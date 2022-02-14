Как сделать квашеную капусту хрустящей и сочной: добавьте всего один секретный ингредиент
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Для ароматной закуски стоит добавить всего одну специю
Квашеная капуста — очень полезная закуска для организма человека. Она является питательным и диетическим блюдом, а все благодаря молочной кислоте, которая образуется в процессе квашения.
Для того чтобы сделать вкус закуски еще краше, в капусту стоить добавить всего один натуральный ингредиент — горсточку тмина, пишет vazhnoznat.com.
Эта ароматная специя не только придает блюду особый оттенок вкуса, но и насыщает организм многими полезными элементами: тмин повышает иммунитет, улучшает пищеварение.
Квашеная капуста: простой рецепт с тмином
Ингредиенты:
- 4 кг капусты
- 3 моркови
- 2 ч. л. тмина (семена, а не молотый)
- 1 ст. л. соли
- 1 ст. л. сахара
Приготовление:
- Промываем капусту, удаляем верхние листья. Затем нарезаем ее тонкой соломкой. Морковь также чистим, моем и натираем на мелкой терке. К капусте добавляем сахар и соль. Перемешиваем и слегка мнём капусту.
- Затем добавляем тмин. Перемешиваем с капустой, добавляем морковь и снова перемешиваем.
- Перекладываем капусту в емкость и хорошо утрамбовываем. Сверху выкладываем цельные капустные листья, накрываем тарелкой и кладем сверху что-то тяжелое, чтобы придавить овощи.
- Оставляем кваситься на протяжении 4 суток при комнатной температуре. Один или два раза в день нужно прокалывать капусту, делая в ней отверстия.
Готовую капусту можно перекладывать в банки, накрывая силиконовыми крышками. Хранить нужно в холодильнике.
Еще одним способом квашения капусты "Телеграф" делился ранее.
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