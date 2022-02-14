Як зробити квашену капусту хрумкою і соковитою: додайте лише один секретний інгредієнт
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 178
Для ароматної закуски варто додати лише одну спецію
Квашена капуста — дуже корисна закуска для організму людини. Вона є поживною та дієтичною стравою, а все завдяки молочній кислоті, яка утворюється в процесі квашення.
Для того, щоб зробити смак закуски ще кращим, в капусту варто додати всього один натуральний інгредієнт — жменьку кмину, пише vazhnoznat.com.
Ця ароматна спеція не тільки надає страві особливого відтінку смаку, але й насичує організм багатьма корисними елементами: кмин підвищує імунітет, покращує травлення.
Квашена капуста: простий рецепт з кмином
Інгредієнти:
- 4 кг капусти
- 3 моркви
- 2 ч. л. кмину (насіння, а не мелений)
- 1 ст. л. солі
- 1 ст. л. цукру
Приготування:
- Промиваємо капусту, видаляємо верхнє листя. Потім нарізаємо її тонкою соломкою. Моркву також чистимо, миємо та натираємо на дрібній тертці. До капусти додаємо цукор та сіль. Перемішуємо і трохи мнемо капусту.
- Потім додаємо кмин. Перемішуємо з капустою, додаємо моркву та знову перемішуємо.
- Перекладаємо капусту в місткість і добре утрамбовуємо. Зверху викладаємо цілісні капустяні листи, накриваємо тарілкою і кладемо зверху щось важке, щоб придавити овочі.
- Залишаємо кваситися протягом 4 діб за кімнатної температури. Один або два рази на день потрібно проколювати капусту, роблячи отвори.
Готову капусту можна перекладати в банки, накриваючи силіконовими кришками. Зберігати потрібно у холодильнику.
Ще одним способом квашення капусти "Телеграф" ділився раніше.
Важливо:
будь-яка інформація медичної тематики, розміщена на сайті Телеграф, носить інформаційний характер і не являється рекомендацією.
Застосування будь-яких медичних препаратів повинно бути узгоджене з лікарем.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-