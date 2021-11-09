Котлета по-киевски: судья "Мастер Шефа" поделился рецептом кулинарной "визитки" Украины
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Котлета по-киевски — одно из самых известных украинских блюд.
Судья самого популярного кулинарного шоу в Украине "Мастер Шеф", повар и ресторатор Владимир Ярославский, который ранее рассказал, как создавать блюда, которые будут нравиться всем, продолжает знакомить своих подписчиков с украинской кухней.
На своей странице в Инстаграм поделился рецептом одного из самых известных украинских блюд — котлеты по-киевски.
Обычно ее готовят из куриного филе с косточкой от "крылышка", но Ярославский предлагает вариант приготовления из чистого филе.
Ингредиенты:
- 600–800 г филе
- 15 г сливочного масла
- 2 г зелени
- панировочные сухари
- панировочное яйцо
- мука
- масло для фритюра
- хлеб
Способ приготовления:
- Хлеб подсушите отдельно и заранее, после чего измельчите.
- Отделите малое филе, удалите прожилки, другую часть нарежьте на плоские части.
- Отдельно измельчите укроп, разрежьте сливочное масло на части, обкатайте его в зелени и полученные овальные куски поставьте в морозилку остыть.
- Разделите филе по весу и отбейте, чтобы оно стало нежнее и тоньше – в таком виде его удобнее сворачивать.
- Положите сверху масло в зелени и сверните рулетиком.
- Положите котлеты до морозилки и подождите, пока они застынут.
- Смешайте 2 яйца с 2-мя ст. л. воды и тщательно взбейте их вилкой.
- Подмороженные котлеты панируйте сначала в муке, потом в яйцах, потом в сухарях, снова в яйцах и снова в сухарях.
- Жарьте до румяного оттенка при температуре 180 градусов Цельсия. Догрейте котлеты в духовке, пока на поверхности не появятся пузырьки масла.
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