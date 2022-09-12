Чудо-диня на зиму: цікавий рецепт заготівлі за 30 хвилин
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Диню можна їсти не тільки свіжою, а й законсервувати на зиму
Ми звикли їсти диню у свіжому вигляді або додавати її солодку м’якоть у десерти, напої та салати. Вибрати в магазині соковиту диню не так і складно, а ось з її консервацією у багатьох господинь виникають проблеми.
Але ж цей корисний продукт можна замаринувати, зварити з дині варення або закрити в сиропі! Представлений спосіб консервування не займе більше години.
Як закрити диню в банку на зиму
Інгредієнти:
- Диня — 2-2,5 кг
- Цукор — 2 ст. л.
- Лимонна кислота — 1 ч. л.
- Вода — 1 л
Приготування:
- У літрову банку насипати 2 склянки caxapa і 1 ч. л. лимонної кислоти. Зверху долити води, розмішати і вилити в каструлю. Сироп довести до кипіння.
- Диню почистити, порізати шматочками і викласти в стерилізовані банки.
- Залити шматочки дині киплячим сиропом і стерилізувати в каструлі з водою 10 хвилин. Після чого закатати.
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