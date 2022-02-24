Їсти і не товстіти: рецепт смачних булочок без цукру
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Відмовтеся від солодких пончиків і натомість приготуйте партію цих булочок на ранок
Якщо ви захоплюєтеся магазинними пончиками, і не проти з’їсти пару таких ласощів вранці, запиваючи філіжанкою кави, то ви з’їсте 34 грами цукру за один раз, що вже становить 68 відсотків вашої денної норми! Вихід є: ви можете приготувати смачні дієтичні булочки без цукру, адже в цьому рецепті він замінюється натуральним підсолоджувачем — медом.
У кожній такій булочці лише 8 грамів цукру, пише eatthis.com.
Інгредієнти:
- Цедра 1 апельсину
- 2 склянки борошна
- 3 чайні ложки розпушувача
- 1/4 склянки несоленого вершкового масла, холодного
- 1 яйце
- 2 ст. меду
- 1/2 ч. л. ванільного екстракту
- 1/2 склянки жирних вершків
- ¼ склянки сушених журавлин
- Харчова сода
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 400 градусів.
- У велику миску додайте апельсинову цедру, борошно та харчову соду. Перемішайте.
- Холодне масло натріть на тертці. Додайте в миску з сухими інгредієнтами і знову перемішайте, втираючи масло в борошно.
- У міксері (або у великій мисці з вінчиком) збийте яйце, мед, ванільний екстракт та вершки протягом 30 секунд.
- З’єднайте з борошном і замісіть тісто.
- Посипте сушеними журавлинами і вмішайте з тістом.
- Перемістіть тісто на посипану борошном поверхню. Сформуйте із тіста плоске коло.
- Наріжте тісто на 8 частин.
- Викладіть булочки на деко, застелене пергаментним папером, і поставте в холодильник на 15 хвилин.
- Після охолодження випікайте булочки 18-20 хвилин.
Також чудовим доповненням до чаю стануть сінобони, рецептом яких "Телеграф" ділився раніше.
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