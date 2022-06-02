Навіщо обсмажувати вермішель перед варінням: цим лайфхаком користуються кухарі у ресторані

Щоб зробити простий курячий суп по-ресторанному смачним, знадобиться смажена вермішель

Секретів приготування супів дуже багато і кожна господиня має свій власний рецепт ароматної страви, який не схожий на інші. Класикою домашньої кухні залишається курячий суп з вермішеллю — він дуже корисний і є незамінною гарячою стравою в раціоні.

Щоб курячий суп був по-ресторанному смачним та оригінальним, перед варінням вермішель до страви слід обсмажити. Про це пише vazhnoznat.com.

Навіщо обсмажувати вермішель для супу перед варінням

Попереднє обсмажування не дасть вермішелі розваритися, а також макаронні вироби триматимуть свою форму і під час варіння, і після нього. Не слід переживати, що після цього процесу макарони будуть твердими. Секрет у тому, що вони не стануть "повзучими", коли суп постоїть на плиті кілька годин.

Як це зробити: висипте вермішель на розігріту сковороду. Змащувати її не потрібно. Обсмажуємо вермішель, періодично струшуючи сковороду, до золотистого кольору. Потім відправляємо макарони в каструлю із супом і варимо ще кілька хвилин.

А якщо хочете отримати більш наваристий і ситний суп, то при смаженні можете додати до вермішелі трохи вершкового масла.

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