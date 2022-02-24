Їсти і не товстіти: рецепт смачних булочок без цукру

Відмовтеся від солодких пончиків і натомість приготуйте партію цих булочок на ранок

Якщо ви захоплюєтеся магазинними пончиками, і не проти з’їсти пару таких ласощів вранці, запиваючи філіжанкою кави, то ви з’їсте 34 грами цукру за один раз, що вже становить 68 відсотків вашої денної норми! Вихід є: ви можете приготувати смачні дієтичні булочки без цукру, адже в цьому рецепті він замінюється натуральним підсолоджувачем — медом.

У кожній такій булочці лише 8 грамів цукру, пише eatthis.com.

Інгредієнти:

Цедра 1 апельсину

2 склянки борошна

3 чайні ложки розпушувача

1/4 склянки несоленого вершкового масла, холодного

1 яйце

2 ст. меду

1/2 ч. л. ванільного екстракту

1/2 склянки жирних вершків

¼ склянки сушених журавлин

Харчова сода

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 400 градусів. У велику миску додайте апельсинову цедру, борошно та харчову соду. Перемішайте. Холодне масло натріть на тертці. Додайте в миску з сухими інгредієнтами і знову перемішайте, втираючи масло в борошно. У міксері (або у великій мисці з вінчиком) збийте яйце, мед, ванільний екстракт та вершки протягом 30 секунд. З’єднайте з борошном і замісіть тісто. Посипте сушеними журавлинами і вмішайте з тістом. Перемістіть тісто на посипану борошном поверхню. Сформуйте із тіста плоске коло. Наріжте тісто на 8 частин. Викладіть булочки на деко, застелене пергаментним папером, і поставте в холодильник на 15 хвилин. Після охолодження випікайте булочки 18-20 хвилин.

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