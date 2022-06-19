Мясо будет очень нежным и сочным: простые рецепты маринада для шашлыка

Соль высушивает мясо, поэтому не следует добавлять ее заранее.

Лето — это отличная пора для такой "деятельности", как выбраться на пикник и пожарить шашлык со своими друзьями. А чтобы он точно удался важно уметь правильно выбирать мясо, а также правильно его мариновать, ведь от маринада зависит вкус, сочность и мягкость будущего шашлыка.

Существует множество рецептов маринада для шашлыка, которые придают ему изысканный и неповторимый вкус. Однако для каждого вида мяса нужно использовать различные связки компонентов, пишет belnovosti. Какие именно — читайте далее.

Маринад для шашлыка: рецепты для разных видов мяса

Свинина и говядина

Первый вариант — возьмите свежие помидоры (натертые на терке) или консервированные томаты (в собственном соку) или томатную пасту, или (на крайний случай) кетчуп. Смешайте с репчатым луком, солью, перцем, сухим тимьяном и растительным маслом.

Второй — чеснок смешайте с растительным маслом и розмарином.

Третий — аджика и растительное масло.

Четвертый вариант — красное сухое вино смешайте с солью, перцем, можжевеловыми ягодами и растительным маслом.

Птица

Смешайте кефир или сметану с чесноком и карри (либо хмели-сунели). Модно приготовить маринад на основе киви с солью и растительным маслом. Также хороший вариант — смешайте лайм с растительным маслом, жгучим красным перцем и луком. Универсальный вариант — смешайте соевый соус и чеснок с небольшим количеством растительного масла.

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