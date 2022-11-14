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Найпростіший рецепт холодця на зиму: можна зберігати дуже довго (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Домашня тушонка завжди виручить
Домашня тушонка завжди виручить. Фото скриншот Youtube

Такий холодець підійде для тривалого зберігання

На зиму обов’язково варто запастися ситними закрутками з м’яса та риби. Ви можете закрити традиційну тушонку або зробити рибні консерви. Ще один вдалий варіант заготівлі – холодець, закрутка виходить ароматною, смачною та соковитою.

Рецептом холодця у банках на зиму для тривалого зберігання поділився кулінарний канал "Моє подвір’я" у Youtube. Така домашня тушонка готується досить просто і зможе доповнити будь-яку трапезу.

Інгредієнти (кількість залежить від тари):

  • Свинячі кістки з хребта, лопаток, грудини
  • Свинячі рульки та ніжки
  • Свиняча шкіра
  • Спеції на смак (сіль, лавровий лист, чорний перець горошком, запашний перець, сушений часник)
  • Вода

Спосіб приготування:

  1. Свинячі кістки з хребта, лопаток, грудини поділяємо на порційні шматки і заливаємо водою проти ночі. Воду міняємо кілька разів.
  2. Складаємо щільно кістки в каструлю, додаємо кілька шматків свинячої шкіри для кращого застигання, заливаємо водою. Можна додати свинячі рульки та ніжки.
  3. Знімаємо піну та варимо при найменшому кипінні під кришкою 3 години. Додаємо спеції: сіль, лавровий лист, чорний перець горошком та запашний перець. Варимо доти, доки м’ясо не почне відокремлюватися від кісток.
  4. Накладаємо м’ясо у чисті банки. Окремо накладаємо великі щільні шматки м’яса та окремо накладаємо дрібні шматочки та нарізану шкірку (до останніх банків додаємо по півчайній ложці сушеного часнику).
  5. Бульйон проціджуємо, пробуємо і додаємо спеції за смаком.
  6. Заливаємо банки з м’ясом, закочуємо кришками та стерилізуємо.
  7. В автоклаві стерилізуємо 5 хвилин за температури 110 градусів. Можна готувати у каструлі із водою (стерилізація 2 години).

Раніше "Телеграф" розповідав, як закрити на зиму м’ясо із кашею – така заготівля може стати повноцінним обідом чи вечерею.

Теги:
#Рецепт #Консервація #Холодець