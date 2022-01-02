Вкуснейшие булочки с корицей: идеальный рецепт синнабонов

Синнабоны станут отличным дополнением к чаю холодными зимними вечерами

Во время новогодне-рождественских выходных вся семья в сборе и каждой хозяйке хочется побаловать родных вкусными блюдами. На завтрак можно приготовить чудесные творожные кексы. А вечером можно устроить уютное чаепитие с чудесными мягкими синнабонами.

Рецептом на своем YouTube-канале поделилась кулинарный блогер Наталья Пархоменко.

Ингредиенты:

Тесто:

200 мл. теплого молока;

2 яйца;

75 г. мягкого сливочного масла;

75 г. сахара;

10 г. ванильного сахара;

7 г. сухих дрожжей;

щепотка соли;

500-600 г. муки.

Начинка:

125 г. сахара;

15 г. молотой корицы;

75 г. мягкого сливочного масла.

Глазурь:

150 г. сливочного сыра;

40 г. мягкого сливочного масла;

120 г. сахарной пудры.

Приготовление:

Для начала готовим опару. Подогреваем молоко, добавляем в него дрожжи, одну столовую ложку сахара и хорошо перемешиваем. Добавляем столовую ложку муки и хорошо перемешиваем. Накрываем миску пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на 10 минут. К мягкому сливочному маслу добавляем сахар, ванильный сахар, щепотку соли и все хорошо взбиваем миксером. К маслу по одному добавляем яйца и хорошо взбиваем миксером. В опару добавляем яично-маслянную массу и хорошо перемешиваем. Добавляем муку и замешиваем мягкое эластичное тесто. Тесто перекладываем на рабочую поверхность и хорошо вымешиваем в течение 7-10 минут. Тесто перекладываем в чистую сухую миску, накрываем пищевой пленкой и оставляем на 1 час. К сахару добавляем молотую корицу и хорошо перемешиваем. Достаем тесто из миски и обминаем руками. Тесто накрываем миской и оставляем еще на 15 минут. После раскатываем тесто в прямоугольный пласт толщиной около 1,5 см и смазываем сливочным маслом. Тесто посыпаем сахаром с корицей. Из теста формируем плотный рулет. Рулет разрезаем на 12 кусочков, выкладываем на устеленный пергаментной бумагой противень. Накрываем чистым полотенцем на 30-40 минут. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут. Для приготовления сливочной глазури добавляем к маслу сливочный сыр и взбиваем миксером. Добавляем сахарную пудру и еще раз хорошо взбиваем. Горячие булочки смазываем готовой глазурью и оставляем на 10 минут и покрываем оставшейся глазурью.

Видеорецепт:

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