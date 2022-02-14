Укр

Как сделать квашеную капусту хрустящей и сочной: добавьте всего один секретный ингредиент

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
647
Рецепт вкусной квашеной капусты Новость обновлена 14 февраля 2022, 11:42
Рецепт вкусной квашеной капусты

Для ароматной закуски стоит добавить всего одну специю

Квашеная капуста — очень полезная закуска для организма человека. Она является питательным и диетическим блюдом, а все благодаря молочной кислоте, которая образуется в процессе квашения.

Для того чтобы сделать вкус закуски еще краше, в капусту стоить добавить всего один натуральный ингредиент — горсточку тмина, пишет vazhnoznat.com.

Эта ароматная специя не только придает блюду особый оттенок вкуса, но и насыщает организм многими полезными элементами: тмин повышает иммунитет, улучшает пищеварение.

Квашеная капуста: простой рецепт с тмином

Ингредиенты:

  • 4 кг капусты
  • 3 моркови
  • 2 ч. л. тмина (семена, а не молотый)
  • 1 ст. л. соли
  • 1 ст. л. сахара

Приготовление:

  1. Промываем капусту, удаляем верхние листья. Затем нарезаем ее тонкой соломкой. Морковь также чистим, моем и натираем на мелкой терке. К капусте добавляем сахар и соль. Перемешиваем и слегка мнём капусту.
  2. Затем добавляем тмин. Перемешиваем с капустой, добавляем морковь и снова перемешиваем.
  3. Перекладываем капусту в емкость и хорошо утрамбовываем. Сверху выкладываем цельные капустные листья, накрываем тарелкой и кладем сверху что-то тяжелое, чтобы придавить овощи.
  4. Оставляем кваситься на протяжении 4 суток при комнатной температуре. Один или два раза в день нужно прокалывать капусту, делая в ней отверстия.

Готовую капусту можно перекладывать в банки, накрывая силиконовыми крышками. Хранить нужно в холодильнике.

Еще одним способом квашения капусты "Телеграф" делился ранее.

Info Icon

Важно: любая информация медицинской тематики, размещенная на сайте Телеграф, носит информационный характер и не является рекомендацией.
Применение каких-либо медицинских препаратов должно быть согласовано с лечащим врачом.

Теги:
#Рецепты #Капуста #тмин #Квашенная капуста
В Украине проходит информационно-психологическая операция
Политика
Решающая для Украины неделя: кто, кого и почему атакует
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В Украине проходит информационно-психологическая операция
Решающая для Украины неделя: кто, кого и почему атакует
Дата публикации
Категория
Украинцам лучше не выходить из дому без зонта
Украину скоро накроют дожди: в каких регионах ждать непогоды
Дата публикации
Категория
Пристайко объяснил, что Украина не отказывается от НАТО, однако ищет другие варианты, чтобы выжить
"Очень хотелось сенсации": в Украине бурно обсуждают слова дипломата Пристайко о НАТО
Дата публикации
Категория
У машин из Штатов есть свои особенности
Обязательный техосмотр: пройдут ли проверку "битки" из США
Дата публикации
Категория
Камила Валиева
Россиянку Валиеву допустили до Олимпиады, несмотря на допинг