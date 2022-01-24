Мірна склянка не знадобиться: Євген Клопотенко розповів, як на око відміряти вагу

Прості правила, які допомагають правильно використовувати домашні заходи ваги.

Часто в рецептах кількість потрібних інгредієнтів пишуть у грамах, а не у кількості склянок чи ложок, проте не всі на кухні мають ваги або навіть мірну склянку. Що ж робити у цьому випадку? Ні, відмовлятися від приготування не варто. Цю "проблему" можна вирішити, знаючи скільки грамів міститься в чайній/столовій ложці або чашці.

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко на своєму офіційному сайті розповів, що є кілька правил, які допоможуть правильно використовувати домашні міри ваги. Кухар зазначає, що якщо ви готуєте за рецептом, який знайшли на зарубіжному сайті, то щоб вирахувати вагу продуктів, необхідно знати, що американська чашка (cup) – це 250 мл, англійська чашка – 280 мл, американська пінта – 470 мл, а англійська – 570 мл, унція – 31 грам, а фунт – 450 грам.

Також Клопотенко додав, що продукти не слід зачерпувати. Наприклад, щоб відміряти певну кількість борошна або крупи, потрібно взяти склянку і насипати в неї продукт за допомогою ложки. Це потрібно для того, щоб не утворювалися порожнечі. Також не варто утрамбовувати продукти.

Отже, щоб страва вийшла з першого разу, досить запам’ятати ці прості правила:

У чайній ложці – 5 г.

У столовій ложці – 15 грам.

¼ чашки 250 мл – 60 грам.

½ чашки 250 мл – 120 грам

Ціла чашка 250 мл — 240 грам.

Також Євген Клопотенко поділився і мірою ваги для "особливих" продуктів:

Вершки . У чайній ложці 5 г, у столовій ложці – 15 г, у ¼ чашки 58 г, у ½ чашки – 115 г, у цілій чашці – 230 г.

. У чайній ложці 5 г, у столовій ложці – 15 г, у ¼ чашки 58 г, у ½ чашки – 115 г, у цілій чашці – 230 г. Рослинна олія . У чайній ложці – 4.5 г, у столовій ложці – 14 г, у ¼ чашки – 55 г, у ½ чашки – 110 г, у цілій чашці – 220 г.

. У чайній ложці – 4.5 г, у столовій ложці – 14 г, у ¼ чашки – 55 г, у ½ чашки – 110 г, у цілій чашці – 220 г. Вершкове масло . У чайній ложці – 4.5 г, у столовій ложці – 14 г, у ¼ чашки – 56 г, у ½ чашки – 112 г, у цілій чашці – 225 г.

. У чайній ложці – 4.5 г, у столовій ложці – 14 г, у ¼ чашки – 56 г, у ½ чашки – 112 г, у цілій чашці – 225 г. Мед . У чайній ложці – 7 г, у столовій ложці – 20 г, у ¼ чашки – 84 г, у ½ чашки – 165 г, у цілій чашці – 330 г.

. У чайній ложці – 7 г, у столовій ложці – 20 г, у ¼ чашки – 84 г, у ½ чашки – 165 г, у цілій чашці – 330 г. Алкоголь – ром, горілка, бренді. У чайній ложці – 4.5 г, у столовій ложці – 14 г, у ¼ чашки – 56 г, у ½ чашки – 112 г, у цілій чашці – 225 г.

– ром, горілка, бренді. У чайній ложці – 4.5 г, у столовій ложці – 14 г, у ¼ чашки – 56 г, у ½ чашки – 112 г, у цілій чашці – 225 г. Цукор. У чайній ложці – 4.5 г, у столовій ложці – 13 г, у ¼ чашки – 50 г, у ½ чашки – 100 г, у цілій чашці – 200 г.

Цукрова пудра . У чайній ложці – 2.5 г, у столовій ложці – 8 г, у ¼ чашки – 30 г, у ½ чашки – 60 г, у цілій чашці – 120 г.

. У чайній ложці – 2.5 г, у столовій ложці – 8 г, у ¼ чашки – 30 г, у ½ чашки – 60 г, у цілій чашці – 120 г. Борошно пшеничне . У чайній ложці – 3 г, у столовій ложці – 8-9 г, у ¼ чашки – 30-35 г, у ½ чашки – 60-70 г, у цілій чашці 120-140 г.

. У чайній ложці – 3 г, у столовій ложці – 8-9 г, у ¼ чашки – 30-35 г, у ½ чашки – 60-70 г, у цілій чашці 120-140 г. Желатин . У чайній ложці – 3 г, у їдальні ложці – 9 г.

. У чайній ложці – 3 г, у їдальні ложці – 9 г. Какао . У чайній ложці – 2 г, у столовій ложці – 6 г, у ¼ чашки – 22-24 г, у ½ чашки – 45-48 г, у цілій чашці – 90-96 г.

. У чайній ложці – 2 г, у столовій ложці – 6 г, у ¼ чашки – 22-24 г, у ½ чашки – 45-48 г, у цілій чашці – 90-96 г. Харчова сода . У чайній ложці – 5 г, у їдальні ложці – 15 г.

. У чайній ложці – 5 г, у їдальні ложці – 15 г. Дріжджі сухі. У чайній ложці – 3 г, у їдальні ложці – 9 г.

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