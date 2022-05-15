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Як "врятувати" шашлик від пересолу: 3 найлегші способи, про які знає хитра господиня

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Що робити, якщо шашлик вийшов пересоленим Новина оновлена 15 травня 2022, 17:24
Що робити, якщо шашлик вийшов пересоленим

З таким кулінарним промахом, можливо, стикався кожен

Кожен любитель шашлику має власний перевірений рецепт. Однак навіть з ним багато хто припускається помилок, зокрема, пересолюють м’ясо. Щоб "врятувати" надто солоний шашлик за годину до виїзду на природу, можна скористатися порадами досвідчених господинь.

Варто заздалегідь відзначити, що сіль у маринад краще не додавати, пише vazhnoznat.com. Ця спеція виводить сік із продукту, в результаті роблячи шашлик сухим та гумовим. Потрібно знімати пробу з м’яса ще до того, як його смажити.

Що робити, якщо шашлик вийшов пересоленим

Використання кислоти

Додайте в м’ясо кислоту, той самий оцет. Зайву сіль з м’яса він не виведе, але зможе збалансувати смак, щоб сіль не так відчувалася у шашлику.

Додавання води

Промийте м’ясо проточною водою. Вона виведе із м’яса зайві прянощі. У цьому випадку після смаження м’ясо вийде соковитим та м’яким.

Використання молочних продуктів

Додайте до м’яса трохи жирів. Якщо пересолити шашлик, багато кулінарних експертів радять додати в маринад молочний продукт: молоко чи сметану. Це не тільки усуне пересол, але й зробить страву приємнішою на смак.

Раніше "Телеграф" писав, чому м’ясо для шашлику не можна маринувати у майонезі.

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