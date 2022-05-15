Як "врятувати" шашлик від пересолу: 3 найлегші способи, про які знає хитра господиня
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З таким кулінарним промахом, можливо, стикався кожен
Кожен любитель шашлику має власний перевірений рецепт. Однак навіть з ним багато хто припускається помилок, зокрема, пересолюють м’ясо. Щоб "врятувати" надто солоний шашлик за годину до виїзду на природу, можна скористатися порадами досвідчених господинь.
Варто заздалегідь відзначити, що сіль у маринад краще не додавати, пише vazhnoznat.com. Ця спеція виводить сік із продукту, в результаті роблячи шашлик сухим та гумовим. Потрібно знімати пробу з м’яса ще до того, як його смажити.
Що робити, якщо шашлик вийшов пересоленим
Використання кислоти
Додайте в м’ясо кислоту, той самий оцет. Зайву сіль з м’яса він не виведе, але зможе збалансувати смак, щоб сіль не так відчувалася у шашлику.
Додавання води
Промийте м’ясо проточною водою. Вона виведе із м’яса зайві прянощі. У цьому випадку після смаження м’ясо вийде соковитим та м’яким.
Використання молочних продуктів
Додайте до м’яса трохи жирів. Якщо пересолити шашлик, багато кулінарних експертів радять додати в маринад молочний продукт: молоко чи сметану. Це не тільки усуне пересол, але й зробить страву приємнішою на смак.
Раніше "Телеграф" писав, чому м’ясо для шашлику не можна маринувати у майонезі.