Чізкейк із яблуком за 15 хвилин: простий рецепт корисного десерту
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Цей десерт не зашкодить вашій фігурі.
"Чим смачніше, тим шкідливіше" — хороша фраза, що точно описує багато "смаколиків", від яких відмовляються ті, хто сидить на дієті. Проте все не так однозначно. Багато страв можуть поєднувати у собі ці дві якості.
Відома українська дієтолог Світлана Фус, яка раніше розповіла, чому важливо їсти овочі, поділилася зі своїми підписниками в Інстаграм кількома рецептами десертів із сиру.
Їх дуже легко приготувати, але що важливіше, особливо для тих, хто худне, вони не нашкодять фігурі, а тільки піднімуть настрій і вгамують апетит на різні "шкідливі" тортики, кексики і булочки. А дієтолог шкідливого не порадить!
Як приготувати чізкейк з яблуком
Як приготувати чізкейк в яблуці
Як приготувати білковий чізкейк
Раніше "Телеграф" писав, що переможниця другого сезону кулінарного шоу "Майстер Шеф" кондитерка Ліза Глінська також розповідала, що можна просто і швидко приготувати з сиру. Нехай рецепти її страв калорійніші, але вони не менш смачні.
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