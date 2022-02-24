Рус

Їсти і не товстіти: рецепт смачних булочок без цукру

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Булочки з цедрою апельсина та медом — рецепт Новина оновлена 24 лютого 2022, 07:01
Булочки з цедрою апельсина та медом — рецепт

Відмовтеся від солодких пончиків і натомість приготуйте партію цих булочок на ранок

Якщо ви захоплюєтеся магазинними пончиками, і не проти з’їсти пару таких ласощів вранці, запиваючи філіжанкою кави, то ви з’їсте 34 грами цукру за один раз, що вже становить 68 відсотків вашої денної норми! Вихід є: ви можете приготувати смачні дієтичні булочки без цукру, адже в цьому рецепті він замінюється натуральним підсолоджувачем — медом.

У кожній такій булочці лише 8 грамів цукру, пише eatthis.com.

Інгредієнти:

  • Цедра 1 апельсину
  • 2 склянки борошна
  • 3 чайні ложки розпушувача
  • 1/4 склянки несоленого вершкового масла, холодного
  • 1 яйце
  • 2 ст. меду
  • 1/2 ч. л. ванільного екстракту
  • 1/2 склянки жирних вершків
  • ¼ склянки сушених журавлин
  • Харчова сода

Спосіб приготування:

  1. Розігрійте духовку до 400 градусів.
  2. У велику миску додайте апельсинову цедру, борошно та харчову соду. Перемішайте.
  3. Холодне масло натріть на тертці. Додайте в миску з сухими інгредієнтами і знову перемішайте, втираючи масло в борошно.
  4. У міксері (або у великій мисці з вінчиком) збийте яйце, мед, ванільний екстракт та вершки протягом 30 секунд.
  5. З’єднайте з борошном і замісіть тісто.
  6. Посипте сушеними журавлинами і вмішайте з тістом.
  7. Перемістіть тісто на посипану борошном поверхню. Сформуйте із тіста плоске коло.
  8. Наріжте тісто на 8 частин.
  9. Викладіть булочки на деко, застелене пергаментним папером, і поставте в холодильник на 15 хвилин.
  10. Після охолодження випікайте булочки 18-20 хвилин.

Також чудовим доповненням до чаю стануть сінобони, рецептом яких "Телеграф" ділився раніше.

Теги:
#Рецепти #Булочки #Випічка
Харьков находится в непосредственной близости к границе с РФ
Україна
Війна: війська Путіна зайшли до України, Росія веде ракетний обстріл багатьох міст України (оновлюється)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Харьков находится в непосредственной близости к границе с РФ
Війна: війська Путіна зайшли до України, Росія веде ракетний обстріл багатьох міст України (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
Росія вдарила по Україні ракетами: подробиці від Геращенка
Росія вдарила по Україні ракетами: подробиці від Геращенка
Дата публікації
Категорія
Байден пообіцяв Путіну швидку відповідь
Байден заявив, що Росія обрала шлях війни проти України
Дата публікації
Категорія
Росіяни атакували Україну
Російські війська переходять кордон з Україною: що відомо
Дата публікації
Категорія
Зеленський скликає РНБО: в Україні запровадять воєнний стан
Зеленський скликає РНБО: в Україні запровадять воєнний стан