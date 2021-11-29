Получается, как в ресторане: судья "Мастер Шеф" поделился рецептом оригинального жаркого из трех ингредиентов

По желанию к блюду можно добавлять сметану, грибы, чернослив – но не все вместе.

Судья самого популярного кулинарного шоу в Украине "Мастер Шеф", повар и ресторатор Владимир Ярославский, который ранее рассказал, как создавать блюда, которые будут нравиться всем, рассказал, как приготовить нежнейшего кролика в белом вине с горчицей.

Своим давним рецептом кулинар поделился на своей странице в Инстаграм.

"Лучше всего сервировать с картофельным пюре! Или любимым вашим гарниром" — добавляет Ярославский.

Ингредиенты:

4 ножки кролика (или 1 целый)

2 большие луковицы

100г вина белого сухого

Масло для жарки

Для соуса

Соль, перец, чабрец и розмарин

Ложка муки и сливочного масла

1.5 ст. ложки зерновой горчицы

Способ приготовления:

Ножки или тушку промойте, просушите, обжарьте на масле с 2-х сторон, и отложите в сторону. На той же сковороде сразу же обжарьте лук. Когда он хорошо обжарился, добавьте белое вино. Доведите до кипения и варите 2-3 минуты. После добавьте кролика, соль, перец, травы и немного питьевой воды, накройте крышкой и томите на медленном огне часа 2 – 2.5. Не забывайте периодически переворачивать кролика, он постоянно находился в соусе со всех сторон. Когда мякоть стала нежной-нежной, выньте кролика и выложите всю жидкость на сито, и протрите весь лук. Отдельно из муки и масла можно сделать соус Ру. Для этого эти ингредиенты добавьте к перетертой гуще с бульоном. После добавьте горчицу и доведите до вкуса солью, так как вам нравится. Положите в соус кролика и еще протушите минут 10-15.

Ранее "Телеграф" писал, что Владимир Ярославский поделился рецептом одного из самых известных украинских блюд — котлеты по-киевски.