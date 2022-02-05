Найчастіші помилки у приготуванні картопляного пюре: вбивають смак страви

Ці помилки в приготуванні картопляного пюре, напевно, робили і ви.

Існує багато різних способів приготування картоплі і, безумовно, кожен знайде безліч шанувальників. Так, одні люди більше люблять хрустку печену картоплю із золотистою скоринкою, інші ж м’яке і ніжне пюре. Однак навіть у такої, здавалося б, простої страви є свої секрети приготування.

Сайт vazhnoznat.com перерахував найпоширеніші помилки у приготуванні картопляного пюре, які псують його смак та роблять страву неїстівною.

Помилка 1. Неправильний сорт картоплі. Якщо використовувати для приготування пюре картопля з низьким вмістом крохмалю, то блюдо вийде з нелюбими всіма твердими грудочками. Для приготування пюре потрібно брати сорт картоплі, де міститься 13 і більше відсотків крохмалю. Така картопля швидко розварюється і її легко товкти.

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Помилка 2. Класти картоплю у каструлю з холодною водою. В цьому випадку весь крохмаль, що міститься в картоплі, повністю розварюється. Очищену та нарізану картоплю слід відправляти тільки в киплячу воду, інакше її смак буде слабким і приглушеним.

Помилка 3. Солити картоплю на самому початку приготування. Картоплю необхідно солити виключно за кілька хвилин до кінця варіння. Це впливає на текстуру страви: так вона виходить м’якшим і смачнішим.

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