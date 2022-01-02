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Найсмачніші булочки з корицею: ідеальний рецепт синнабонів

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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Синнабони сподобаються і дорослим, і дітям Новина оновлена 02 січня 2022, 13:08
Синнабони сподобаються і дорослим, і дітям

Синнабони стануть чудовим доповненням до чаю холодними зимовими вечорами.

Під час новорічно-різдвяних вихідних вся сім’я у зборі та кожній господині хочеться побалувати рідних смачними стравами. На сніданок можна приготувати чудові сирні кекси. А ввечері можна влаштувати затишне чаювання з чудовими м’якими синабонами.

Рецептом на своєму YouTube-каналі поділилася кулінарний блогер Наталія Пархоменко.

Інгредієнти:

Тісто:

  • 200мл. теплого молока;
  • 2 яйця;
  • 75 г м’якого вершкового масла;
  • 75 г цукру;
  • 10 г ванільного цукру;
  • 7 г сухих дріжджів;
  • дрібка солі;
  • 500-600 р. муки.

Начинка:

  • 125 г цукру;
  • 15 г меленої кориці;
  • 75 г м’якого вершкового масла.

Глазур:

  • 150 г вершкового сиру;
  • 40 г м’якого вершкового масла;
  • 120 г цукрової пудри.

Приготування:

  1. Для початку готуємо опару. Підігріваємо молоко, додаємо до нього дріжджі, одну столову ложку цукру і добре перемішуємо. Додаємо столову ложку борошна та добре перемішуємо.
  2. Накриваємо миску харчовою плівкою та залишаємо у теплому місці на 10 хвилин.
  3. До м’якого вершкового масла додаємо цукор, ванільний цукор, дрібку солі і все добре збиваємо міксером.
  4. До олії по одному додаємо яйця і добре збиваємо міксером.
  5. В опару додаємо яєчно-масляну масу і добре перемішуємо.
  6. Додаємо муку|борошно| і замішуємо м’яке еластичне тісто.
  7. Тісто перекладаємо на робочу поверхню та добре вимішуємо протягом 7-10 хвилин.
  8. Тісто перекладаємо в чисту суху миску, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 1 годину.
  9. До цукру додаємо мелену корицю і добре перемішуємо.
  10. Дістаємо тісто з миски та обминаємо руками.
  11. Тісто накриваємо мискою та залишаємо ще на 15 хвилин.
  12. Після розкочуємо тісто прямокутний пласт товщиною близько 1,5 см і змащуємо вершковим маслом. Тісто посипаємо цукром із корицею.
  13. З тіста формуємо цупкий рулет.
  14. Рулет розрізаємо на 12 шматочків, викладаємо на вистелене пергаментним папером лист.
  15. Накриваємо чистим рушником на 30-40 хвилин.
  16. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 20-30 хвилин.
  17. Для приготування вершкової глазурі додаємо до олії вершковий сир і збиваємо міксером. Додаємо цукрову пудру та ще раз добре збиваємо.
  18. Гарячі булочки змащуємо готовою глазур’ю і залишаємо на 10 хвилин і покриваємо глазур’ю, що залишилася.

Відеорецепт:

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Теги:
#Рецепти #Булочки #Випічка
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