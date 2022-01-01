Краще сирників: неймовірно простий рецепт сирних кексів
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Приготовлені в духовці сирники сподобаються і дорослим, і дітям
Відмінним варіантом для сніданку можуть стати рум’яні та міцні сирники або приготовлені в духовці сирні кекси. Вони виходять дуже ніжними та м’якими, при цьому на приготування такої страви з сиру ви витратите мінімум часу.
Рецептом на своєму YouTube-каналі поділилася кулінарний блогер Наталія Пархоменко.
Інгредієнти:
- 350 г сиру;
- 200 г сметани;
- 3 яйця;
- 100 г цукру;
- 10 г ванільного цукру;
- 100 г манки;
- 10 г розпушувача;
- дрібка солі;
- цукрова пудра для посипання.
Приготування:
- Перетираємо сир через сито.
- До сиру додаємо яйця, ванільний цукор, дрібку солі, цукор і все добре перемішуємо.
- Додаємо манку, добре перемішуємо та залишаємо на 30 хвилин при кімнатній температурі.
- Додаємо розпушувач і добре перемішуємо.
- Заповнюємо форми сирною масою на 2/3 та відправляємо на 30-40 хвилин у духовку.
- Чекаємо поки що готові сирники охолонуть, і посипаємо цукровою пудрою.
Відеорецепт:
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