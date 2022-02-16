Піца-"п’ятихвилинка": рецепт ідеальної закуски на всі випадки життя
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Ця страва готується без зайвих зусиль, а виходить дуже смачною.
Важко знайти людину, яка б не любила таку популярну страву, яка прийшла до нас з Італії, як піца. Вона готується дуже просто і швидко, адже зробити піцу на сковороді можна буквально за 15 хвилин, а смак при цьому виходить просто божественний.
Цього разу фуд-блогер kristina_ne_pp поділилася рецептом піци нашвидкуруч, яку можна приготувати лише за 5 хвилин, а випікатися вона буде лише 10 хвилин.
Інгредієнти:
- Сметана – 5 ст.л.
- Майонез – 5 ст.л.
- Борошно — 9 ст.
- Яйця – 2 шт.
- Розпушувач – 0,5 ч.л.
- Сіль — на кінчику ч.л.
- Начинка будь-яка
Спосіб приготування:
- Нам знадобиться 5 ложок сметани, 5 ложок майонезу, 9 ложок борошна, розпушувач, сіль, 2 яйця. Перемішуємо.
- Формуємо основу з тіста (на пергаменті або килимку, щоб не прилипло!), трохи кетчупу, 2 види ковбаси, огірочки, болгарський перець, сир та відправляємо у духовку при 190 гр. на 10-15 хвилин.
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