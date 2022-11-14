Ситна заготівля на зиму з м’яса та каші: можна їсти одразу після відкриття банки (відео)
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Ситний обід у банці дуже легко готується
На зиму можна закрити не тільки овочі та фрукти, а й ситні заготовки а-ля готовий обід і вечерю з банки. Зробити смачну закрутку можна як з риби, так і з м’яса. Чудова тушонка виходить з качки, а в поєднанні з перловою крупою це вже повноцінна страва, яка дуже врятує в сезон холодів.
Рецептом тушонки з качки з перлівкою поділився кулінарний канал "Моє подвір’я" у Youtube. Домашня тушонка – одна із обов’язкових заготівель на зиму, яку легко зможе приготувати кожен.
Складові:
- Качине м’ясо
- Перлова крупа
- Морква
- Вода
- Чорний перець горошком
- Лавровий лист
- Сіль
- Запашний перець
Рецепт:
- 0,5 кг перлової крупи промиваємо пару разів і заливаємо водою на ніч. Знову промиваємо та заливаємо воду.
- Нарізаємо соломкою 45-50 г моркви, вимішуємо з перловкою і накладаємо в півлітрові банки. Крупу накладаємо не щільно, вона розвариться.
- М’ясо домашньої качки без кісток (1 кг) нарізаємо на порційні шматочки, вимочуємо кілька годин у холодній воді. Викладаємо поверх перлівки, залишаючи 1,5 см вільного місця до верху банок. Не ущільнюємо.
- У кожну банку додаємо спеції: 5-6 горошин чорного перцю, 1 горошину запашного перцю, невеликий шматочок лаврового листка, 5-6 г солі.
- Заливаємо водою так, щоб до верху банок залишалося приблизно 2 см вільного місця.
- Готуємо в автоклаві 30 хвилин за температури 105 градусів. Або в каструлі з водою стерилізуємо 5 годин.
- Закочуємо банки кришками.
Раніше "Телеграф" розповідав, як заготувати м’ясо на зиму сільським способом.