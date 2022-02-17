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Сирні палички до пива: рецепт смачної та швидкої закуски

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Сирні палички чудово підійдуть до пива
Сирні палички чудово підійдуть до пива

Ця закуска сподобається всім.

Наближається кінець робочого тижня, а це означає, що багатьом захочеться розслабитися за келихом пива та якоюсь смачною закускою. За цим необов’язково навіть йти в бар, адже можна приготувати смачну та ситну страву вдома. Наприклад, можна приготувати швидку піцу-"п’ятихвилинку" просто і в домашніх умовах. А якщо піца вам вже набридла, спробуйте приготувати вдома популярну закуску — сирні палички.

Рецепт сирних паличок з томатним соусом

Інгредієнти:

  • моцарелла — 300 грам,
  • куряче яйце — 1 штука,
  • пшеничне борошно — 50 грам,
  • сухарі панірувальні — 100 грам,
  • вода — 2 ст. л.,
  • олія рослинна — 200 грам,
  • томатний соус — 200 грам,
  • часник — 1 зубчик,
  • базилік — 1 маленький пучок.

Спосіб приготування:

  1. Яйце збийте з водою до утворення білої піни, пише tomasta.ru.
  2. Моцареллу наріжте брусочками і обвалюйте спочатку в борошні, потім в яйце і панірувальних сухарях. Дуже важливо, щоб шар сухариків був щільним, інакше сир може витекти!
  3. Обсмажте сирні палички на маслі до одержання рум’яної скоринки.
  4. Змішайте томатний соус із дрібно посіченим часником та зеленню. Закуска для ідеального завершення робочого тижня готова!

Раніше "Телеграф" публікував рецепт домашніх ролів із сиром.

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