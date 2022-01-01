Лучше сырников: невероятно простой рецепт творожных кексов
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Приготовленные в духовке творожники понравятся и взрослым, и детям
Отличным вариантом для завтрака могут стать румяные и крепкие сырники или приготовленные в духовке творожники. Они получаются очень нежными и мягкими, при этом на приготовление такого блюда из творога вы потратите минимум времени.
Рецептов на своем YouTube-канале поделилась кулинарный блогер Наталья Пархоменко.
Ингредиенты:
- 350 г. творога;
- 200 г. сметаны;
- 3 яйца;
- 100 г. сахара;
- 10 г. ванильного сахара;
- 100 г. манки;
- 10 г. разрыхлителя;
- щепотка соли;
- сахарная пудра для посыпки.
Приготовление:
- Перетираем творог через сито.
- К творогу добавляем яйца, ванильный сахар, щепотку соли, сахар и все хорошо перемешиваем.
- Добавляем манку, хорошо перемешиваем и оставляем на 30 минут при комнатной температуре.
- Добавляем разрыхлитель и хорошо перемешиваем.
- Заполняем формы творожной массой на 2/3 и отправляем на 30-40 минут в духовку.
- Ждем пока готовые творожники остынут, и посыпаем сахарной пудрой.
Видеорецепт:
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить нежнейшие сырники без муки, которые не будут вредить вашей фигуре и порадуют отменным вкусом.
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