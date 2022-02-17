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Сырные палочки к пиву: рецепт вкусной и быстрой закуски

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Сырные палочки великолепно подойдут к пиву
Сырные палочки великолепно подойдут к пиву

Эта закуска придется по вкусу всем.

Приближается конец рабочей недели, а это значит, что многим захочется расслабиться за бокалом пива и какой-нибудь вкусной закуской. За этим необязательно даже идти в бар, ведь можно приготовить вкусное и сытное блюдо дома. Например, можно приготовить быструю пиццу-"пятиминутку" просто и в домашних условиях. А если пицца вам уже приелась, попробуйте приготовить дома популярную закуску — сырные палочки.

Рецепт сырных палочек с томатным соусом

Ингредиенты:

  • моцарелла — 300 грамм,
  • куриное яйцо — 1 штука,
  • пшеничная мука — 50 грамм,
  • сухари панировочные — 100 грамм,
  • вода — 2 ст. л.,
  • масло растительное — 200 грамм,
  • томатный соус — 200 грамм,
  • чеснок — 1 зубчик,
  • базилик — 1 маленький пучок.

Способ приготовления:

  1. Яйцо взбейте с водой до образования белой пены, пишет tomasta.ru.
  2. Моцареллу нарежьте брусочками и обваляйте сначала в муке, затем в яйце и панировочных сухарях. Очень важно, чтобы слой сухариков был плотным, иначе сыр может вытечь!
  3. Обжарьте сырные палочки на масле до получения румяной корочки.
  4. Смешайте томатный соус с мелко порубленным чесноком и зеленью. Закуска для идеального завершения рабочей недели готова!

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт домашних роллов с сыром.

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