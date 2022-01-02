Найсмачніші булочки з корицею: ідеальний рецепт синнабонів

Синнабони стануть чудовим доповненням до чаю холодними зимовими вечорами.

Під час новорічно-різдвяних вихідних вся сім’я у зборі та кожній господині хочеться побалувати рідних смачними стравами. На сніданок можна приготувати чудові сирні кекси. А ввечері можна влаштувати затишне чаювання з чудовими м’якими синабонами.

Рецептом на своєму YouTube-каналі поділилася кулінарний блогер Наталія Пархоменко.

Інгредієнти:

Тісто:

200мл. теплого молока;

2 яйця;

75 г м’якого вершкового масла;

75 г цукру;

10 г ванільного цукру;

7 г сухих дріжджів;

дрібка солі;

500-600 р. муки.

Начинка:

125 г цукру;

15 г меленої кориці;

75 г м’якого вершкового масла.

Глазур:

150 г вершкового сиру;

40 г м’якого вершкового масла;

120 г цукрової пудри.

Приготування:

Для початку готуємо опару. Підігріваємо молоко, додаємо до нього дріжджі, одну столову ложку цукру і добре перемішуємо. Додаємо столову ложку борошна та добре перемішуємо. Накриваємо миску харчовою плівкою та залишаємо у теплому місці на 10 хвилин. До м’якого вершкового масла додаємо цукор, ванільний цукор, дрібку солі і все добре збиваємо міксером. До олії по одному додаємо яйця і добре збиваємо міксером. В опару додаємо яєчно-масляну масу і добре перемішуємо. Додаємо муку|борошно| і замішуємо м’яке еластичне тісто. Тісто перекладаємо на робочу поверхню та добре вимішуємо протягом 7-10 хвилин. Тісто перекладаємо в чисту суху миску, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 1 годину. До цукру додаємо мелену корицю і добре перемішуємо. Дістаємо тісто з миски та обминаємо руками. Тісто накриваємо мискою та залишаємо ще на 15 хвилин. Після розкочуємо тісто прямокутний пласт товщиною близько 1,5 см і змащуємо вершковим маслом. Тісто посипаємо цукром із корицею. З тіста формуємо цупкий рулет. Рулет розрізаємо на 12 шматочків, викладаємо на вистелене пергаментним папером лист. Накриваємо чистим рушником на 30-40 хвилин. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 20-30 хвилин. Для приготування вершкової глазурі додаємо до олії вершковий сир і збиваємо міксером. Додаємо цукрову пудру та ще раз добре збиваємо. Гарячі булочки змащуємо готовою глазур’ю і залишаємо на 10 хвилин і покриваємо глазур’ю, що залишилася.

Відеорецепт:

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