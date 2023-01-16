Гора сырных палочек всего за 10 минут: простейший рецепт закуски, с которым справится даже ребенок (видео)

Отличный вариант как для быстрого перекуса, так и для праздничной закуски

В столь непростое время просто необходимо иногда отвлекаться от новостей и проводить вечер в компании своих родных или друзей, чтобы не сойти с ума. "Телеграф" предлагает вам немного отвлечься, устроив посиделки с вкуснейшими сырными палочками, которые готовятся всего 10 минут.

Рецептом этой непревзойденной закуски поделился кулинарный блогер под ником vsyopropp в Инстаграм. Также к пошаговому приготовлению прилагается и видеорецепт, чтобы вам было еще проще и легче.

Сырные палочки за 10 минут: рецепт

Ингредиенты:

250 мл кефира

1 неполная чл соли

2 чл сахара

2 яйца

100 гр сыра

10 гр петрушки

450 гр муки

10 гр разрыхлителя

Способ приготовления:

Соедините все ингредиенты, замесите тесто и раскатайте в пласт толщиной 1 см. Нарежьте на полоски и обжарьте на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки.

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