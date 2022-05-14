Що приготувати з весняної черемші: рецепт італійського омлету, який приготує навіть дитина
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Фрітата – проста в приготуванні страва італійської кухні, якій черемша додасть особливого смаку
Цю неймовірно смачну і, що важливо, корисну зелень — черемшу, можна їсти просто так або використовувати в кулінарних процесах. Якщо раптом не знаєте, що такого смачненького приготувати з черемшею, щоб і швидко, і інгредієнтів небагато – приготуйте смачний італійський омлет фрітату.
Рецептом фрітати з черемшею поділилися на сайті vazhnoznat.com.
Фрітата з черемшею: простий рецепт
Інгредієнти:
- 300 г черемші
- 2 яйця
- 100 мл молока
- 15 г вершкового масла
- 30 г сиру
- сіль за смаком
Приготування:
- Промийте черемшу. Налийте в каструлю воду, покладіть туди черемшу та варіть протягом 5 хвилин. Злийте воду і висушіть черемшу на паперових рушниках. Дрібно наріжте її.
- Поставте сковороду на середній вогонь. Розтопіть вершкове масло і додайте нарізану черемшу. Смажте зелень приблизно 2 хвилини. На сковороду вилийте яйця, попередньо збивши їх із молоком та сіллю.
- Готову фрітату посипте тертим сиром.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати смачний омлет без борошна та молока.