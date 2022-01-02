Найсмачніші булочки з корицею: ідеальний рецепт синнабонів
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Синнабони стануть чудовим доповненням до чаю холодними зимовими вечорами.
Під час новорічно-різдвяних вихідних вся сім’я у зборі та кожній господині хочеться побалувати рідних смачними стравами. На сніданок можна приготувати чудові сирні кекси. А ввечері можна влаштувати затишне чаювання з чудовими м’якими синабонами.
Рецептом на своєму YouTube-каналі поділилася кулінарний блогер Наталія Пархоменко.
Інгредієнти:
Тісто:
- 200мл. теплого молока;
- 2 яйця;
- 75 г м’якого вершкового масла;
- 75 г цукру;
- 10 г ванільного цукру;
- 7 г сухих дріжджів;
- дрібка солі;
- 500-600 р. муки.
Начинка:
- 125 г цукру;
- 15 г меленої кориці;
- 75 г м’якого вершкового масла.
Глазур:
- 150 г вершкового сиру;
- 40 г м’якого вершкового масла;
- 120 г цукрової пудри.
Приготування:
- Для початку готуємо опару. Підігріваємо молоко, додаємо до нього дріжджі, одну столову ложку цукру і добре перемішуємо. Додаємо столову ложку борошна та добре перемішуємо.
- Накриваємо миску харчовою плівкою та залишаємо у теплому місці на 10 хвилин.
- До м’якого вершкового масла додаємо цукор, ванільний цукор, дрібку солі і все добре збиваємо міксером.
- До олії по одному додаємо яйця і добре збиваємо міксером.
- В опару додаємо яєчно-масляну масу і добре перемішуємо.
- Додаємо муку|борошно| і замішуємо м’яке еластичне тісто.
- Тісто перекладаємо на робочу поверхню та добре вимішуємо протягом 7-10 хвилин.
- Тісто перекладаємо в чисту суху миску, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 1 годину.
- До цукру додаємо мелену корицю і добре перемішуємо.
- Дістаємо тісто з миски та обминаємо руками.
- Тісто накриваємо мискою та залишаємо ще на 15 хвилин.
- Після розкочуємо тісто прямокутний пласт товщиною близько 1,5 см і змащуємо вершковим маслом. Тісто посипаємо цукром із корицею.
- З тіста формуємо цупкий рулет.
- Рулет розрізаємо на 12 шматочків, викладаємо на вистелене пергаментним папером лист.
- Накриваємо чистим рушником на 30-40 хвилин.
- Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 20-30 хвилин.
- Для приготування вершкової глазурі додаємо до олії вершковий сир і збиваємо міксером. Додаємо цукрову пудру та ще раз добре збиваємо.
- Гарячі булочки змащуємо готовою глазур’ю і залишаємо на 10 хвилин і покриваємо глазур’ю, що залишилася.
Відеорецепт:
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