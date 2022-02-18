Укр

Рецепт завтрака, который поможет снизить уровень холестерина в организме

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
103
Простой рецепт полезных и вкусных блинов
Простой рецепт полезных и вкусных блинов

Эти вкусные овсяные оладьи станут полезным утренним приемом пищи.

Если у вас высокий уровень холестерина или вы подвержены повышенному риску его развития, это значит, что пришло время включить в свой рацион полезные и здоровые блюда. Чтобы снизить холестерин, нужно обратить внимание на продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, а также на продукты с высоким содержанием клетчатки.

Вы получите хорошую порцию цельного зерна и клетчатки, а также пектина — типа растворимой клетчатки, содержащейся в яблоках, если приготовите себе на завтрак овсяные оладьи с корицей и яблоками, сообщает издание eatthis. Это блюдо поможет стабилизировать уровень сахара в крови и снизит уровень холестерина.

Овсяные оладьи с корицей и яблоками: рецепт

Ингредиенты:

  • 1 1/2 стакана пахты (обезжиренные сливки, которые можно заменить нежирным кефиром)
  • 3/4 стакана овсяных хлопьев быстрого приготовления
  • 3/4 стакана цельнозерновой муки
  • 2 ст. л. молока
  • 1 ст. л. растопленного сливочного масла
  • 1 1/2 ч.л. разрыхлителя
  • 1/2 ч.л. соды
  • Щепотка мускатного ореха и корицы
  • 1 яблоко, очищенное от кожуры, сердцевины и нарезанное
  • 1/2 стакана яблочного сока
  • 2 ст. л. коричневого сахара
  • Сахарная пудра

Способ приготовления:

  1. В большой миске смешайте пахту, хлопья, муку, молоко, масло, разрыхлитель, пищевую соду, щепотку корицы и мускатный орех. Аккуратно перемешайте, затем оставьте на несколько минут.
  2. Смешайте яблоко, яблочный сок, коричневый сахар и оставшуюся 1/8 чайной ложки корицы в небольшой кастрюле и доведите до кипения. Варите, пока яблоко не станет мягким, а жидкость не загустеет. Добавьте яблочную смесь к молочной.
  3. Нагрейте большую антипригарную или чугунную сковороду на среднем огне и начинайте жарить оладьи, добавляя немного сливочного масла перед новой порцией. Готовьте, пока на поверхности теста не появятся маленькие пузырьки, затем переверните и готовьте еще 2 минуты.

Чтобы не чувствовать голод в течении всего дня, диетологи также рекомендуют приготовить на завтрак тост из авокадо с легким яйцом сверху.

Теги:
#Питание #Рецепт #Польза
Весна подбирается к Украине все ближе
Украина
До 15 градусов тепла: как долго в Украине продлится аномально теплая погода
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Весна подбирается к Украине все ближе
До 15 градусов тепла: как долго в Украине продлится аномально теплая погода
Дата публикации
Категория
О пострадавших пока ничего не известно
Станица Луганская вновь под обстрелом: поврежден жилой дом (видео)
Дата публикации
Категория
Армия России
Пострадают мирные жители: в США озвучили сценарии вторжения России в Украину
Дата публикации
Категория
Джо Байден и Владимир Зеленский
Байден назвал новые даты вторжения РФ в Украину, а Зеленский рассказал, что ему не нравится в таких прогнозах
Дата публикации
Категория
Криптовалюты могут помочь как резко разбогатеть, так и привести к банкротству
Как начать зарабатывать на криптовалютах, если ты ничего в этом не понимаешь: ответ начинающего инвестора