Що приготувати з весняної черемші: рецепт італійського омлету, який приготує навіть дитина

Фрітата – проста в приготуванні страва італійської кухні, якій черемша додасть особливого смаку

Цю неймовірно смачну і, що важливо, корисну зелень — черемшу, можна їсти просто так або використовувати в кулінарних процесах. Якщо раптом не знаєте, що такого смачненького приготувати з черемшею, щоб і швидко, і інгредієнтів небагато – приготуйте смачний італійський омлет фрітату.

Рецептом фрітати з черемшею поділилися на сайті vazhnoznat.com.

Фрітата з черемшею: простий рецепт

Інгредієнти:

300 г черемші

2 яйця

100 мл молока

15 г вершкового масла

30 г сиру

сіль за смаком

Приготування:

Промийте черемшу. Налийте в каструлю воду, покладіть туди черемшу та варіть протягом 5 хвилин. Злийте воду і висушіть черемшу на паперових рушниках. Дрібно наріжте її. Поставте сковороду на середній вогонь. Розтопіть вершкове масло і додайте нарізану черемшу. Смажте зелень приблизно 2 хвилини. На сковороду вилийте яйця, попередньо збивши їх із молоком та сіллю. Готову фрітату посипте тертим сиром.

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