Чудо-диня на зиму: цікавий рецепт заготівлі за 30 хвилин

Диню можна їсти не тільки свіжою, а й законсервувати на зиму

Ми звикли їсти диню у свіжому вигляді або додавати її солодку м’якоть у десерти, напої та салати. Вибрати в магазині соковиту диню не так і складно, а ось з її консервацією у багатьох господинь виникають проблеми.

Але ж цей корисний продукт можна замаринувати, зварити з дині варення або закрити в сиропі! Представлений спосіб консервування не займе більше години.

Як закрити диню в банку на зиму

Інгредієнти:

Диня — 2-2,5 кг

Цукор — 2 ст. л.

Лимонна кислота — 1 ч. л.

Вода — 1 л

Приготування:

У літрову банку насипати 2 склянки caxapa і 1 ч. л. лимонної кислоти. Зверху долити води, розмішати і вилити в каструлю. Сироп довести до кипіння. Диню почистити, порізати шматочками і викласти в стерилізовані банки. Залити шматочки дині киплячим сиропом і стерилізувати в каструлі з водою 10 хвилин. Після чого закатати.

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