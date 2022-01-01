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Лучше сырников: невероятно простой рецепт творожных кексов

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
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Творожники готовить очень просто Новость обновлена 01 января 2022, 20:50
Творожники готовить очень просто

Приготовленные в духовке творожники понравятся и взрослым, и детям

Отличным вариантом для завтрака могут стать румяные и крепкие сырники или приготовленные в духовке творожники. Они получаются очень нежными и мягкими, при этом на приготовление такого блюда из творога вы потратите минимум времени.

Рецептов на своем YouTube-канале поделилась кулинарный блогер Наталья Пархоменко.

Ингредиенты:

  • 350 г. творога;
  • 200 г. сметаны;
  • 3 яйца;
  • 100 г. сахара;
  • 10 г. ванильного сахара;
  • 100 г. манки;
  • 10 г. разрыхлителя;
  • щепотка соли;
  • сахарная пудра для посыпки.

Приготовление:

  1. Перетираем творог через сито.
  2. К творогу добавляем яйца, ванильный сахар, щепотку соли, сахар и все хорошо перемешиваем.
  3. Добавляем манку, хорошо перемешиваем и оставляем на 30 минут при комнатной температуре.
  4. Добавляем разрыхлитель и хорошо перемешиваем.
  5. Заполняем формы творожной массой на 2/3 и отправляем на 30-40 минут в духовку.
  6. Ждем пока готовые творожники остынут, и посыпаем сахарной пудрой.

Видеорецепт:

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить нежнейшие сырники без муки, которые не будут вредить вашей фигуре и порадуют отменным вкусом.

Теги:
#Рецепт #Творог #Кексы #Сырники
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