Получается, как в ресторане: судья "Мастер Шеф" поделился рецептом оригинального жаркого из трех ингредиентов
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По желанию к блюду можно добавлять сметану, грибы, чернослив – но не все вместе.
Судья самого популярного кулинарного шоу в Украине "Мастер Шеф", повар и ресторатор Владимир Ярославский, который ранее рассказал, как создавать блюда, которые будут нравиться всем, рассказал, как приготовить нежнейшего кролика в белом вине с горчицей.
Своим давним рецептом кулинар поделился на своей странице в Инстаграм.
"Лучше всего сервировать с картофельным пюре! Или любимым вашим гарниром" — добавляет Ярославский.
Ингредиенты:
- 4 ножки кролика (или 1 целый)
- 2 большие луковицы
- 100г вина белого сухого
- Масло для жарки
Для соуса
- Соль, перец, чабрец и розмарин
- Ложка муки и сливочного масла
- 1.5 ст. ложки зерновой горчицы
Способ приготовления:
- Ножки или тушку промойте, просушите, обжарьте на масле с 2-х сторон, и отложите в сторону.
- На той же сковороде сразу же обжарьте лук. Когда он хорошо обжарился, добавьте белое вино. Доведите до кипения и варите 2-3 минуты.
- После добавьте кролика, соль, перец, травы и немного питьевой воды, накройте крышкой и томите на медленном огне часа 2 – 2.5. Не забывайте периодически переворачивать кролика, он постоянно находился в соусе со всех сторон.
- Когда мякоть стала нежной-нежной, выньте кролика и выложите всю жидкость на сито, и протрите весь лук.
- Отдельно из муки и масла можно сделать соус Ру. Для этого эти ингредиенты добавьте к перетертой гуще с бульоном. После добавьте горчицу и доведите до вкуса солью, так как вам нравится.
- Положите в соус кролика и еще протушите минут 10-15.
Ранее "Телеграф" писал, что Владимир Ярославский поделился рецептом одного из самых известных украинских блюд — котлеты по-киевски.
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