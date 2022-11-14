Рус

Ситна заготівля на зиму з м’яса та каші: можна їсти одразу після відкриття банки (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Тушкованка — обов’язкова заготівля на зимовий сезон Новина оновлена 14 листопада 2022, 15:24
Тушкованка — обов’язкова заготівля на зимовий сезон. Фото 1000.menu

Ситний обід у банці дуже легко готується

На зиму можна закрити не тільки овочі та фрукти, а й ситні заготовки а-ля готовий обід і вечерю з банки. Зробити смачну закрутку можна як з риби, так і з м’яса. Чудова тушонка виходить з качки, а в поєднанні з перловою крупою це вже повноцінна страва, яка дуже врятує в сезон холодів.

Рецептом тушонки з качки з перлівкою поділився кулінарний канал "Моє подвір’я" у Youtube. Домашня тушонка – одна із обов’язкових заготівель на зиму, яку легко зможе приготувати кожен.

Складові:

  • Качине м’ясо
  • Перлова крупа
  • Морква
  • Вода
  • Чорний перець горошком
  • Лавровий лист
  • Сіль
  • Запашний перець

Рецепт:

  1. 0,5 кг перлової крупи промиваємо пару разів і заливаємо водою на ніч. Знову промиваємо та заливаємо воду.
  2. Нарізаємо соломкою 45-50 г моркви, вимішуємо з перловкою і накладаємо в півлітрові банки. Крупу накладаємо не щільно, вона розвариться.
  3. М’ясо домашньої качки без кісток (1 кг) нарізаємо на порційні шматочки, вимочуємо кілька годин у холодній воді. Викладаємо поверх перлівки, залишаючи 1,5 см вільного місця до верху банок. Не ущільнюємо.
  4. У кожну банку додаємо спеції: 5-6 горошин чорного перцю, 1 горошину запашного перцю, невеликий шматочок лаврового листка, 5-6 г солі.
  5. Заливаємо водою так, щоб до верху банок залишалося приблизно 2 см вільного місця.
  6. Готуємо в автоклаві 30 хвилин за температури 105 градусів. Або в каструлі з водою стерилізуємо 5 годин.
  7. Закочуємо банки кришками.

Раніше "Телеграф" розповідав, як заготувати м’ясо на зиму сільським способом.

Теги:
#Рецепт #М'ясо #Консервація