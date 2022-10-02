Ніжне і соковите м'ясо: як приготувати, щоб тануло в роті — рецепт від фудблогерки (відео)

Це м‘ясо тане в роті, і готується швидко

М’ясо індички — ідеальний продукт для тих, хто стежить за своїм харчуванням і фігурою. З цього продукту можна приготувати безліч цікавих і смачних страв, наприклад буженину з філе індички, рецептом якої ми ділились раніше.

В цьому матеріалі пропонуємо рецепт індички з помідорами, яким в Інстаграмі поділилась українська фудблогерка Вікторія (vika_tasty). Виходить ніжне і не сухе м‘ясо, навіть якщо щось лишиться на другий день. Замість індички можна взяти куряче філе або свинину.

Як приготувати соковите м'ясо

Інгредієнти:

1 кг філе індички

2-3 помідора

200 г твердого сиру типу Радомер

сіль, перець

3-4 ст ложки майонезу

Приготування:

Нарізаємо м’ясо товщиною 1-1,5 см. З обох сторін відбиваємо. Солимо, перчимо. Складаємо навхрест м‘ясо на деко, змащуємо майонезом. Це зручно робити силіконовою кісточкою. На м’ясо викладаємо кружальця помідорів. Накриваємо фольгою і ставимо пектися у розігріту до 200 градусів духовку на 40 хвилин. Для вашої духовки час на приготування може відрізнятися. М‘ясо має пустити сік і бути майже готовим. Знімаємо фольгу, посипаємо натертим сиром і ставимо пектися без фольги на 10-15 хвилин, доки не розтопиться увесь сир. Дістаємо, нарізаємо на порційні шматочки і смакуємо.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт соковитої курки. Цей метод підходить до будь-якого виду м’яса, але кращий для приготування цілої курки або курчати.