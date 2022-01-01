Краще сирників: неймовірно простий рецепт сирних кексів

Приготовлені в духовці сирники сподобаються і дорослим, і дітям

Відмінним варіантом для сніданку можуть стати рум’яні та міцні сирники або приготовлені в духовці сирні кекси. Вони виходять дуже ніжними та м’якими, при цьому на приготування такої страви з сиру ви витратите мінімум часу.

Рецептом на своєму YouTube-каналі поділилася кулінарний блогер Наталія Пархоменко.

Читайте також: Категорія Рецепти Швидкий перекус із лавашу з сиром: проста ідея для вечері Головна перевага закуски — це те, що вона дуже швидко готується

Інгредієнти:

350 г сиру;

200 г сметани;

3 яйця;

100 г цукру;

10 г ванільного цукру;

100 г манки;

10 г розпушувача;

дрібка солі;

цукрова пудра для посипання.

Приготування:

Перетираємо сир через сито. До сиру додаємо яйця, ванільний цукор, дрібку солі, цукор і все добре перемішуємо. Додаємо манку, добре перемішуємо та залишаємо на 30 хвилин при кімнатній температурі. Додаємо розпушувач і добре перемішуємо. Заповнюємо форми сирною масою на 2/3 та відправляємо на 30-40 хвилин у духовку. Чекаємо поки що готові сирники охолонуть, і посипаємо цукровою пудрою.

Відеорецепт:

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати найніжніші сирники без борошна, які не шкодитимуть вашій фігурі та порадують відмінним смаком.