М’ясо буде дуже ніжним та соковитим: прості рецепти маринаду для шашлику

Сіль висушує м’ясо, тому слід додавати її заздалегідь.

Літо — це чудова пора для такої "діяльності", як вибратися на пікнік та посмажити шашлик зі своїми друзями. А щоб він точно вдався важливо вміти правильно вибирати м’ясо, а також правильно його маринувати, адже від маринаду залежить смак, соковитість та м’якість майбутнього шашлику.

Існує безліч рецептів маринаду для шашлику, які надають йому вишуканий та неповторний смак. Однак для кожного виду м’яса потрібно використовувати різні зв’язки компонентів, пише belnovosti. Які саме читайте далі.

Маринад для шашлику: рецепти для різних видів м’яса

Свинина та яловичина

Перший варіант — візьміть свіжі помідори (натерті на тертці) або консервовані томати (у своєму соку) або томатну пасту, або (на крайній випадок) кетчуп. Змішайте з цибулею, сіллю, перцем, сухим чебрецем і олією.

Другий — часник змішайте з олією та розмарином.

Третій — аджика та олія.

Четвертий варіант — червоне сухе вино змішайте з сіллю, перцем, ялівцевими ягодами та олією.

Птиця

Змішайте кефір або сметану з часником та карі (або хмелі-сунелі). Модно приготувати маринад на основі ківі з сіллю та олією. Також гарний варіант — змішайте лайм з олією, пекучим червоним перцем і цибулею. Універсальний варіант — змішайте соєвий соус і часник з невеликою кількістю олії.

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