецепты #Владимир Ярославский #Котлета по-киевски
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