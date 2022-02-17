Сырные палочки к пиву: рецепт вкусной и быстрой закуски

Эта закуска придется по вкусу всем.

Приближается конец рабочей недели, а это значит, что многим захочется расслабиться за бокалом пива и какой-нибудь вкусной закуской. За этим необязательно даже идти в бар, ведь можно приготовить вкусное и сытное блюдо дома. Например, можно приготовить быструю пиццу-"пятиминутку" просто и в домашних условиях. А если пицца вам уже приелась, попробуйте приготовить дома популярную закуску — сырные палочки.

Рецепт сырных палочек с томатным соусом

Ингредиенты:

моцарелла — 300 грамм,

куриное яйцо — 1 штука,

пшеничная мука — 50 грамм,

сухари панировочные — 100 грамм,

вода — 2 ст. л.,

масло растительное — 200 грамм,

томатный соус — 200 грамм,

чеснок — 1 зубчик,

базилик — 1 маленький пучок.

Способ приготовления:

Яйцо взбейте с водой до образования белой пены, пишет tomasta.ru. Моцареллу нарежьте брусочками и обваляйте сначала в муке, затем в яйце и панировочных сухарях. Очень важно, чтобы слой сухариков был плотным, иначе сыр может вытечь! Обжарьте сырные палочки на масле до получения румяной корочки. Смешайте томатный соус с мелко порубленным чесноком и зеленью. Закуска для идеального завершения рабочей недели готова!

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