Простіше, ніж здається: рецепт домашніх ролів із сиром

Приготувати суші самостійно дуже просто.

Рол Філадельфія — це один з найпопулярніших ролів у всіх куточках світу, тому чому б не навчитися готувати його самостійно? Для того, щоб приготувати такі роли, не потрібно нічого надприродного: рис, норі, сир, огірки та бажання.

Рецептом Філадельфії із сиром на своїй сторінці в Інстаграм поділився кулінарний блогер під ніком kristina_ne_pp. Вона зазначає, що роли виходять дуже ефектними, красивими та смачними.

Інгредієнти:

Рис – 250 гр. (на 4 порції)

Вода — 275 гр.

Рисовий оцет — 25 мл.

Цукор – 1,5 ст.л.

Сіль – 0,5 ч.л.

Норі

Сир

Огірок

Ікра тобіко (не обов’язково)

Сир плавлений (скибочки)

Форель/сьомга с/с

Спосіб приготування:

Рис промийте 2-3 рази. Надішліть крупу в посуд з товстим дном (з товстим дном і бажано антипригарним покриттям), залийте водою (1 до 1,1), накрийте кришкою і поставте на сильний вогонь. Як тільки вода закипить, зменште вогонь до мінімуму та варіть 12 хв. Кришку в жодному разі не відкривайте. Після вимкніть плиту і залиште рис ще на 15 хв. (кришку не відкриваємо).

Змішайте оцет, цукор і сіль (по-доброму треба розчинити цукор і сіль в оцті). Додайте в готовий, поки гарячий, рис. Перемішайте і дайте повністю охолонути.

Огірок наріжте на смужки.

На половинку норі викладіть рис так, щоб знизу залишався сантиметровий відступ, а зверху рис виступав на 1,5 см (змочуйте руки водою). Переверніть лист, викладіть начинку (трохи ближче до верху): сир, огірок, ікра. Акуратно закрутіть рол, з’єднуючи нижній та верхній край норі. Потім прокрутіть рол до кінця. Не забудьте підбити краї з двох боків, щоб нічого не вилазило і рол був міцнішим.

Зверху викладіть сир та рибу.

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