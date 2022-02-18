Рецепт завтрака, который поможет снизить уровень холестерина в организме

Эти вкусные овсяные оладьи станут полезным утренним приемом пищи.

Если у вас высокий уровень холестерина или вы подвержены повышенному риску его развития, это значит, что пришло время включить в свой рацион полезные и здоровые блюда. Чтобы снизить холестерин, нужно обратить внимание на продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, а также на продукты с высоким содержанием клетчатки.

Вы получите хорошую порцию цельного зерна и клетчатки, а также пектина — типа растворимой клетчатки, содержащейся в яблоках, если приготовите себе на завтрак овсяные оладьи с корицей и яблоками, сообщает издание eatthis. Это блюдо поможет стабилизировать уровень сахара в крови и снизит уровень холестерина.

Овсяные оладьи с корицей и яблоками: рецепт

Ингредиенты:

1 1/2 стакана пахты (обезжиренные сливки, которые можно заменить нежирным кефиром)

3/4 стакана овсяных хлопьев быстрого приготовления

3/4 стакана цельнозерновой муки

2 ст. л. молока

1 ст. л. растопленного сливочного масла

1 1/2 ч.л. разрыхлителя

1/2 ч.л. соды

Щепотка мускатного ореха и корицы

1 яблоко, очищенное от кожуры, сердцевины и нарезанное

1/2 стакана яблочного сока

2 ст. л. коричневого сахара

Сахарная пудра

Способ приготовления:

В большой миске смешайте пахту, хлопья, муку, молоко, масло, разрыхлитель, пищевую соду, щепотку корицы и мускатный орех. Аккуратно перемешайте, затем оставьте на несколько минут. Смешайте яблоко, яблочный сок, коричневый сахар и оставшуюся 1/8 чайной ложки корицы в небольшой кастрюле и доведите до кипения. Варите, пока яблоко не станет мягким, а жидкость не загустеет. Добавьте яблочную смесь к молочной. Нагрейте большую антипригарную или чугунную сковороду на среднем огне и начинайте жарить оладьи, добавляя немного сливочного масла перед новой порцией. Готовьте, пока на поверхности теста не появятся маленькие пузырьки, затем переверните и готовьте еще 2 минуты.

Чтобы не чувствовать голод в течении всего дня, диетологи также рекомендуют приготовить на завтрак тост из авокадо с легким яйцом сверху.