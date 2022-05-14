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Що приготувати з весняної черемші: рецепт італійського омлету, який приготує навіть дитина

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Фрітата з черемшею Новина оновлена 14 травня 2022, 18:00
Фрітата з черемшею

Фрітата – проста в приготуванні страва італійської кухні, якій черемша додасть особливого смаку

Цю неймовірно смачну і, що важливо, корисну зелень — черемшу, можна їсти просто так або використовувати в кулінарних процесах. Якщо раптом не знаєте, що такого смачненького приготувати з черемшею, щоб і швидко, і інгредієнтів небагато – приготуйте смачний італійський омлет фрітату.

Рецептом фрітати з черемшею поділилися на сайті vazhnoznat.com.

Фрітата з черемшею: простий рецепт

Інгредієнти:

  • 300 г черемші
  • 2 яйця
  • 100 мл молока
  • 15 г вершкового масла
  • 30 г сиру
  • сіль за смаком

Приготування:

  1. Промийте черемшу. Налийте в каструлю воду, покладіть туди черемшу та варіть протягом 5 хвилин. Злийте воду і висушіть черемшу на паперових рушниках. Дрібно наріжте її.
  2. Поставте сковороду на середній вогонь. Розтопіть вершкове масло і додайте нарізану черемшу. Смажте зелень приблизно 2 хвилини. На сковороду вилийте яйця, попередньо збивши їх із молоком та сіллю.
  3. Готову фрітату посипте тертим сиром.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати смачний омлет без борошна та молока.

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