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Краще сирників: неймовірно простий рецепт сирних кексів

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
Дата публікації
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Сирники у духовці готувати дуже просто Новина оновлена 01 січня 2022, 20:50
Сирники у духовці готувати дуже просто

Приготовлені в духовці сирники сподобаються і дорослим, і дітям

Відмінним варіантом для сніданку можуть стати рум’яні та міцні сирники або приготовлені в духовці сирні кекси. Вони виходять дуже ніжними та м’якими, при цьому на приготування такої страви з сиру ви витратите мінімум часу.

Рецептом на своєму YouTube-каналі поділилася кулінарний блогер Наталія Пархоменко.

Інгредієнти:

  • 350 г сиру;
  • 200 г сметани;
  • 3 яйця;
  • 100 г цукру;
  • 10 г ванільного цукру;
  • 100 г манки;
  • 10 г розпушувача;
  • дрібка солі;
  • цукрова пудра для посипання.

Приготування:

  1. Перетираємо сир через сито.
  2. До сиру додаємо яйця, ванільний цукор, дрібку солі, цукор і все добре перемішуємо.
  3. Додаємо манку, добре перемішуємо та залишаємо на 30 хвилин при кімнатній температурі.
  4. Додаємо розпушувач і добре перемішуємо.
  5. Заповнюємо форми сирною масою на 2/3 та відправляємо на 30-40 хвилин у духовку.
  6. Чекаємо поки що готові сирники охолонуть, і посипаємо цукровою пудрою.

Відеорецепт:

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати найніжніші сирники без борошна, які не шкодитимуть вашій фігурі та порадують відмінним смаком.

Теги:
#Рецепт #Сир #Кекси #Сирники
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