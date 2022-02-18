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Рецепт сніданку, що допоможе знизити рівень холестерину в організмі

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Простий рецепт корисних та смачних млинців
Простий рецепт корисних та смачних млинців

Ці смачні вівсяні оладки стануть корисним ранковим прийомом їжі.

Якщо у вас високий рівень холестерину або ви схильні до підвищеного ризику його розвитку, це означає, що настав час включити в свій раціон корисні та здорові страви. Щоб знизити холестерин, потрібно звернути увагу на продукти, багаті на омега-3 жирні кислоти, а також на продукти з високим вмістом клітковини.

Ви отримаєте хорошу порцію цільного зерна та клітковини, а також пектину — типу розчинної клітковини, що міститься в яблуках, якщо приготуєте собі на сніданок вівсяні оладки з корицею та яблуками, повідомляє видання eatthis. Ця страва допоможе стабілізувати рівень цукру в крові та знизить рівень холестерину.

Вівсяні оладки з корицею та яблуками: рецепт

Інгредієнти:

  • 1 1/2 склянки пахти (знежирені вершки, які можна замінити нежирним кефіром)
  • 3/4 склянки вівсяних пластівців швидкого приготування
  • 3/4 склянки цілозернового борошна
  • 2 ст. л. молока
  • 1 ст. л. розтопленого вершкового масла
  • 1 1/2 ч. л. розпушувача
  • 1/2 ч. л. соди
  • Дрібка мускатного горіха та кориці
  • 1 яблуко, очищене від шкірки, серцевини та нарізане
  • 1/2 склянки яблучного соку
  • 2 ст. л. коричневого цукру
  • Цукрова пудра

Спосіб приготування:

  1. У великій мисці змішайте пахту, пластівці, борошно, молоко, масло, розпушувач, харчову соду, дрібку кориці та мускатний горіх. Обережно перемішайте, потім залиште на кілька хвилин.
  2. Змішайте яблуко, яблучний сік, коричневий цукор і 1/8 чайної ложки кориці, що залишилася, в невеликій каструлі і доведіть до кипіння. Варіть, поки яблуко стане м’яким, а рідина не загусне. Додайте яблучну суміш до молочної.
  3. Нагрійте велику антипригарну або чавунну сковороду на середньому вогні та починайте смажити оладки, додаючи трохи вершкового масла перед кожною новою порцією. Готуйте, поки на поверхні тіста не з’являться дрібні бульбашки, потім переверніть і готуйте ще 2 хвилини.

Щоб не відчувати голоду протягом усього дня, дієтологи також рекомендують приготувати на сніданок тост з авокадо з легким яйцем зверху.

Теги:
#Харчування #Рецепт #Користь
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