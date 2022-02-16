Піца-"п’ятихвилинка": рецепт ідеальної закуски на всі випадки життя

Ця страва готується без зайвих зусиль, а виходить дуже смачною.

Важко знайти людину, яка б не любила таку популярну страву, яка прийшла до нас з Італії, як піца. Вона готується дуже просто і швидко, адже зробити піцу на сковороді можна буквально за 15 хвилин, а смак при цьому виходить просто божественний.

Цього разу фуд-блогер kristina_ne_pp поділилася рецептом піци нашвидкуруч, яку можна приготувати лише за 5 хвилин, а випікатися вона буде лише 10 хвилин.

Інгредієнти:

Сметана – 5 ст.л.

Майонез – 5 ст.л.

Борошно — 9 ст.

Яйця – 2 шт.

Розпушувач – 0,5 ч.л.

Сіль — на кінчику ч.л.

Начинка будь-яка

Спосіб приготування:

Нам знадобиться 5 ложок сметани, 5 ложок майонезу, 9 ложок борошна, розпушувач, сіль, 2 яйця. Перемішуємо. Формуємо основу з тіста (на пергаменті або килимку, щоб не прилипло!), трохи кетчупу, 2 види ковбаси, огірочки, болгарський перець, сир та відправляємо у духовку при 190 гр. на 10-15 хвилин.

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