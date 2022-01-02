Вкуснейшие булочки с корицей: идеальный рецепт синнабонов
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Синнабоны станут отличным дополнением к чаю холодными зимними вечерами
Во время новогодне-рождественских выходных вся семья в сборе и каждой хозяйке хочется побаловать родных вкусными блюдами. На завтрак можно приготовить чудесные творожные кексы. А вечером можно устроить уютное чаепитие с чудесными мягкими синнабонами.
Рецептом на своем YouTube-канале поделилась кулинарный блогер Наталья Пархоменко.
Ингредиенты:
Тесто:
- 200 мл. теплого молока;
- 2 яйца;
- 75 г. мягкого сливочного масла;
- 75 г. сахара;
- 10 г. ванильного сахара;
- 7 г. сухих дрожжей;
- щепотка соли;
- 500-600 г. муки.
Начинка:
- 125 г. сахара;
- 15 г. молотой корицы;
- 75 г. мягкого сливочного масла.
Глазурь:
- 150 г. сливочного сыра;
- 40 г. мягкого сливочного масла;
- 120 г. сахарной пудры.
Приготовление:
- Для начала готовим опару. Подогреваем молоко, добавляем в него дрожжи, одну столовую ложку сахара и хорошо перемешиваем. Добавляем столовую ложку муки и хорошо перемешиваем.
- Накрываем миску пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на 10 минут.
- К мягкому сливочному маслу добавляем сахар, ванильный сахар, щепотку соли и все хорошо взбиваем миксером.
- К маслу по одному добавляем яйца и хорошо взбиваем миксером.
- В опару добавляем яично-маслянную массу и хорошо перемешиваем.
- Добавляем муку и замешиваем мягкое эластичное тесто.
- Тесто перекладываем на рабочую поверхность и хорошо вымешиваем в течение 7-10 минут.
- Тесто перекладываем в чистую сухую миску, накрываем пищевой пленкой и оставляем на 1 час.
- К сахару добавляем молотую корицу и хорошо перемешиваем.
- Достаем тесто из миски и обминаем руками.
- Тесто накрываем миской и оставляем еще на 15 минут.
- После раскатываем тесто в прямоугольный пласт толщиной около 1,5 см и смазываем сливочным маслом. Тесто посыпаем сахаром с корицей.
- Из теста формируем плотный рулет.
- Рулет разрезаем на 12 кусочков, выкладываем на устеленный пергаментной бумагой противень.
- Накрываем чистым полотенцем на 30-40 минут.
- Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут.
- Для приготовления сливочной глазури добавляем к маслу сливочный сыр и взбиваем миксером. Добавляем сахарную пудру и еще раз хорошо взбиваем.
- Горячие булочки смазываем готовой глазурью и оставляем на 10 минут и покрываем оставшейся глазурью.
Видеорецепт:
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