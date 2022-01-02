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Вкуснейшие булочки с корицей: идеальный рецепт синнабонов

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Синнабоны понравятся и взрослым, и детям Новость обновлена 02 января 2022, 13:08
Синнабоны понравятся и взрослым, и детям

Синнабоны станут отличным дополнением к чаю холодными зимними вечерами

Во время новогодне-рождественских выходных вся семья в сборе и каждой хозяйке хочется побаловать родных вкусными блюдами. На завтрак можно приготовить чудесные творожные кексы. А вечером можно устроить уютное чаепитие с чудесными мягкими синнабонами.

Рецептом на своем YouTube-канале поделилась кулинарный блогер Наталья Пархоменко.

Ингредиенты:

Тесто:

  • 200 мл. теплого молока;
  • 2 яйца;
  • 75 г. мягкого сливочного масла;
  • 75 г. сахара;
  • 10 г. ванильного сахара;
  • 7 г. сухих дрожжей;
  • щепотка соли;
  • 500-600 г. муки.

Начинка:

  • 125 г. сахара;
  • 15 г. молотой корицы;
  • 75 г. мягкого сливочного масла.

Глазурь:

  • 150 г. сливочного сыра;
  • 40 г. мягкого сливочного масла;
  • 120 г. сахарной пудры.

Приготовление:

  1. Для начала готовим опару. Подогреваем молоко, добавляем в него дрожжи, одну столовую ложку сахара и хорошо перемешиваем. Добавляем столовую ложку муки и хорошо перемешиваем.
  2. Накрываем миску пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на 10 минут.
  3. К мягкому сливочному маслу добавляем сахар, ванильный сахар, щепотку соли и все хорошо взбиваем миксером.
  4. К маслу по одному добавляем яйца и хорошо взбиваем миксером.
  5. В опару добавляем яично-маслянную массу и хорошо перемешиваем.
  6. Добавляем муку и замешиваем мягкое эластичное тесто.
  7. Тесто перекладываем на рабочую поверхность и хорошо вымешиваем в течение 7-10 минут.
  8. Тесто перекладываем в чистую сухую миску, накрываем пищевой пленкой и оставляем на 1 час.
  9. К сахару добавляем молотую корицу и хорошо перемешиваем.
  10. Достаем тесто из миски и обминаем руками.
  11. Тесто накрываем миской и оставляем еще на 15 минут.
  12. После раскатываем тесто в прямоугольный пласт толщиной около 1,5 см и смазываем сливочным маслом. Тесто посыпаем сахаром с корицей.
  13. Из теста формируем плотный рулет.
  14. Рулет разрезаем на 12 кусочков, выкладываем на устеленный пергаментной бумагой противень.
  15. Накрываем чистым полотенцем на 30-40 минут.
  16. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут.
  17. Для приготовления сливочной глазури добавляем к маслу сливочный сыр и взбиваем миксером. Добавляем сахарную пудру и еще раз хорошо взбиваем.
  18. Горячие булочки смазываем готовой глазурью и оставляем на 10 минут и покрываем оставшейся глазурью.

Видеорецепт:

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Теги:
#Рецепты #Булочки #Выпечка
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