Сирні палички до пива: рецепт смачної та швидкої закуски
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Ця закуска сподобається всім.
Наближається кінець робочого тижня, а це означає, що багатьом захочеться розслабитися за келихом пива та якоюсь смачною закускою. За цим необов’язково навіть йти в бар, адже можна приготувати смачну та ситну страву вдома. Наприклад, можна приготувати швидку піцу-"п’ятихвилинку" просто і в домашніх умовах. А якщо піца вам вже набридла, спробуйте приготувати вдома популярну закуску — сирні палички.
Рецепт сирних паличок з томатним соусом
Інгредієнти:
- моцарелла — 300 грам,
- куряче яйце — 1 штука,
- пшеничне борошно — 50 грам,
- сухарі панірувальні — 100 грам,
- вода — 2 ст. л.,
- олія рослинна — 200 грам,
- томатний соус — 200 грам,
- часник — 1 зубчик,
- базилік — 1 маленький пучок.
Спосіб приготування:
- Яйце збийте з водою до утворення білої піни, пише tomasta.ru.
- Моцареллу наріжте брусочками і обвалюйте спочатку в борошні, потім в яйце і панірувальних сухарях. Дуже важливо, щоб шар сухариків був щільним, інакше сир може витекти!
- Обсмажте сирні палички на маслі до одержання рум’яної скоринки.
- Змішайте томатний соус із дрібно посіченим часником та зеленню. Закуска для ідеального завершення робочого тижня готова!
Раніше "Телеграф" публікував рецепт домашніх ролів із сиром.
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