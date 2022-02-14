Як зробити квашену капусту хрумкою і соковитою: додайте лише один секретний інгредієнт

Для ароматної закуски варто додати лише одну спецію

Квашена капуста — дуже корисна закуска для організму людини. Вона є поживною та дієтичною стравою, а все завдяки молочній кислоті, яка утворюється в процесі квашення.

Для того, щоб зробити смак закуски ще кращим, в капусту варто додати всього один натуральний інгредієнт — жменьку кмину, пише vazhnoznat.com.

Ця ароматна спеція не тільки надає страві особливого відтінку смаку, але й насичує організм багатьма корисними елементами: кмин підвищує імунітет, покращує травлення.

Квашена капуста: простий рецепт з кмином

Інгредієнти:

4 кг капусти

3 моркви

2 ч. л. кмину (насіння, а не мелений)

1 ст. л. солі

1 ст. л. цукру

Приготування:

Промиваємо капусту, видаляємо верхнє листя. Потім нарізаємо її тонкою соломкою. Моркву також чистимо, миємо та натираємо на дрібній тертці. До капусти додаємо цукор та сіль. Перемішуємо і трохи мнемо капусту. Потім додаємо кмин. Перемішуємо з капустою, додаємо моркву та знову перемішуємо. Перекладаємо капусту в місткість і добре утрамбовуємо. Зверху викладаємо цілісні капустяні листи, накриваємо тарілкою і кладемо зверху щось важке, щоб придавити овочі. Залишаємо кваситися протягом 4 діб за кімнатної температури. Один або два рази на день потрібно проколювати капусту, роблячи отвори.

Готову капусту можна перекладати в банки, накриваючи силіконовими кришками. Зберігати потрібно у холодильнику.

Ще одним способом квашення капусти "Телеграф" ділився раніше.