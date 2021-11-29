Укр

Получается, как в ресторане: судья "Мастер Шеф" поделился рецептом оригинального жаркого из трех ингредиентов

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
154
Чем медленнее огонь – тем лучше. Новость обновлена 29 ноября 2021, 16:11
Чем медленнее огонь – тем лучше.

По желанию к блюду можно добавлять сметану, грибы, чернослив – но не все вместе.

Судья самого популярного кулинарного шоу в Украине "Мастер Шеф", повар и ресторатор Владимир Ярославский, который ранее рассказал, как создавать блюда, которые будут нравиться всем, рассказал, как приготовить нежнейшего кролика в белом вине с горчицей. 

Своим давним рецептом кулинар поделился на своей странице в Инстаграм. 

"Лучше всего сервировать с картофельным пюре! Или любимым вашим гарниром" — добавляет Ярославский. 

Ингредиенты: 

  • 4 ножки кролика (или 1 целый)
  • 2 большие луковицы
  • 100г вина белого сухого
  • Масло для жарки

Для соуса

  • Соль, перец, чабрец и розмарин
  • Ложка муки и сливочного масла
  • 1.5 ст. ложки зерновой горчицы

Способ приготовления:

  1. Ножки или тушку промойте, просушите, обжарьте на масле с 2-х сторон, и отложите в сторону. 
  2. На той же сковороде сразу же обжарьте лук. Когда он хорошо обжарился, добавьте белое вино. Доведите до кипения и варите 2-3 минуты.
  3. После добавьте кролика, соль, перец, травы и немного питьевой воды, накройте крышкой и томите на медленном огне часа 2 – 2.5. Не забывайте периодически переворачивать кролика, он постоянно находился в соусе со всех сторон. 
  4. Когда мякоть стала нежной-нежной, выньте кролика и выложите всю жидкость на сито, и протрите весь лук. 
  5. Отдельно из муки и масла можно сделать соус Ру. Для этого эти ингредиенты добавьте к перетертой гуще с бульоном. После добавьте горчицу и доведите до вкуса солью, так как вам нравится. 
  6. Положите в соус кролика и еще протушите минут 10-15.

Ранее "Телеграф" писал, что Владимир Ярославский поделился рецептом одного из самых известных украинских блюд — котлеты по-киевски.

Теги:
#Рецепт #Шеф-повар #Владимир Ярославский #Мастер-шеф
Общим симптомом болезни является повышенная температура
Здоровье
"Дельта" и "Омикрон": в чем опасность и разница новых вариантов COVID-19 (инфографика)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Общим симптомом болезни является повышенная температура
"Дельта" и "Омикрон": в чем опасность и разница новых вариантов COVID-19 (инфографика)
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган
Эрдоган готов стать посредником между Путиным и Зеленским: что говорят на Банковой
Дата публикации
Категория
На месте аварии под Одессой погиб минимум один человек
Машины разбиты в хлам: на трассе под Одессой тройная авария с погибшим и пострадавшими (фото и видео 18+)
Дата публикации
Категория
Конфликт Зеленского и Ахметова набирает обороты
"Вы понимаете, что я президент?" – "А я - Ринат Ахметов": журналисты узнали подробности ссоры Зеленского с олигархом
Дата публикации
Категория
Юлия Тимошенко в новом стильном наряде
Total black и пальто от Dolce&Gabbana: Юлия Тимошенко пришла в Раду в новом образе (эксклюзивные фото)