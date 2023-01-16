Гора сирних паличок всього за 10 хвилин: найпростіший рецепт закуски, з яким впорається навіть дитина (відео)

Відмінний варіант як для швидкого перекушування, так і для святкової закуски

У такий непростий час просто необхідно іноді відволікатися від новин і проводити вечір у компанії своїх рідних чи друзів, щоб не збожеволіти. "Телеграф" пропонує вам трохи відволіктися, влаштувавши посиденьки зі смачними сирними паличками, які готуються всього 10 хвилин.

Рецептом цієї неперевершеної закуски поділився кулінарний блогер під ніком vsyopropp в Інстаграм. Також до покрокового приготування додається відеорецепт, щоб вам було ще простіше і легше.

Сирні палички за 10 хвилин: рецепт

Інгредієнти:

250 мл кефіру

1 неповна ч.л солі

2 ч.л цукру

2 яйця

100 гр сиру

10 гр петрушки

450 гр борошна

10 гр розпушувача

Спосіб приготування:

З’єднайте всі інгредієнти, замісіть тісто та розкотіть у пласт завтовшки 1 см. Наріжте на смужки і обсмажте на олії з двох сторін до золотистої скоринки.

Раніше український шеф-кухар Володимир Ярославський поділився рецептом солоних сирників без пшеничного борошна.