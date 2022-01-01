Лучше сырников: невероятно простой рецепт творожных кексов

Приготовленные в духовке творожники понравятся и взрослым, и детям

Отличным вариантом для завтрака могут стать румяные и крепкие сырники или приготовленные в духовке творожники. Они получаются очень нежными и мягкими, при этом на приготовление такого блюда из творога вы потратите минимум времени.

Рецептов на своем YouTube-канале поделилась кулинарный блогер Наталья Пархоменко.

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Ингредиенты:

350 г. творога;

200 г. сметаны;

3 яйца;

100 г. сахара;

10 г. ванильного сахара;

100 г. манки;

10 г. разрыхлителя;

щепотка соли;

сахарная пудра для посыпки.

Приготовление:

Перетираем творог через сито. К творогу добавляем яйца, ванильный сахар, щепотку соли, сахар и все хорошо перемешиваем. Добавляем манку, хорошо перемешиваем и оставляем на 30 минут при комнатной температуре. Добавляем разрыхлитель и хорошо перемешиваем. Заполняем формы творожной массой на 2/3 и отправляем на 30-40 минут в духовку. Ждем пока готовые творожники остынут, и посыпаем сахарной пудрой.

Видеорецепт:

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