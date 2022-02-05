Самые частые ошибки в приготовлении картофельного пюре: убивают вкус блюда

Эти ошибки в приготовлении картофельного пюре наверняка совершали и вы.

Существует много различных способов приготовления картофеля и, безусловно, у каждого найдется множество поклонников. Так, одни люди больше любят хрустящую печеную картошечку с золотистой корочкой, другие же — мягкое и нежное пюре. Однако даже у такого, казалось бы, простого блюда есть свои секреты приготовления.

Сайт vazhnoznat.com перечислил самые распространенные ошибки в приготовлении картофельного пюре, которые портят его вкус и делают блюдо несъедобным.

Ошибка 1. Неправильный сорт картофеля. Если использовать для приготовления пюре картофель с низким содержанием крахмала, то блюдо получится с нелюбимыми всеми твердыми комочками. Для приготовления пюре нужно брать сорт картофеля, в котором содержится 13 и больше процентов крахмала. Такая картошка быстро разваривается и ее легко толочь.

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Ошибка 2. Класть картошку в кастрюлю с холодной водой. В этом случае весь крахмал, который содержится в картофеле, полностью разваривается. Очищенный и нарезанный картофель следует отправлять только в кипящую воду, иначе его вкус будет слабым и приглушенным.

Ошибка 3. Солить картошку в самом начале готовки. Картофель необходимо солить исключительно за несколько минут до конца варки. Это влияет на текстуру блюда: так оно получается более мягким и вкусным.

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